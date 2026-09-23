Зеленский на Генассамблее ООН назвал новые цели Путина в войне – список городов

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О чем сказал Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН / Коллаж: Главред

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Прямую трансляцию вел Офис президента Украины.

Во время выступления президент отдельно упомянул свою встречу с Дональдом Трампом в Нью-Йорке и слова американского лидера о последствиях украинских ударов по российской топливной инфраструктуре. Ранее Трамп публично связывал атаки на российские НПЗ с ростом цен на дизельное топливо.

"И очень сложно представить себе еще более унизительное поражение для страны, которая занимает постоянное место в Совете Безопасности ООН и так гордится своим экспортом нефти. Значительное количество их заводов по переработке дизельного топлива было взорвано и, по крайней мере временно, выведено из строя", - заявил Зеленский.

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Говоря о последствиях войны для российской экономики, президент также процитировал оценку Трампа относительно ситуации с топливной промышленностью РФ.

"И это правда. Россия облажалась. И вывод этого поста также верный. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной нужно прекратить. Я не знаю ни одного мирового лидера, который бы сказал иначе", - сказал Зеленский.

Зеленский заявил о дальнейших целях Путина

Следующий блок выступления президент посвятил заявлениям российских властей о возможном прекращении боевых действий в Донецкой области. Зеленский утверждает, что подобные обещания Москва уже неоднократно давала, однако после этого продолжала войну.

"Это продолжается уже пять лет. И мы знаем, что Путин недавно в очередной раз пообещал представителям американского президента, что прекратит действия в нашей Донецкой области, и сказал, что ему нужно ещё всего лишь несколько месяцев. Это, пожалуй, уже 17-й или 18-й раз за пять лет, когда он дает такое обещание", - сказал Зеленский.

Президент заявил, что после Донецкой области Москва может выдвинуть претензии на другие украинские города и территории.

"На этот раз Путин тоже потерпит поражение. Но после этого он снова даст понять миру, что даже нашей Донецкой области для него недостаточно. Он хочет еще больше наших городов - Одессу, Харьков, Днепр и другие", - заявил Зеленский.

Он также перечислил государства, в отношении которых, по его словам, Россия демонстрирует территориальные или военные амбиции.

"Россия выдвигает претензии к нашей соседке - Молдове. Она постоянно угрожает Польше и странам Балтии. Россия не проявляет никакого уважения к государственности стран Южного Кавказа и Центральной Азии", - сказал президент.

Какую цену платит РФ за войну

По его словам, Москва продолжает наступательные действия, несмотря на масштабные человеческие потери.

"И только в этом году, с января по август, российская армия потеряла 248 964 человека на поле боя в Украине. 248 000 погибших и тяжелораненых. В мире есть 21 страна с меньшей численностью населения", - заявил Зеленский.

Зеленский представил эту цифру как подсчёт украинской стороны и отметил, что у Киева есть видеоматериалы, которые, по его словам, подтверждают эти потери.

"У нас есть видеоподтверждение каждой из этих потерь. И это не просто статистика. Речь идет о людях. У нас есть архив видеозаписей с дронов. Видео, на которых видно, как тысячи и тысячи россиян гибнут в зонах боевых действий", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, масштаб боевых потерь не меняет подхода российского руководства к войне. Он связал продолжение атак с решениями президента РФ Владимира Путина.

"Это безумие. Но они всё равно продолжают ехать туда на смерть, потому что именно этого хочет Путин", - заявил Зеленский.

Зеленский отдельно сравнил российские потери с территориальными завоеваниями армии РФ. По его словам, Москва заплатила огромным количеством людей за продвижение, которое измеряется примерно в тысячу квадратных километров.

"Благодаря таким огромным потерям России в этом году удалось захватить чуть больше 1 000 квадратных километров нашей земли. И мы уже освободили значительную её часть. Кстати, Россия - это страна, которая и без украинской территории уже имеет 17 миллионов квадратных километров собственной территории", - заявил Зеленский.

Президент также привёл собственный расчёт соотношения потерь и территории, которую РФ пыталась захватить.

"Итак, чтобы присоединить ещё 1 000 квадратных километров, Путин платит ценой в 248 человек за каждый километр. Кто-то ещё считает его рассудительным и умеренным?" - сказал Зеленский.

