Как научить ребенка самостоятельно выполнять домашние задания — советы психолога

Специалистка объяснила, как школьник может постепенно начать выполнять все домашние задания самостоятельно.

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Родители могут приучить ребенка самостоятельно выполнять домашнее задание / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как организовать ребенку комфортное место для выполнения домашних заданий

Зачем школьнику нужны часы во время выполнения уроков

Когда ребенок может самостоятельно делать домашнее задание

Во многих семьях возникают проблемы с процессом выполнения ребенком домашнего задания. Нередко эта обязанность превращается в ежедневные споры, плач и истерики.

Главред узнал, как можно постепенно приучить ребенка к самостоятельности, чтобы он выполнял домашнее задание без негативных эмоций. Об этом на своем YouTube-канале рассказала детский психолог Татьяна Попчук.

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Как приучить ребенка делать домашнее задание самостоятельно

Самостоятельность в выполнении домашних заданий не формируется за один день. Ребёнку нужна привычка, которая постепенно закрепляется благодаря повторению одних и тех же действий.

"Чтобы научить ребенка делать все самостоятельно, нужно сформировать привычку, такую же, как чистить зубы или мыть руки перед едой. Для этого нужно определенное место, время и хорошие эмоции, ну, как минимум, отсутствие плохих, негативных", - пояснила Попчук.

Психолог отметила, что младшие школьники хорошо реагируют на ритуалы. Поэтому вместо постоянных напоминаний родителям стоит создать стабильную схему: ребенок приходит в определенное место, примерно в одно и то же время начинает делать уроки, соблюдает последовательность и в конце собирает рюкзак.

Зачем ребенку часы во время выполнения уроков

Психолог также советует использовать определенный предмет-атрибут, который будет напоминать ребенку об учебном ритуале.

"Для ритуала обязательно должен быть определенный атрибут. То есть предмет, который будет напоминать ребенку о том, чем он занимается. Этим атрибутом могут быть часы. Почему часы? Потому что они будут помогать ребенку следить за временем выполнения заданий. И они будут помогать ему лучше сосредоточиться на выполнении заданий", - утверждает психолог.

Как научить ребенка самостоятельно собирать рюкзак

Завершать выполнение домашних заданий психолог рекомендует сбором портфеля. При этом уровень помощи родителей должен постепенно уменьшаться в зависимости от возраста ребенка.

Сколько времени нужно, чтобы ребенок привык делать уроки самостоятельно

Главная задача родителей - не требовать мгновенной самостоятельности, а последовательно закреплять один и тот же алгоритм. Ребёнку нужно время, чтобы новая последовательность действий вошла в привычку.

"Для того чтобы сформировалась привычка, нужно несколько месяцев. И самое важное для вас - именно в течение этих нескольких месяцев выполнять в такой последовательности, как я вам рассказала, эти действия постоянно, каждый день", - подытожила психолог.

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О персоне: Светлана Попчук Светлана Попчук - детский и семейный психолог с более чем 20-летним стажем. В социальных сетях делится советами по поводу отношений и воспитания детей.

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