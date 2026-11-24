Сода и перекись легко справятся с грязью. Есть один ингредиент, который нельзя добавлять в пасту.

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Как помыть плитку содой и перекисью водорода / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

В каких пропорциях смешивать соду с перекисью водорода

Как чистить пастой швы, разделочные доски и посуду

С чем эту смесь нельзя сочетать

Для чистки швов плитки эксперты советуют использовать пасту из пищевой соды и перекиси водорода: три части соды смешивают с одной частью 3-процентной перекиси до кремообразной консистенции. Пасту наносят на швы старой зубной щеткой, аккуратно втирают и смывают вместе с накопившейся грязью.

Как пишет испанское издание Heraldo, сода действует как мягкий абразив и удаляет въевшуюся грязь, не повреждая поверхность, а перекись водорода обладает отбеливающими и антимикробными свойствами.

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Как приготовить пасту из соды и перекиси

Готовая смесь по густоте должна напоминать зубную пасту. Если нужна более мягкая консистенция, её можно разбавить водой.

Пасту можно хранить несколько дней в герметичном контейнере. Однако издание советует готовить небольшие порции непосредственно перед уборкой, так как в этом случае средство действует наиболее эффективно.

Пропорции в разных источниках немного отличаются. Американский сервис NBC News Select также рекомендует три части соды на одну часть перекиси, а мексиканское издание Infobae пишет о двух частях соды на одну часть 3-процентной перекиси.

Что еще можно чистить смесью соды и перекиси

Помимо швов и плитки, пасту применяют на кухне и в ванной комнате:

разделочные доски и контейнеры - чтобы убрать запахи и продезинфицировать их;

кухонная утварь - пасту наносят, оставляют на 5 минут и смывают;

белую одежду - две столовые ложки смеси растворяют в ведре горячей воды, замачивают вещи на 30 минут и стирают как обычно.

С чем нельзя смешивать перекись водорода

Смесь соды и перекиси не следует смешивать с уксусом. При смешивании перекиси с уксусом образуется пероксиуксусная кислота. Перед обработкой темной керамики, натурального камня или свежей затирки средство лучше проверить на незаметном участке.

Издание Infobae также подчеркивает, что это средство предназначено исключительно для бытовой уборки.

"Смесь соды и перекиси водорода не заменяет медицинские дезинфицирующие средства и должна использоваться только для уборки дома", - говорится в материале.

Как отмыть плитку на кухне / Инфографика: Главред

Как правильно очистить швы плитки содой и перекисью

Профессиональный организатор пространства и специалист по уборке компании Sparkly Maid San Diego Камила Эррера в комментарии AOL советует сначала вымыть всю плитку, а уже потом приступать к швам. Для пасты, по её словам, на одну часть перекиси достаточно двух-трёх частей соды.

"Смешайте одну часть 3% перекиси водорода с двумя-тремя частями пищевой соды, чтобы получить пасту", - советует Эррера.

После нанесения пасту оставляют на 10–15 минут, а затем проходят по швам щеткой. В заключение поверхность достаточно протереть дочиста.

"Осторожно потрите, чтобы удалить въевшиеся пятна и грязь, затем просто протрите влажной губкой или салфеткой", - пояснила специалистка.

Как сообщал Главред, во время мытья окон многие забывают о нижних направляющих. Именно поэтому специалисты по уборке советуютсыпать пищевую соду в оконные направляющие. В течение года там скапливаются пыль, пыльца, остатки насекомых и уличная грязь.

В регулярном уходе нуждается и кухонная техника. В частности, в посудомоечной машине есть скрытая деталь, которую нужно периодически чистить. Засоренный фильтр задерживает жир и крошки, из-за чего на тарелках остаются остатки еды, а стаканы теряют блеск.

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