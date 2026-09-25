Как выбрать зимний комбинезон для ребенка: советы опытной мамы

Мама-врач рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе первого комбинезона для ребенка.

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Основные критерии выбора детского комбинезона на зиму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как выбрать удобный зимний комбинезон для малыша

Почему стоит обратить внимание на две молнии на комбинезоне

Какая ткань лучше подходит для непогоды

Первый зимний комбинезон для малыша должен быть теплым, удобным и практичным. Особенно важно учесть возраст ребенка, его активность и особенности зимней погоды.

Главред узнал, что опытная мама-врач Юлия Бойко в TikTok поделилась собственными советами, которые помогут родителям выбрать комфортный вариант без лишних затрат.

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Каким должен быть первый зимний комбинезон для малыша

Для первой зимы не обязательно покупать дорогой комбинезон. Если ребенок еще не ходит и не бегает, главными критериями должны быть тепло и комфорт.

Особое внимание эксперт советует уделить конструкции ножек. Для малыша, который еще не ходит, удобным вариантом может быть комбинезон с закрытыми ножками.

"Ножки должны быть закрытыми. Потому что я тоже видела, как покупают комбинезоны с открытыми ножками, потом эти пинетки спадают, теряются, нога остается голой. Зачем вам это? Вот, закрытая ножка, и все. Никаких проблем", - отметила Юлия.

Что касается рукавов, то здесь есть несколько вариантов. По словам Бойко, ручки малыша могут быть как закрытыми, так и открытыми - это зависит от конкретной модели и потребностей родителей.

Еще одна важная характеристика зимнего комбинезона для малыша - способ застегивания. Юлия советует обращать внимание на модели с двумя молниями. Такой вариант может быть особенно удобен для маленьких детей, которых сложно быстро одеть перед прогулкой.

"Он полностью открывается. Кладешь малыша, можно даже спящего. Только положили, засунули ручки - и всё. Очень быстро, очень удобно. С минимумом крика", - подчеркнула она.

Важным критерием при выборе верхней одежды для малыша является материал внешней поверхности. Юлия Бойко считает более практичным вариант с гладкой плащевой тканью.

Видео с советами о том, как выбрать первый зимний комбинезон для ребенка, можно посмотреть по ссылке.

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О персоне: Юлия Бойко Юлия Бойко - мама-врач из Запорожья, которая ведет трансляции своей жизни в соцсетях. Юлия делится в TikTok и Instagram советами по материнству.

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