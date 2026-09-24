Атака РФ оставила бизнес в руинах: уничтожены "Новая почта", бренд Dukachi и фабрика

Главное:
- Россия повредила и уничтожила объекты "Новой почты" в Киеве
- Российская ракета попала в производственное помещение "ТК-Домашний текстиль"
- Уничтожено ювелирное предприятие Dukachi
В результате российской атаки на Киев в ночь на 24 сентября были уничтожены и повреждены объекты украинского бизнеса. В частности, разрушено отделение №6 "Новой почты" и повреждено сортировочное депо. Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".
В результате вражеских ударов по Киевской области было уничтожено отделение №6 "Новой почты" и повреждено сортировочное депо компании в Киеве. По данным пресс-службы, среди сотрудников пострадавших нет.
Часть груза уничтожена, а уцелевшие посылки перемещают в другое место. Компания отметила, что компенсирует клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены в результате атаки.
"Продолжается ликвидация последствий. "Новая почта" уже задействовала резервную логистику, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке", - сообщили в компании.
Текущий статус отправлений можно проверить в мобильном приложении и на сайте "Новой почты".
Каковы последствия удара по ТК "Домашний текстиль"
В Киеве российская баллистическая ракета попала в производственный комплекс "ТК-Домашний текстиль", вызвав значительные разрушения, рассказал совладелец группы "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский.
"Очень тяжело об этом писать. Сегодня ночью враг добрался и до нас. Это был удар баллистической ракеты по нашему главному производству и логистическому складу ТК-Домашний текстиль", - написал он.
По словам Соколовского, значительно повреждено то, что предприятие создавало годами. При этом сотрудники не пострадали.
Основную часть ассортимента компания производит на собственных швейных фабриках в Киеве и Одессе. Общая площадь производства составляет около 4000 квадратных метров, где работают примерно 250 человек.
"Мы держимся и, как бы ни было тяжело и больно, будем жить и "делать свое". Главное - что у нас есть мощная и профессиональная команда, а это наше главное сокровище и капитал", - отметил Соколовский.
Россия уничтожила ювелирное предприятие Dukachi
В результате ракетного удара по Киеву было полностью уничтожено ювелирное предприятие Dukachi, сообщила его соучредительница Анна Книженко. По её словам, в результате атаки никто из людей не пострадал.
"Сегодня наше ювелирное предприятие было полностью уничтожено российской ракетой. Люди целы, это главное, остальное восстановим", - написала Книженко.
Когда существует угроза ракетного удара по Украине
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко 23 сентября предупредил, что Россия может готовить новый удар по Украине с применением баллистических ракет. По его словам, российская сторона не предпринимает реальных шагов к прекращению огня, и в ближайшие дни украинцам следует быть особенно внимательными.
"Параллельно российские "дипломаты" затягивают с какими-либо реальными шагами по прекращению огня, поскольку это не входит в их реальную зону интересов. Будьте внимательны в ближайшие дни", - написал Коваленко.
На фоне заявления Коваленко отдельные мониторинговые Telegram-каналы также сообщали о возможной подготовке Россией новых ударов. В то же время точные сроки, масштабы и возможные цели предстоящей атаки пока не уточнялись.
Атака РФ на Украину 24 сентября - что известно
Как ранее сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о жертвах и повреждениях в результате ночной российской атаки на столицу. По его словам, обломки ракет упали на жилые кварталы и возле медицинского учреждения.
Представитель узла обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков сообщил о системных ударах по телекоммуникационной инфраструктуре Украины. Он предупредил о возможных перебоях со связью и посоветовал иметь резервные SIM-карты и альтернативные каналы доступа в интернет.
"Укрэнерго" сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре и отключениях электроэнергии в 8 областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся там, где позволяет ситуация с безопасностью.
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О персоне: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Андрей Коваленко.
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