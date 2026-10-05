Распространенная ошибка, из-за которой еда в микроволновке нагревается неравномерно

Профессиональный повар объяснила, что сделать, чтобы еда нагревалась равномерно, не засушивалась и не теряла вкуса.

https://glavred.info/life/rasprostranennaya-oshibka-iz-za-kotoroy-eda-v-mikrovolnovke-nagrevaetsya-neravnomerno-10801610.html Ссылка скопирована

Распространенная ошибка при разогреве еды в микроволновке / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Почему еда после микроволновки становится сухой и жесткой

Чем правильно накрывать блюда во время разогрева

Остатки еды после разогрева в микроволновке нередко теряют вкус и приятную текстуру. Пицца становится сухой, макароны или лапша - жесткими по краям.

Главред выяснил, что одной из самых распространенных причин этого является разогрев еды без накрытия. Как пишет Good Housekeeping, эксперт объяснила, почему так происходит.

видео дня

Почему еду лучше накрывать

Ева Блейер, профессиональный повар и аналитик лаборатории кулинарии и кухонного оборудования Good Housekeeping, протестировала в работе почти два десятка микроволновых печей. По её словам, накрывать большинство блюд во время разогрева действительно стоит.

"Накрывать еду во время разогрева крайне важно: это предотвращает пересыхание продуктов с низким содержанием влаги и защищает микроволновую печь от брызг. Единственный случай, когда я не советую накрывать блюдо, - это когда вы хотите, чтобы оно осталось хрустящим и не размякло", - говорит она.

Во время нагрева под крышкой образуется пар. Он помогает сохранить влагу в продуктах, благодаря чему запеканки, макароны, рис и другие готовые блюда меньше пересыхают.

Какую посуду нельзя ставить в микроволновку / Инфографика: Главред

Проблема с микроволновкой заключается не только в том, что еда может стать невкусной. Микроволновка часто нагревает продукты и готовые блюда неравномерно.

Именно поэтому после разогрева важно проверить температуру еды не только на поверхности, но и внутри порции, особенно если речь идет о мясных блюдах, супах или остатках готовой еды.

Чем накрывать еду в микроволновке

Универсальной крышки для всех продуктов не существует. Выбор зависит от самого блюда и количества влаги в нём.

"Накрывайте еду влажным полотенцем, чтобы предотвратить высыхание продуктов с низким содержанием влаги, или используйте крышку с вентиляционным отверстием, чтобы удерживать жидкость в продуктах с высоким содержанием влаги и нагревать их более равномерно", - отмечает Блейер.

Еще новости:

Об источнике: Good Housekeeping Good Housekeeping - это американский журнал, основанный в 1885 году Кларком В. Брайаном, принадлежащий медиакомпании Hearst и специализирующийся на темах дома, кулинарии, здоровья, красоты и потребительских товаров; он известен своей лабораторией Good Housekeeping Institute, которая тестирует продукцию, и знаменитым знаком доверия "Good Housekeeping Seal", подтверждающим качество протестированных товаров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред