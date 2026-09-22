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Почему 23 сентября нельзя вспоминать давние обиды: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
22 сентября 2026, 18:44
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В народной традиции 23 сентября старались не ссориться, не выяснять отношения и не возвращаться к давним обидам.
Какой церковный праздник 23 сентября
Какой церковный праздник 23 сентября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 23 сентября
  • Что можно делать 23 сентября
  • Что нельзя делать 23 сентября

В среду, 23 сентября, православная церковь отмечает день памяти пророка Иоанна Предтечи - святого, которого называют "гласом вопиющего в пустыне". Именно он возвестил людям о скором приходе Спасителя. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 23 сентября

Иоанн Креститель считается одним из наиболее почитаемых святых после Богородицы. Его родителями были священник Захария и праведная Елисавета. Супруги долгие годы не имели детей, однако продолжали молиться Господу о ребенке.

видео дня

Однажды Захарии явился архангел Гавриил и сообщил, что у него родится сын. Священник усомнился в словах ангела, за что был лишен возможности говорить. Дар речи вернулся к Захарии только после рождения младенца. Когда мальчику дали имя Иоанн, священник заговорил о нем как о будущем Предтече Господа.

Иоанн родился примерно за полгода до Иисуса Христа. Елисавета была родственницей Девы Марии. Во время встречи двух женщин Елисавета, узнав о беременности Марии, произнесла слова: "Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!".

Согласно преданию, царь Ирод, узнав о рождении будущего Царя Иудейского и опасаясь за свою власть, приказал убить младенцев. Когда воины пришли к Захарии и потребовали выдать сына, священник отказался. За это он был убит.

Елисавете удалось спастись вместе с Иоанном и скрыться в пустыне. По преданию, она умерла спустя сорок дней, после чего мальчик продолжил жить один. Повзрослев, Иоанн вышел к людям и начал проповедовать, возвещая о скором пришествии Мессии.

К Иоанну Предтече верующие обращаются с молитвами об исцелении от телесных и душевных недугов. Особенно его просят избавить от головной боли, тревожных мыслей и вредных привычек.

Что можно делать 23 сентября

В народе день прозвали Ираида, или Раиса Спорная - в честь мученицы Ираиды Александрийской, память которой также совершается сегодня. Название "Спорная" появилось из-за переменчивой, спорной погоды - считается, что в этот день в природе все идет вопреки правилам.

По традиции с сегодняшнего дня начинают активно готовиться к холодам: утепляют дома и квартиры, а те, у кого печное отопление, заготавливают дрова. Есть необычная примета: чтобы привлечь в дом достаток, в кошелек кладут монету с небольшим изъяном и постоянно носят ее с собой, никому не показывая.

Что нельзя делать 23 сентября

В народной традиции в этот день старались не ссориться, не выяснять отношения и не возвращаться к давним обидам. Считалось, что конфликт, возникший 23 сентября, может надолго оставить напряжение между людьми.

Также не советовали без надобности браться за тяжелую домашнюю работу. В то же время это именно народные представления, а не церковные запреты. Православная Церковь Украины не устанавливает отдельного перечня домашних дел, которые запрещено выполнять в этот день.

В народе также советовали не торопиться с важными решениями и кардинальными шагами. Такие предостережения относятся к традиционным верованиям и не являются правилами православного вероучения.

Приметы 23 сентября

Приметы дня подсказывают, какими будут ближайшие недели, осень и даже зима:

  • дождь сегодня - тепло продержится до конца месяца;
  • солнце пригревает - в конце месяца пойдут дожди;
  • красный закат - к сильному ветру, дождю и настоящей осени;
  • много ягод на рябине - к сырой осени и холодной зиме, мало ягод - к сухой и теплой осени;
  • урожайный год на орехи - к суровой зиме;
  • гуси взмывают высоко в небо - зима наступит скоро;
  • утки подолгу плещутся в воде - морозов в ближайшие пару недель можно не ждать;
  • густой утренний туман - к сухой и ясной погоде;
  • высокая трава и бурьян осенью - к сильным снежным заносам.

Если в этот день деревья покрылись инеем - это к урожайному году, а если выпал первый снег - это к скорому приходу зимы.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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