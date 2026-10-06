Опасная ртуть внутри: какие лампочки нельзя выбрасывать в мусор

Некоторые лампы можно выбрасывать вместе с бытовыми отходами, а другие требуют сдачи в специальный пункт переработки.

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Как правильно утилизировать лампочки / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какую лампочку можно просто выбросить в мусор

Чем опасны люминесцентные лампы

После использования многие люди просто выбрасывают лампочки в общий мусорный бак, однако делать это можно не всегда. В зависимости от вида лампочки различается способ ее экологичной утилизации.

Главред решил разобраться, какие лампочки нельзя выбрасывать в мусорный бак.

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Почему лампочки нельзя выбрасывать в мусорный бак

С наступлением темных вечеров нагрузка на искусственное освещение возрастает, а вместе с ней - и частота замены ламп. Именно здесь большинство допускает ошибку: изделие с электронными и химическими компонентами попадает в общий мешок с мусором, что наносит вред как окружающей среде, так и самому дому, пишет Express.

Британский блогер Эшли, имеющий 13-летний опыт работы в сфере обращения с отходами, заявил, что лампы накаливания и галогенные лампы можно выбрасывать в обычный домашний мусорный бак, а светодиодные - нет.

Последние классифицируются как отходы электрического и электронного оборудования и подлежат отдельной переработке для сохранения ценных металлов и стекла.

Какие лампочки можно выбрасывать в мусорный бак

Самая простая ситуация - со старыми лампами, которые не содержат токсичных веществ. Их можно выбрасывать в общий мусорный бак.

Однако из соображений безопасности блогер советует держать лампу в оригинальной упаковке до самого момента выбрасывания: если стекло разобьется внутри мусорного бака, оно не порвет пакет и не поранит никого при вывозе.

Как правильно утилизировать лампочки

Со светодиодной техникой правила другие. Ее начинка - это электроника, а не просто стеклянная колба с нитью накаливания, поэтому бытовой контейнер для нее закрыт.

Куда именно следует отнести перегоревшую лампу, Эшли тоже уточнил. Вариантов два, и оба бесплатны для потребителя.

"Их нужно отнести в хозяйственный магазин или в пункт сбора отходов для переработки", - сказал он.

Самые популярные виды ламп / Инфографика: Главред

Какие лампочки содержат ртуть

Отдельная категория риска - люминесцентные трубки. Коммерческие системы освещения на их основе способны накопить достаточно опасного вещества, чтобы загрязнить почву и источники воды, поэтому путь для них только один - местный пункт сбора отходов.

Та же логика действует в отношении компактных люминесцентных ламп, которые на упаковках называют энергосберегающими. Они подлежат переработке и содержат небольшое количество ртути, поэтому в домашнем мусорном ведре им не место.

Почему нельзя выбрасывать энергосберегающие лампы – видео:

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