Зеленский об участии КНДР в войне

Отдельно президент остановился на привлечении северокорейских военных к войне против Украины. Он заявил, что КНДР понесла значительные потери, а сотрудничество с Россией в то же время позволяет Пхеньяну получать военный опыт и развивать собственные возможности.

"Его соратник, лидер Северной Кореи, отправил свои войска в Россию, чтобы укрепить слабые места российской армии. Северные корейцы также понесли потери, значительные потери", - заявил Зеленский.

По словам президента, последствия такого военного партнерства выходят за пределы российско-украинской войны. Зеленский заявил об усилении ракетных и беспилотных возможностей Северной Кореи.

"Ким Чен Ын использует их в качестве разменной монеты и получает что-то взамен. А соседи Северной Кореи и страны по всей Азии, по-видимому, уже заметили усовершенствованные баллистические ракеты и значительно расширенные возможности Пхеньяна в сфере беспилотников", - сказал президент.

Зеленский также рассказал о двух северокорейских военнопленных, которых Украина недавно передала Южной Корее. По его словам, один из пленных пытался покончить с собой, когда понял, что попадет в плен.

"Недавно мы передали двух северокорейских военнопленных Республике Корея. Этих ребят нелегко захватить живыми. Один из них, когда понял, что его возьмут в плен, пытался покончить с собой. И он был шокирован тем, что ему не удалось умереть", - заявил Зеленский.

Зеленский назвал Путина "нулевым пациентом"

Зеленский представил войну РФ против Украины как источник более широкой международной нестабильности. Он заявил, что Москва ищет новых партнеров и возможности для продолжения боевых действий вместо завершения войны.

"Путин всегда ищет кого-то, кто поможет ему убить больше людей за каждый километр земли, захватить больше территории, напасть на другую страну, вместо того чтобы просто остановиться и управлять собственной страной", - заявил Зеленский.

Президент использовал термин "нулевой пациент", описывая роль Путина в распространении войны и связанных с ней рисков.

"Он - "нулевой пациент", от которого эта идея войны распространяется дальше. И куда бы она ни распространялась, она приносит только боль, нестабильность, новые риски и, конечно, новые кризисы. Чем больше свободы действий у Путина, тем опаснее становится мир для всех остальных", - сказал Зеленский.

"Вот почему "нулевого пациента" нужно остановить. Его нужно лишить пространства для действий и пространства для дальнейшего распространения этого зла", - заявил президент.

Зеленский объяснил цель ударов по нефтяной отрасли РФ

После этого президент перешел к украинским ударам по российской нефтяной инфраструктуре. Он подчеркнул, что сама нефть и объекты топливной инфраструктуры не являются целями Украины.

"Украина именно это и делает. И именно поэтому впервые в истории России мы сейчас слышим, что её гордость - нефтяная промышленность - иссякает. Но сама нефть не является целью Украины. Не бензин и не дизель. Не заводы или порты как таковые", - заявил Зеленский.

По словам президента, удары направлены на сокращение ресурсов, с помощью которых Москва финансирует войну.

"Наша цель - способность России финансировать эту войну, затягивать её, делать её более жестокой и разрушительной. Чтобы остановить Путина, нужно остановить финансы России и её производство. И наши замечательные солдаты и наше оружие работают именно для этого, только для этого", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил страны, которые поддерживают Украину санкциями, пакетами помощи и совместным производством вооружений.

"Санкции, пакеты помощи, наше совместное производство оружия - всё это имеет значение, конечно, имеет значение. Всё это делает нас сильнее", - заявил президент.

Зеленский призвал не ослаблять санкции против РФ

Отдельно Зеленский заявил, что торговля с Россией фактически позволяет Кремлю получать дополнительное время для войны.

"Когда кто-то дает России больше денег через торговлю, он дает этой войне больше времени. Именно поэтому мы настаиваем на ограничении торговли с агрессором и именно поэтому мы сами подрываем доходы России", - сказал президент.

Он также раскритиковал ослабление санкций в отношении российских олигархов.

"А когда кто-то в мире ослабляет санкции, ослабляет санкции против российских олигархов, это, возможно, делает жизнь состоятельных россиян более комфортной, но в то же время дает войне больше времени - больше времени для Путина, чтобы отправлять бедных людей в зону боевых действий", - заявил Зеленский.

Президент утверждает, что российская экономика уже сталкивается с проблемами.

