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РФ ударила по ферме на Харьковщине: погибли шесть аграриев, 12 - ранены

Анна Ярославская
24 сентября 2026, 12:08
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В момент вражеской атаки люди сортировали овощи.
Удар РФ по овощехранилищу
Российский снаряд попал в овощехранилище на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, t.me/synegubov

Кратко:

  • РФ ударила по агрофирме в Харьковской области
  • Погибли 6 сортировщиков овощей, еще 12 человек ранены
  • Трое пострадавших работников агрофирмы в тяжелом состоянии

Россияне ударили по овощехранилищу в Харьковской области. Погибли шесть работников агропредприятия - в момент атаки они сортировали овощи.

Атака произошел утром 24 сентября по агропредприятию в поселке Старая Гнилица на Харьковщине. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Все погибшие и раненые - работники хранилища: именно там они были, когда прилетел снаряд.

Среди шести погибших - двое мужчин и четыре женщины. Трое из 12 раненых находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Атака РФ по Харьковщине
Атака РФ по Харьковщине / Фото: t.me/synegubov

В МВД добавили, что в момент атаки люди сортировали овощи.

"В эти минуты террор гражданских продолжается - во многих регионах объявлена воздушная тревога. В Киеве в результате утренней атаки загорелись автомобили, в Винницкой, Ровенской и Житомирской враг пытается атаковать инфраструктуру и гражданские предприятия", - говорится в сообщении.

Атака РФ по Хакрьковщине
Атака РФ по Хакрьковщине / Фото: ГСЧС

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, в ночь на 24 сентября в Киеве прогремели взрывы. Армия РФ атаковала столицу Украины баллистическими ракетами и дронами. Два человека погибли и как минимум шестеро получили ранения в результате ночного удара. Четверых пострадавших госпитализировали, двое из них - в тяжелом состоянии.

Последствия зафиксировали сразу в пяти районах города - Святошинском, Подольском, Соломенском, Днепровском и Дарницком. В Соломенском и Подольском районах обломки упали на территорию нежилой застройки, в Дарницком - на проезжую часть дороги.

Рано утром 23 сентября в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В столице были слышны звуки взрывов. Местные власти рассказали о последствиях атаки РФ.

В ночь на 22 сентября российские войска нанесли удары баллистическими ракетами по Днепропетровской области. Взрывы прогремели в Днепре, Кривом Роге и Павлограде. В результате вражеской атаки два человека погибли. Еще шестеро - получили ранения.

В ночь на 22 сентября страна-агрессор Россия атаковала Киев. Попадания и падение обломков зафиксировали как минимум в трех районах столицы, четыре человека получили ранения, трое из них госпитализированы. Еще 15 человек спасатели вывели из поврежденного жилого дома.

Киевская область также оказалась под ударом. Вражеская атака вызвала возгорание складского здания в Броварском районе.

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О персоне: Олег Синегубов

Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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война в Украине Харьковская область война России и Украины
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