Сантехники назвали 3 привычки, которые 'убивают' унитаз: чего делать точно не стоит

Эксперты объяснили, как за десять минут обнаружить скрытую утечку воды и какое средство не повреждает фарфор.

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Чего нельзя делать с унитазом / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео на YouTube

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Почему большинство поломок унитаза назревают месяцами

Какие средства для прочистки разрушают фарфор

Что категорически нельзя смывать в унитаз

Унитаз, который непрерывно подтекает, способен растрачивать почти 760 литров воды в сутки - и владелец жилья узнает об этом только из счета за коммунальные услуги. Большинство поломок сантехники не происходит мгновенно: они назревают неделями и месяцами, а внезапной выглядит лишь развязка. Специалисты лаборатории Good Housekeeping Institute назвали три привычки, которые чаще всего приводят к аварии, сообщает Good Housekeeping.

Первая и самая дорогостоящая ошибка - отсутствие регулярной проверки на протечки. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) приводит цифру в 760 литров в сутки, и при нынешних тарифах на воду эти потери становятся ощутимыми для бюджета.

Проверить систему можно без инструментов и вызова мастера. Достаточно снять крышку бачка, капнуть туда пищевой краситель и подождать десять минут: если окрашенная вода появилась в чаше, уплотнение не держит. Сразу после теста бачок рекомендуется слить, чтобы краситель не оставил пятен на фарфоре.

Чаще всего виновником оказывается изношенная заслонка сливного клапана. Замена по силам владельцу: старую деталь вместе с цепочкой снимают и берут с собой в магазин, чтобы подобрать идентичный ремкомплект. Перед монтажом воду перекрывают вентилем за унитазом, после установки - включают снова и повторяют тест с красителем.

Гурчание в ванной - сигнал о том, что трубы уже забиты

Вторая ошибка - игнорирование ранних признаков засора. Вода, которая после слива стремительно поднимается к краю чаши вместо того, чтобы уйти в слив, - это уже конечная стадия. К ней обычно ведут менее очевидные симптомы: замедленный слив, бульканье и неприятный запах из раковины или душа, ведь домашняя канализация работает как единая система.

Прежде чем браться за инструменты, стоит проверить, не упало ли что-нибудь в чашу - например, детская игрушка. Смывать в таком случае категорически нельзя: предмет может застрять в трубопроводе, длина которого от дома до коллектора достигает 30–60 метров. Доставать его советуют крючком из проволоки или разогнутой вешалкой.

Основным инструментом остается вантуз. Его устанавливают так, чтобы перекрыть сливное отверстие, медленно нажимают до сжатия, а затем работают резкими движениями вверх-вниз, не нарушая герметичности прилегания - сопротивление и характерное всасывание исчезнут, как только пробка сдвинется.

Если механический способ не сработал, наступает очередь химии - но не любой. Большинство средств из супермаркетов и строительных гипермаркетов для унитазов не предназначены: агрессивные реагенты способны вызвать трещины в фарфоровой чаше или сифоне. Эксперты лаборатории рекомендуют ферментные очистители, отмечая их простоту в использовании и эффективность. Ферменты действуют медленнее, чем химические средства, поэтому при сложном засоре средство оставляют в чаше на ночь.

Что нельзя смывать в унитаз даже однократно

Третья ошибка - слив всего, что не является туалетной бумагой. Бумажные полотенца и тампоны не разлагаются в воде достаточно быстро, а волокна скапливаются в изгибах труб.

"Туалетная бумага - единственное, что можно смывать в унитаз", - подчеркивают специалисты Good Housekeeping Institute.

Владельцам старых домов и домохозяйствам с септиком советуют внимательнее относиться и к самой бумаге: слишком плотные и многослойные рулоны, более удобные в использовании, нагружают систему значительно сильнее.

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Об источнике: Good Housekeeping Good Housekeeping - это американский журнал, основанный в 1885 году Кларком В. Брайаном, принадлежащий медиакомпании Hearst и специализирующийся на темах дома, кулинарии, здоровья, красоты и потребительских товаров; он известен своей лабораторией Good Housekeeping Institute, которая тестирует продукцию, и знаменитым знаком доверия "Good Housekeeping Seal", подтверждающим качество протестированных товаров.

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