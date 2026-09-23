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Почему 24 сентября нельзя жадничать и ругаться: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
23 сентября 2026, 18:41
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24 сентября нельзя жадничать, отказывать в помощи тем, кому можешь помочь, завидовать, мстить и отчаиваться.
Какой церковный праздник 24 сентября
Какой церковный праздник 24 сентября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 24 сентября
  • Что можно делать 24 сентября
  • Что нельзя делать 24 сентября

В четверг, 24 сентября, православная церковь Украины чтит память преподобного Феодосия Манявского - одного из основателей духовной традиции Манявского скита, который нередко называют украинским Афоном. Его жизненный путь стал примером монашеской стойкости, веры и преданности служению Богу. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 24 сентября

Точные сведения о месте и дате рождения преподобного Феодосия не сохранились. Известно, что в монастырь он пришел уже диаконом. С 1608 года Феодосий стал ближайшим помощником Иова Манявского, основавшего обитель.

видео дня

Долгое время он не решался принять священнический сан. Однако в 1613 году получил благословение на священническое служение.

После смерти Иова Манявского Феодосий возглавил монастырь. Он продолжил придерживаться строгих духовных традиций своего предшественника, а благодаря его благочестию и мудрому руководству Манявский скит приобрел широкую известность.

Слава об обители распространилась далеко за пределы Карпат - о ней знали в Галиции, на Волыни, Буковине, а также в Молдове и Румынии.

О преподобном Феодосии говорили, что он жил "как ангел". Особое значение Манявскому скиту придавал и митрополит Петр Могила. О монастыре он писал: "Если хотите увидеть слуг Божьих в человеческом обличье, идите в Карпаты, где 200 ангелов посвятили жизнь Богу".

При Феодосии Манявский скит превратился в крупный духовный центр, который объединял около 250 монастырей в разных епархиях. Обитель также получила особый статус и земельные привилегии от польских королей.

Преподобный Феодосий Манявский умер 24 сентября 1629 года. Его похоронили в Крестовоздвиженской церкви монастыря. В 1994 году Феодосий был причислен к лику святых.

Что можно делать 24 сентября

В народе праздник называют Фекла - в честь равноапостольной Феклы, чью память также совершают сегодня. Ей молятся о счастливом браке и крепкой семье, а также просят исцеления от болезней глаз, кожи и ожогов.

В старину с этого дня начинался обмолот зерна в овине, а из полученной муки пекли особый хлеб и угощали им всю семью и скот – считалось, что это убережет всех от болезней зимой.

Также, по поверьям, все, что завязано в этот день, уже не развязать, поэтому Феклу традиционно считают удачным днем для свадьбы - верят, что такой брак будет крепким и счастливым на долгие годы.

Что нельзя делать 24 сентября

Церковь в этот день, как и всегда, не одобряет ссор, сквернословия, сплетен и осуждения. Нельзя жадничать, отказывать в помощи тем, кому можешь помочь, завидовать, мстить и отчаиваться.

Главные народные запреты этого дня касаются семьи: не стоит повышать голос на родителей и старших - считается, что это может обернуться болезнями. Сквернословить и ругаться сегодня тоже нельзя - сказанное в сердцах возвращается в тройном размере. Не стоит оставлять беспорядок в доме - считается, что вместе с ним уходит удача.

Отдельная группа запретов связана с деньгами: сегодня нельзя брать или отдавать долги - говорят, что деньги после этого "забудут дорогу в дом". Также не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом и употреблять алкоголь.

Народные приметы о погоде 24 сентября

Приметы дня подсказывают, какими будут осень, зима и даже следующее лето:

  • дуб увешан желудями - к мягкой зиме и плодородному лету;
  • птицы летают низко над землей - зима придет рано и будет холодной;
  • гром сегодня - зимой будет мало снега, а сама зима окажется короткой и мягкой;
  • на рябине много ягод – будет суровая зима;
  • пчелы еще собирают мед - теплая осень задержится;
  • луна красного цвета с ободком - к засушливому следующему лету;
  • яркое утреннее солнце - к резкой смене погоды в течение дня;
  • на деревьях много листвы - морозы будут нескоро.

С этого дня светлое время суток заметно убывает, а ночи становятся длиннее и темнее.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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