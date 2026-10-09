Что носить осенью 2026: стилистка составила капсульный гардероб из 10 вещей

Стилист Анастасия Гребенюк назвала 10 базовых вещей, с помощью которых можно составить функциональный осенний гардероб.

https://glavred.info/fashion/chto-nosit-osenyu-2026-stilistka-sostavila-kapsulnyy-garderob-iz-10-veshchey-10802849.html Ссылка скопирована

Капсульный гардероб на осень 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, camille_pidoux; скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие 10 вещей нужны для капсульного гардероба на осень 2026

Какую верхнюю одежду, свитера и брюки выбрать для базовых осенних образов

Какие аксессуары помогут разнообразить осенний гардероб

Капсульный гардероб на осень 2026 можно составить из 10 универсальных вещей, которые легко сочетаются друг с другом. Главред расскажет, как создать капсулу на каждый день.

Какое пальто или тренч выбрать на осень 2026

Первой важной вещью осеннего гардероба является пальто или тренч, если позволяет погода. Стилист Анастасия Гребенюк советует выбирать прямой или слегка приталенный силуэт, который легко сочетается с различными элементами гардероба. Длина может быть как макси, так и короче, а шерстяная модель станет практичным вариантом для прохладного сезона.

видео дня

"Пальто или тренч, если позволяет погода. Прямой или слегка приталенный, чтобы носить с джинсами, с юбкой, с брюками, короче говоря, с чем угодно. Можно макси, можно короткое. Если возьмешь шерстяное, осенью носи под футболки, лонгсливы, боди, зимой - под свитера", - пояснила Анастасия Гребенюк.

Пальто на осень 2026 / скриншот из видео

Какой жакет купить на осень 2026

Жакет - ещё одна универсальная вещь, которая помогает создавать как деловые, так и повседневные образы. Для актуального силуэта стилистка советует обратить внимание на структурированные модели с выразительной линией плеч.

"Второе - это жакет. Я бы сейчас обращала внимание на более структурированные модели: плечи, форма. Можно приталенный, он будет более актуальным, но если у тебя завалялся оверсайз, он тоже подойдет", - отметила стилистка.

Жакет можно носить поверх футболки, лонгслива или тонкого гольфа. В сочетании с прямыми брюками он создаст сдержанный комплект, а вместе с джинсами - более непринуждённый образ на каждый день.

Жакет на осень / скриншот из видео

Какой свитер выбрать для осеннего гардероба

Третья необходимая вещь - объемный свитер. При этом важно, чтобы он не был настолько большим, чтобы полностью скрывать силуэт. Объемный свитер можно сочетать с прямыми джинсами, классическими брюками или юбкой. Такая модель станет основой комфортных осенних комплектов, а кашемировая фактура придаст образу сдержанности.

"Третье - это свитер. Объемный, но не настолько, чтобы ты в нём прямо потерялась. Лучше выбирать кашемир: прослужит не один сезон и будет тепло", - посоветовала Анастасия Гребенюк.

Осенний свитер / скриншот из видео

Для чего нужен тонкий гольф осенью 2026

Тонкий гольф - четвертая вещь в капсульном гардеробе. Его удобно использовать для многослойных образов, комбинируя с жакетом, рубашкой или свитером. Благодаря лаконичному виду гольф легко вписывается в различные стилистические сочетания.

"Четвёртая вещь - тонкий гольф. Под жакет, рубашку, свитер - осенью он действительно очень выручает", - рассказала стилистка.

Гольф на осень 2026 / скриншот из видео

Как носить базовую футболку осенью

Плотная футболка остается актуальной не только летом. Осенью её можно носить под жакетом, пальто или свитером, создавая многослойные комплекты. Для капсульного гардероба лучше подойдёт модель, которая хорошо держит форму и сочетается с другими вещами гардероба. Футболку можно сочетать с джинсами, брюками и юбкой, а сверху надевать жакет или пальто в зависимости от погоды.

"Пятое - хорошая, плотная футболка. Да, даже осенью: под жакет, пальто или свитер. Многослойность - это всегда очень интересно", - отметила Анастасия Гребенюк.

