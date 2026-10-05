Тест на IQ: нужно найти кукурузу среди ананасов за 10 секунд

На первый взгляд, на картинке только ананасы, но среди них спряталась кукуруза.

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Нужно найти кукурузу среди ананасов за 10 секунд / Фото: Dudolf Solutions

Оптические иллюзии помогают проверить внимательность, наблюдательность и способность быстро замечать детали. В этой головоломке среди множества ананасов спряталась кукуруза, которую нужно найти всего за 10 секунд.

Как пишет The Sun, новая головоломка от венгерского художника и карикатуриста Гергели Дудаша, известного как Dudolf, предлагает найти спрятанный элемент среди одинаковых фруктов. На выполнение задания дается всего 10 секунд.

На изображении видны ряды ананасов, плотно расположенных друг возле друга. Среди них также спрятались маленькие мышки, выглядывающие из-за фруктов. Однако главная загадка заключается в том, чтобы найти кукурузу.

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Нужно найти кукурузу среди ананасов за 10 секунд / Фото: Dudolf Solutions

Внимательно посмотрите на картинку и попробуйте найти спрятанную кукурузу за 10 секунд. Можете установить таймер, чтобы проверить, насколько быстро справитесь с заданием.

Если вам удалось найти кукурузу сразу - отличный результат. Если же нет, не расстраивайтесь, ведь из-за большого количества одинаковых элементов и похожих цветов спрятанный предмет нелегко заметить с первого взгляда.

Ответ на головоломку / Фото: Dudolf Solutions

В то же время подобные головоломки носят развлекательный характер и не являются научным тестом на уровень IQ или остроту зрения. Они могут помочь потренировать внимательность, концентрацию и способность быстро замечать детали.

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках. В одной из них нужно было найти ключи среди автомобилей всего за 10 секунд.

Также можно проверить свою внимательность в тесте, где нужно найти пчелу на цветочном поле за 11 секунд.

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Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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