"Поэтому доходы России должны оставаться целью. Дефицит бюджета России сейчас больше, чем в любой другой год, и большинство российских регионов уже обанкротились", - сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что российское наступление этим летом не достигло поставленных целей

Говоря о ситуации на фронте, Зеленский заявил, что масштабные операции, которые Россия планировала на лето, не дали ожидаемого результата.

"Этим летом Россия планировала масштабные операции на фронте. Все они провалились. Ставки России на крылатые ракеты и "шахиды" не сработали так, как планировал Путин", - заявил он.

По словам президента, российские атаки продолжают наносить ущерб, однако не привели к заявленному им результату.

"Они по-прежнему наносят ущерб, но не сломили нас. Мы укрепили свою оборону. Что для нас сейчас действительно сложно, так это российские баллистические ракеты и их новые "шахиды" с реактивным двигателем - иранские технологии", - сказал Зеленский.

РФ выпустила более 2 100 ракет и 63 тысячи дронов за 2026 год

Президент привел статистику российских воздушных атак по Украине за 2026 год.

"Только представьте себе: с начала этого года Россия уже применила против нас, против Украины, нашего народа и наших детей более 2 100 ракет различных типов. Более 950 из них были баллистическими ракетами", - заявил Зеленский.

По его словам, за восемь месяцев РФ применила также 63 тысячи ударных дронов.

"За восемь месяцев этого года Россия применила против Украины, нашего народа 63 000 ударных дронов различных типов, из которых более 7 700 - это реактивные "шахиды", поистине разрушительное и очень опасное оружие", - сказал президент.

Зеленский заявил, что российские атаки создают постоянную угрозу для украинских городов, экономики и гражданской инфраструктуры.

"Россияне каждый час, каждый час запускают реактивные "шахеды" против наших городов, нашей экономики, нашей инфраструктуры", - заявил он.

По его словам, это сказывается не только на работе военных, но и на повседневной жизни гражданского населения.

"Наши боевые самолеты сражаются с ними круглосуточно. И это часть стратегии России - каждый час создавать воздушную угрозу, затруднять работу экономики, нарушать повседневную жизнь людей и мешать детям учиться, просто ходить в школу", - сказал Зеленский.

Украина испытала новые дроны-перехватчики

Президент сообщил, что Украина уже тестирует новые средства борьбы с реактивными "шахидами".

"Украина выжила. Наши военные уже успешно испытали четыре новых реактивных дрона-перехватчика против российских реактивных "шахедов". Поэтому мы наращиваем производство и, конечно, создадим защиту от этой угрозы", - заявил Зеленский.

К программе FREYJA присоединились десять стран

Отдельно Зеленский рассказал о международной противоракетной программе FREYJA. По его словам, её участниками уже стали Украина, Норвегия, Швеция, Дания, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания и Нидерланды.

"Мы также вместе с нашими партнерами запустили противоракетную программу FREYJA. К ней уже присоединились десять стран: Украина, Норвегия, Швеция, Дания, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания и Нидерланды", - сказал президент.

Он сообщил, что Украина предложила Польше присоединиться к проекту и проводит консультации с другими союзниками.

"На прошлой неделе я предложил Польше присоединиться к программе. Кроме того, мы ведем консультации с несколькими другими правительствами стран-союзниц, желающих присоединиться к FREYJA. Мы остаемся открытыми для любой страны, которая может внести свой вклад в создание системы защиты от баллистических ракет", - заявил Зеленский.

По словам президента, FREYJA не должна заменить существующие системы противоракетной обороны.

"Наша программа FREYJA не заменяет проверенные и эффективные системы, такие как, например, системы Patriot или модернизированные противоракетные системы SAMP/T. Мы хотим создать систему, которую можно производить в гораздо больших объемах и по более низкой стоимости, систему, которая может стать неотъемлемой частью обороны Украины и Европы", - сказал Зеленский.

Президент заявил, что такая система могла бы использоваться и для защиты других государств.

"Система, которая сможет помочь любой нации, любящей свободу. Мировой список ожидания на противоракетные системы очень длинный. Баллистических угроз становится все больше. А промышленные мощности тех, кто выбирает войну, очень велики", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул необходимость увеличения производства средств перехвата.

"Поэтому нам нужно изготовить достаточное количество средств защиты, чтобы каждый человек, сидящий в этом зале, мог сказать: „Мой народ действительно защищен". Вот такой у нас подход к безопасности", - сказал президент.

Зеленский заявил, что даже самые богатые государства сталкиваются с дефицитом ракет-перехватчиков.

