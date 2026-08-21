Щедрый урожай яблок гарантирован: что нужно сделать с деревом до конца августа

Вы узнаете:
- Когда обрезать яблоню, чтобы плоды набрали цвет
- Какие побеги можно не трогать вообще
Все садоводы знают, что зимой яблони нужно обрезать. Такая процедура помогает увеличить урожай в следующем году. Однако многие забывают о летней обрезке, которая влияет на размер плодов.
Главред решил разобраться, почему нужно обрезать яблоню летом.
Когда нужно проводить обрезку
Летнюю обрезку яблонь нужно завершить до конца августа - промедление напрямую сказывается на количестве и качестве плодов, пишет Deccoria.
Оптимальный момент наступает примерно за две-три недели до сбора урожая: именно тогда с дерева удаляют "волки" - сильные побеги, растущие вертикально вверх.
После этого в крону попадает больше солнечного света, а уже сформировавшиеся яблоки быстрее созревают и приобретают более насыщенный цвет.
Почему нужно выбрать правильное время для обрезки
График работ зависит от сорта. Ранние яблони можно обрезать уже в начале июля, тогда как позднеспелые ждут до августа.
Забегать вперед не стоит: если взяться за дерево слишком рано, эффект будет обратным - крона отреагирует новой волной вертикальных побегов, и процедуру придется повторять.
"Еще один аргумент против спешки касается самих яблок. Слишком ранняя обрезка летом приводит к образованию более мелких плодов", - отмечают эксперты.
При этом лучше всего работать в пасмурные дни, без дождя и жары.
Как правильно обрезать яблоню
Летом достаточно удалить вертикальные побеги длиной не менее 40 см. Дугообразные, косые и горизонтальные ветви оставляют - они цветут и плодоносят. Работать следует преимущественно в центре и на вершине кроны, а то, что растет по периметру и по бокам, обычно можно не трогать: на развитие дерева это негативно не влияет.
Окончательный срез должен состояться не позднее 15 сентября. После этой даты яблони становятся более чувствительными к заморозкам, а сама процедура может спровоцировать рост молодых побегов, которые не переживут зиму.
Осенняя обрезка также не дает ранам зажить до наступления холодов - дерево остается уязвимым для патогенов и морозных повреждений.
Как правильно проводить летнюю обрезку плодовых деревьев - видео:
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Об источнике: Deccoria
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