Почему дети лгут: скрытые причины, о которых родители даже не догадываются

Детская ложь очень часто не преследует никаких злых намерений, поэтому родителям следует обратить внимание на несколько нюансов.

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Психолог назвала распространенные причины детской лжи / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему дети могут лгать

Как родителям правильно реагировать на детскую ложь

Почему важно не наказывать ребенка за признание

Детская ложь может иметь разные причины - от невинной фантазии до страха наказания или желания понравиться взрослым. Родителям важно не спешить наказывать ребенка, а попытаться понять, что именно заставляет его скрывать правду.

Главред узнал, что детский психолог Светлана Попчук на своем YouTube-канале объяснила, почему дети могут лгать и как родителям правильно реагировать на такое поведение.

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Почему дети лгут родителям

По словам психолога, ребенок не обязательно обманывает намеренно или с желанием сделать что-то плохое. За детской ложью может стоять целый ряд причин, которые родителям стоит учитывать.

"Дети никогда не обманывают просто так. Причин может быть много", - подчеркнула она.

Одной из причин может быть обычная детская фантазия. В других ситуациях ребенок может бояться реакции взрослых, если скажет правду. В то же время ложь может возникать и тогда, когда от ребенка требуют того, что ему сложно или невозможно выполнить.

"Вы требуете от неё того, чего она просто не может выполнить. И ей приходится лгать", - пояснила Попчук.

Еще одна причина детской лжи может быть связана с желанием получить одобрение. Ребенок может искажать правду или преувеличивать свои достижения, если считает, что так будет лучше выглядеть в глазах родителей или других людей.

Ребенок может привыкнуть скрывать правду

Иногда ложь может стать привычкой. Ребенок может постепенно приучиться умалчивать или преувеличивать события, даже если конкретная ситуация не влечет за собой серьезных последствий.

Поэтому реакция родителей должна учитывать не только конкретный случай, но и то, почему такая модель поведения могла укорениться.

Как реагировать, если ребенок лжет

Психолог советует родителям не сосредотачиваться только на наказании. Прежде всего стоит попытаться понять причину лжи и создать условия, в которых ребенок сможет говорить откровенно.

"Во-первых - чаще хвалите ребенка. Поощряйте его за хорошие поступки. Во-вторых - если вы уверены, что ваш ребенок говорит неправду, постарайтесь вызвать у него откровенность, выяснить причину, почему он так поступает. В-третьих - выяснив причину, почему ребенок обманывает вас, постарайтесь деликатно устранить эту проблему, не наказывая при этом", - советует специалист.

Смотрите видео с объяснением психолога:

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О персоне: Светлана Попчук Светлана Попчук - детский и семейный психолог с более чем 20-летним стажем. В социальных сетях делится советами по поводу отношений и воспитания детей.

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