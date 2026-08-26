Могут разрушить фундамент: какие деревья не стоит сажать возле дома

Вы узнаете:
- Какое расстояние от дерева до дома считается безопасным
- Какие виды деревьев подходят для сада возле дома
Деревья в саду часто являются прекрасным дополнением к ландшафту, но они также могут представлять угрозу. Особенно, если их посадить рядом с домом. Поэтому, планируя посадку деревьев, важно выбрать подходящие виды и соблюдать безопасное расстояние.
Главред решил разобраться, какие деревья не стоит сажать возле дома.
Как деревья могут повредить дом
Большое дерево, посаженное слишком близко к дому, способно повредить фундамент и подземные коммуникации: разрастаясь, корни прорастают в трещины и проникают в канализационные трубы, пишет deccoria.pl.
Универсального безопасного расстояния не существует, оно зависит от рельефа участка и расположения сетей вокруг здания, однако обычно рекомендуется соблюдать расстояние 4–5 метров.
Какие деревья можно сажать возле дома
При выборе дерева для участка возле дома определяющими факторами являются высота вида, а также тип корневой системы и твердость древесины - чем плотнее древесина, тем лучше растение выдерживает суровые погодные условия.
К безопасным вариантам относятся:
- сосна обыкновенная с колонновидной формой и глубоким стержневым корнем, которая вырастает максимум до 4–5 м:
- дуб - он достигает 15 м в высоту, но всего 4 м в ширину, с диагональным глубоким корнем, благодаря чему дерево редко падает;
- рябина обыкновенная - она достигает 6–7 м при ширине 1–2 м и имеет глубокие корни:
- клен полевой - вырастает до 3–5 м, формирует шаровидную крону и развивается медленно;
- магнолия - имеет относительно поверхностную корневую систему, поэтому при соблюдении необходимого расстояния не представляет угрозы.
Что не стоит сажать вблизи зданий
Наибольший риск для сооружений создают высокие быстрорастущие виды с боковыми корнями и ломкими ветвями. Выращивать их можно, но держать следует подальше от дома и других конструкций. Например:
- тополь - растет очень быстро, имеет разветвленные корни и хрупкий ствол, подверженный повреждениям;
- ива - корни сильно разрастаются, что представляет прямую угрозу подземным сооружениям;
- клен серебристый и ель обыкновенная - вырастают очень высокими, но их корни залегают поверхностно, поэтому сильные порывы ветра способны повалить такие деревья;
- грецкий орех - требует много места из-за массивной кроны и выделяет юглон, который подавляет рост части соседних растений.
Что не стоит сажать рядом с домом - видео:
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Об источнике: Deccoria
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