"Сегодня даже самые богатые страны мира не могут найти достаточного количества ракет-перехватчиков. Нынешнего производства просто не хватает. И даже те, кто годами накапливал запасы перехватчиков, уже использовали значительную их часть", - заявил он.

Украина предлагает партнерам соглашения по дронам

Президент также рассказал о международных договоренностях в сфере беспилотников. По его словам, речь идет о создании комплексной системы обороны, а не просто о продаже дронов.

"А ещё у нас есть формат соглашений по дронам. Речь идёт не просто о продаже дронов. Конечно, нет. Это сотрудничество с другими странами с целью создания современной, интегрированной системы обороны против угроз со стороны дронов в воздухе, на море и на суше", - сказал Зеленский.

По его словам, беспилотники используются не только против воздушных целей.

"И речь идет не только о защите воздушного пространства. Дроны помогают нам контролировать наши границы. Это важно. Горные районы и, конечно, дороги. Без них это было бы просто невозможно", - заявил президент.

Он также связал дронные технологии с защитой критически важной инфраструктуры.

"А ещё речь идёт о защите инфраструктуры, критически важной инфраструктуры, об устойчивости, об организации ресурсов и сил обороны таким образом, чтобы критически важная инфраструктура и транспорт могли продолжать работать даже в самых сложных условиях", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина уже работает над такими соглашениями с партнерами в разных регионах.

"Мы уже сотрудничаем с партнерами в странах Персидского залива, на Южном Кавказе и по всей Европе в рамках соглашений о дронах. Сегодня я подписал соглашение о дронах, серьезное соглашение о дронах с Финляндией. И это имеет большое значение. Также сегодня я подписал соглашение о безопасности с Австралией. И дроны тоже являются его частью. Кроме того, мы готовим соглашения о дронах с Канадой и другими странами", - заявил Зеленский.

Зеленский - об украинских дронах

Зеленский заявил, что Украина за годы войны создала дальнобойные беспилотники, способные действовать на расстоянии тысяч километров от украинских границ.

"Когда Россия начала эту войну, она и представить себе не могла, что украинские беспилотники дальнего радиуса действия однажды достигнут её заводов - военных заводов где-то в Сибири и на полуострове Ямал, за тысячи километров от наших границ. Тысячи", - заявил президент.

Он также упомянул об использовании украинских морских дронов против российских кораблей.

"Ни один российский адмирал не ожидал, что мы сможем потопить крейсеры - гордость России, которые должны были господствовать на море, но не смогли устоять перед нашими морскими беспилотниками", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина расширяет производство другого вооружения.

"И наряду с различными типами дронов мы также быстро производим широкий спектр обычного оружия по более низкой стоимости, чем во многих других странах, и проверенного в условиях современной войны", - заявил Зеленский.

Зеленский предупредил о возможном ответе РФ зимой

Отдельный блок выступления президент посвятил предстоящему отопительному сезону. Он предупредил, что продолжение российских ударов по энергетическим и отопительным системам Украины может вызвать ответные действия.

"Ни один российский чиновник даже не представлял, что генерал Зима, веками воевавший на стороне России, однажды перейдет на другую сторону и поддержит тех, кто защищается от России. Мы сделаем это этой зимой, если Россия продолжит наносить удары по нашей энергетической системе и системам отопления", - заявил Зеленский.

Президент признал, что предстоящая зима может быть сложной для Украины.

"Украинцы понимают, что эта зима может быть для нас очень суровой. Но в ответ у нас не будет другого выбора, как сделать её болезненной и для России. И именно поэтому мы говорим, что шаги по деэскалации важны, что их нужно предпринять до наступления зимы", - сказал он.

Зеленский заявил о необходимости дипломатии и силы

Президент подчеркнул, что Украина одновременно работает в военном и дипломатическом направлениях.

"Сейчас нам нужна дипломатия, и нам нужна сила. И шаг за шагом мы восполняем пробелы в обеих этих сферах. Вчера мы встретились с президентом Соединенных Штатов, и именно это мы и обсуждали", - заявил Зеленский.

Он также упомянул о президенте Китая, который находился в США, но не присутствовал на заседании Генассамблеи.

"К сожалению, у нас не было возможности напрямую пообщаться с лидером Китая, который сегодня находится в Америке, но не здесь. А он - именно тот человек, который может повлиять на Россию больше, чем многие другие. И мы хотели бы, чтобы он стремился к миру так же сильно, как и мы в Украине", - сказал президент.