Белая футболка - базовый элемент гардероба / скриншот из видео

Какую рубашку выбрать для капсульного гардероба

Шестая вещь - рубашка. Для создания более элегантных образов в этом сезоне стилистка отдаёт предпочтение голубому оттенку. Рубашку можно носить отдельно, сочетать с классическими брюками или использовать как дополнительный слой поверх футболки или лонгслива.

"Шестая вещь - это рубашка. Белая или голубая. В этом сезоне я больше предпочитаю голубую для создания более элегантных образов. А под лонгслив или футболку, а сверху ещё жакет или пальто - получится вообще очень интересно", - пояснила Анастасия Гребенюк.

Голубая рубашка на осень / скриншот из видео

Какие брюки носить осенью 2026

Седьмая базовая вещь - прямые брюки. Слишком широкие модели стилистка не считает необходимыми для такой капсулы.

"Седьмой элемент - прямые, немного широкие брюки. Не суперширокие. Особенно круто - костюмные брюки с заутюженными стрелками, высокой или средней посадкой", - рассказала стилистка.

Такие брюки легко сочетать с футболкой, рубашкой, гольфом или свитером. Если добавить жакет, можно получить комплект в деловом стиле, а с базовым трикотажем образ будет более повседневным.

Прямые брюки / скриншот из видео

Какие джинсы выбрать на осень 2026

Восьмая вещь в капсуле - тёмные прямые джинсы. Стилистка советует отдавать предпочтение моделям без большого количества потертостей, чтобы они оставались универсальной основой для различных комплектов.

"Восьмое - тёмные прямые джинсы. Без большого количества потертостей", - отметила Анастасия Гребенюк.

Темные прямые джинсы можно сочетать практически со всем базовым верхом капсулы: футболкой, рубашкой, жакетом, гольфом и свитером. Они также хорошо смотрятся с пальто или тренчем, поэтому помогут создавать различные образы из небольшого количества вещей.

Синие джинсы на осень / скриншот из видео

Какую юбку добавить в осенний гардероб

Девятая вещь - юбка миди или мини. Стилистка советует использовать её как возможность придать капсуле выразительности с помощью интересной фактуры, принта или цвета.

"Девятая вещь - юбка. Миди или мини. Здесь здорово добавить немного больше характера: интересную фактуру, принт или цвет", - посоветовала Анастасия Гребенюк.

Юбку можно сочетать с объёмным свитером, тонким гольфом, рубашкой или жакетом. Если остальная часть гардероба построена на базовых цветах, модель с выразительной фактурой или принтом станет акцентом образа.

Кожаная юбка на осень 2026 / скриншот из видео

Какую обувь выбрать для капсулы на осень 2026

Десятая вещь - обувь, которая легко сочетается с различными нарядами. Лоферы подойдут к классическим брюкам, джинсам и юбке, а балетки помогут создать более легкий образ.

"Десятая вещь - лоферы или балетки. Это обувь, которая подойдет к любому образу и образу жизни. Зимой заменяем их на ботинки", - пояснила стилистка.

Важно, чтобы выбранная пара соответствовала повседневным потребностям и сочеталась с основными вещами капсулы.

Лоферы - осенний гардероб 2026 / скриншот из видео

Какие аксессуары добавить в осенний гардероб

Помимо десяти основных вещей, стилистка советует не забывать об аксессуарах. Именно они помогают разнообразить базовые комплекты и сделать их более выразительными. Для этого можно использовать сумки, ремни, платки, шарфы и украшения.

Аксессуары не входят в список десяти основных вещей, но помогают менять настроение образов. Например, яркая сумка, выразительный ремень или платочка могут сделать даже простое сочетание джинсов и футболки более индивидуальным.

Капсульный осенний гардероб - советы стилиста смотрите здесь.

Читайте также:

Об источнике: Анастасия Гребенюк Анастасия Гребенюк - киевская персональная стилистка и имиджмейкер, которая помогает клиентам менять жизнь с помощью одежды. В своей работе она делает акцент не на слепом следовании трендам, а на подчеркивании индивидуальности, экономя время и бюджет клиентов на шопинг. На своей странице эксперт делится рекомендациями по формированию гардероба из базовых вещей и раскрывает секреты влияния стильного образа на энергию женщины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред