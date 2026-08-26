Смешивание соды с перекисью водорода — удивительная польза домашнего средства

Как отмыть стойкую грязь без дорогих средств: простая смесь пищевой соды и перекиси водорода может пригодиться при уборке дома.

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Зачем смешивать соду и перекись водорода / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

В материале вы узнаете:

Как сода и перекись очищают поверхности

Как приготовить домашнюю пасту

Где её лучше не использовать

Поиск безопасных, экономичных и эффективных средств для уборки остается актуальным для многих домовладельцев. Сочетание двух доступных продуктов - пищевой соды и перекиси водорода - используется для приготовления пасты, которая может помочь справиться с различными бытовыми загрязнениями. Главред расскажет подробнее.

Пищевая сода обладает мягкими абразивными свойствами и помогает нейтрализовать неприятные запахи, тогда как перекись водорода может способствовать осветлению некоторых пятен и уменьшению количества микроорганизмов на подходящих для обработки поверхностях. Как сообщает издание El Cronista, такую смесь используют для очистки отдельных участков в доме и борьбы с стойкими загрязнениями.

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Почему используют эту комбинацию и как приготовить пасту

Пищевая сода помогает механически удалять загрязнения благодаря своей мелкозернистой структуре, а перекись водорода обладает окислительными свойствами. В сочетании их можно использовать для отдельных бытовых задач, однако смесь не является универсальным средством для всех поверхностей.

Правила приготовления и безопасности:

Используйте перекись водорода концентрацией не более 3%.

Для защиты кожи рук во время работы желательно использовать резиновые перчатки.

Смешайте 2 столовые ложки пищевой соды с 2 столовыми ложками 3% перекиси водорода до образования густой пасты.

Перед нанесением проверьте средство на небольшом незаметном участке поверхности.

Не смешивайте перекись водорода с другими бытовыми средствами без проверки их совместимости.

Видео о том, как можно использовать соду и уксус для удаления пятен, можно посмотреть здесь:

Где можно применять смесь в быту

Готовую пасту можно наносить щеткой или губкой на отдельные загрязненные участки. После обработки поверхность необходимо тщательно промыть водой.

Швы между плиткой: сода помогает удалить поверхностную грязь и налет, а перекись может дополнительно осветлить загрязненные участки. Перед использованием проверьте смесь на незаметном месте, особенно если швы цветные.

сода помогает удалить поверхностную грязь и налет, а перекись может дополнительно осветлить загрязненные участки. Перед использованием проверьте смесь на незаметном месте, особенно если швы цветные. Кухонная утварь и поверхности: пасту можно использовать для очистки некоторых твердых поверхностей от жирового налета и других загрязнений. Не наносите её на материалы, для которых производитель не рекомендует абразивные или окисляющие средства.

пасту можно использовать для очистки некоторых твердых поверхностей от жирового налета и других загрязнений. Не наносите её на материалы, для которых производитель не рекомендует абразивные или окисляющие средства. Белые ткани: перекись водорода может помочь осветлить некоторые пятна на светлых тканях. Перед обработкой обязательно проверьте средство на незаметном участке и убедитесь, что материал допускает использование перекиси. Цветные и деликатные ткани лучше не обрабатывать такой смесью без предварительной проверки.

Сода против муравьев / Инфографика: Главред

Помимо перекиси водорода, соду иногда сочетают с использованной кофейной гущей. Благодаря абразивной текстуре такая смесь может помочь механически удалить застарелый жир с прочной кухонной посуды. В то же время её не стоит использовать на деликатных, лакированных или легко царапающихся поверхностях.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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