По словам Зеленского, война уже создает глобальные риски, касающиеся энергетики, критической инфраструктуры и продовольственной безопасности.

"Речь идет об энергетике, о критической инфраструктуре. Речь идет о продовольственной безопасности. Речь идет о жизни многих-многих людей во многих странах", - заявил Зеленский.

Зеленский предупредил о роли ИИ в будущих войнах

Президент отдельно обратил внимание на быстрое развитие военных технологий и возможное применение искусственного интеллекта непосредственно на поле боя.

"И речь идет о том, чтобы наконец замедлить стремительное развитие вооружений - процесс, который продолжался на протяжении всей этой войны и уже стал глобальной угрозой", - сказал Зеленский.

Он заявил, что человечество может приближаться к новому этапу развития военных технологий.

"Мы должны замедлить его, прежде чем дойдем до следующего этапа, потому что уже в следующем году существует реальная вероятность того, что не только люди, но и искусственный интеллект начнет решать, что будет происходить на поле боя. И нам нужен мир, прежде чем мы дойдем до этой границы", - заявил президент.

Зеленский также предположил, что развитие ИИ может в конечном итоге выйти за пределы цифровой среды.

"Если прислушаться к некоторым из самых ярых сторонников развития искусственного интеллекта, то они говорят, что сегодня ИИ по-прежнему остается преимущественно цифровым, но однажды он перейдёт из цифрового мира к формированию атомов. И когда это произойдет, нам лучше уже жить в мире", - сказал он.

Зеленский предупредил о возможном продвижении РФ в Европе

Отдельно президент заявил, что европейские государства в последние недели предупреждают о потенциальном дальнейшем продвижении России в Европе.

"Нам, безусловно, нужно положить конец уже продолжающимся войнам. Украина заслуживает безопасности, так же как и все вы, каждая страна и каждый народ. И ещё одно: уже несколько недель подряд европейцы предупреждают, что Россия может продвинуться дальше вглубь Европы, даже на территорию НАТО", - заявил Зеленский.

По его словам, речь идет о разведывательных данных относительно намерений России.

"У лидеров есть разведданные, свидетельствующие о намерениях России. И сейчас я хочу обратиться не к Европе, а к тем странам, граждан которых Россия может попытаться использовать в очередной, абсолютно жестокой кампании", - сказал президент.

Россия использует граждан 47 стран, заявил Зеленский

Зеленский заявил, что Москва привлекает к войне граждан десятков иностранных государств. Он назвал 47 стран, граждане которых, по его словам, участвуют в войне на стороне РФ.

"Мы знаем, что Россия использует в своей войне граждан 47 стран. В этой войне - Гана, Непал, Таджикистан, Индия, Йемен, Кения, Зимбабве, Куба, Беларусь, Судан, Южная Африка и многие-многие другие", - заявил президент.

Он отметил, что Украина периодически получает просьбы о возвращении отдельных военнопленных в их страны.

"А на видеозаписях, сделанных нашими дронами, мы также видим, как на поле боя гибнут люди, которые не являются россиянами, - люди из ваших стран, из 47 стран, оказавшиеся в России в результате обмана и уловок. Поэтому я хочу обратиться непосредственно к каждому представителю этих 47 стран", - сказал Зеленский.

Президент призвал эти государства защищать своих граждан от вовлечения в войну.

"Вы знаете, что Россия делает с вашими гражданами. Это ваши граждане. Позаботьтесь о них и не позволяйте им оказаться на ещё одном фронте. Не позволяйте Путину втянуть вас в эту войну", - заявил Зеленский.

Он призвал другие государства ограничивать возможности России финансировать и продолжать боевые действия.

"Не позволяйте России тушить свои пожары, скрывать свой позор и расплачиваться за свое безумие жизнями ваших людей. Ограничьте его пространство для маневров. Ограничьте его финансирование. Ограничьте его войну", - сказал Зеленский.

Президент завершил свое выступление призывом к государствам мира активнее участвовать в обеспечении безопасности.

"И, пожалуйста, все, кто здесь присутствует, не будьте последними, кто присоединится к тем, кто защищает жизнь. Будьте первыми, кто скажет: "Мы гарантируем безопасность". Спасибо всем, кто помогает. И спасибо всем, кто стоит вместе с нами, с нашим народом, с нашими детьми", - заявил Зеленский.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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