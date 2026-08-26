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Могут разрушить фундамент: какие деревья не стоит сажать возле дома

Мария Николишин
26 августа 2026, 13:41
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Перед посадкой следует проверить схемы водопровода, газопровода и кабелей, а вид дерева подбирать с учетом типа корневой системы и высоты.
Могут разрушить фундамент: какие деревья не стоит сажать возле дома
Как правильно сажать деревья возле дома / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какое расстояние от дерева до дома считается безопасным
  • Какие виды деревьев подходят для сада возле дома

Деревья в саду часто являются прекрасным дополнением к ландшафту, но они также могут представлять угрозу. Особенно, если их посадить рядом с домом. Поэтому, планируя посадку деревьев, важно выбрать подходящие виды и соблюдать безопасное расстояние.

Главред решил разобраться, какие деревья не стоит сажать возле дома.

видео дня

Как деревья могут повредить дом

Большое дерево, посаженное слишком близко к дому, способно повредить фундамент и подземные коммуникации: разрастаясь, корни прорастают в трещины и проникают в канализационные трубы, пишет deccoria.pl.

Универсального безопасного расстояния не существует, оно зависит от рельефа участка и расположения сетей вокруг здания, однако обычно рекомендуется соблюдать расстояние 4–5 метров.

Какие деревья можно сажать возле дома

При выборе дерева для участка возле дома определяющими факторами являются высота вида, а также тип корневой системы и твердость древесины - чем плотнее древесина, тем лучше растение выдерживает суровые погодные условия.

К безопасным вариантам относятся:

  • сосна обыкновенная с колонновидной формой и глубоким стержневым корнем, которая вырастает максимум до 4–5 м:
  • дуб - он достигает 15 м в высоту, но всего 4 м в ширину, с диагональным глубоким корнем, благодаря чему дерево редко падает;
  • рябина обыкновенная - она достигает 6–7 м при ширине 1–2 м и имеет глубокие корни:
  • клен полевой - вырастает до 3–5 м, формирует шаровидную крону и развивается медленно;
  • магнолия - имеет относительно поверхностную корневую систему, поэтому при соблюдении необходимого расстояния не представляет угрозы.
Совместимость деревьев
Совместимость деревьев / Инфографика: Главред

Что не стоит сажать вблизи зданий

Наибольший риск для сооружений создают высокие быстрорастущие виды с боковыми корнями и ломкими ветвями. Выращивать их можно, но держать следует подальше от дома и других конструкций. Например:

  • тополь - растет очень быстро, имеет разветвленные корни и хрупкий ствол, подверженный повреждениям;
  • ива - корни сильно разрастаются, что представляет прямую угрозу подземным сооружениям;
  • клен серебристый и ель обыкновенная - вырастают очень высокими, но их корни залегают поверхностно, поэтому сильные порывы ветра способны повалить такие деревья;
  • грецкий орех - требует много места из-за массивной кроны и выделяет юглон, который подавляет рост части соседних растений.

Что не стоит сажать рядом с домом - видео:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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