Почему 23 сентября нельзя вспоминать давние обиды: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 23 сентября
- Что можно делать 23 сентября
- Что нельзя делать 23 сентября
В среду, 23 сентября, православная церковь отмечает день памяти пророка Иоанна Предтечи - святого, которого называют "гласом вопиющего в пустыне". Именно он возвестил людям о скором приходе Спасителя. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 23 сентября
Иоанн Креститель считается одним из наиболее почитаемых святых после Богородицы. Его родителями были священник Захария и праведная Елисавета. Супруги долгие годы не имели детей, однако продолжали молиться Господу о ребенке.
Однажды Захарии явился архангел Гавриил и сообщил, что у него родится сын. Священник усомнился в словах ангела, за что был лишен возможности говорить. Дар речи вернулся к Захарии только после рождения младенца. Когда мальчику дали имя Иоанн, священник заговорил о нем как о будущем Предтече Господа.
Иоанн родился примерно за полгода до Иисуса Христа. Елисавета была родственницей Девы Марии. Во время встречи двух женщин Елисавета, узнав о беременности Марии, произнесла слова: "Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!".
Согласно преданию, царь Ирод, узнав о рождении будущего Царя Иудейского и опасаясь за свою власть, приказал убить младенцев. Когда воины пришли к Захарии и потребовали выдать сына, священник отказался. За это он был убит.
Елисавете удалось спастись вместе с Иоанном и скрыться в пустыне. По преданию, она умерла спустя сорок дней, после чего мальчик продолжил жить один. Повзрослев, Иоанн вышел к людям и начал проповедовать, возвещая о скором пришествии Мессии.
К Иоанну Предтече верующие обращаются с молитвами об исцелении от телесных и душевных недугов. Особенно его просят избавить от головной боли, тревожных мыслей и вредных привычек.
Что можно делать 23 сентября
В народе день прозвали Ираида, или Раиса Спорная - в честь мученицы Ираиды Александрийской, память которой также совершается сегодня. Название "Спорная" появилось из-за переменчивой, спорной погоды - считается, что в этот день в природе все идет вопреки правилам.
По традиции с сегодняшнего дня начинают активно готовиться к холодам: утепляют дома и квартиры, а те, у кого печное отопление, заготавливают дрова. Есть необычная примета: чтобы привлечь в дом достаток, в кошелек кладут монету с небольшим изъяном и постоянно носят ее с собой, никому не показывая.
Что нельзя делать 23 сентября
В народной традиции в этот день старались не ссориться, не выяснять отношения и не возвращаться к давним обидам. Считалось, что конфликт, возникший 23 сентября, может надолго оставить напряжение между людьми.
Также не советовали без надобности браться за тяжелую домашнюю работу. В то же время это именно народные представления, а не церковные запреты. Православная Церковь Украины не устанавливает отдельного перечня домашних дел, которые запрещено выполнять в этот день.
В народе также советовали не торопиться с важными решениями и кардинальными шагами. Такие предостережения относятся к традиционным верованиям и не являются правилами православного вероучения.
Приметы 23 сентября
Приметы дня подсказывают, какими будут ближайшие недели, осень и даже зима:
- дождь сегодня - тепло продержится до конца месяца;
- солнце пригревает - в конце месяца пойдут дожди;
- красный закат - к сильному ветру, дождю и настоящей осени;
- много ягод на рябине - к сырой осени и холодной зиме, мало ягод - к сухой и теплой осени;
- урожайный год на орехи - к суровой зиме;
- гуси взмывают высоко в небо - зима наступит скоро;
- утки подолгу плещутся в воде - морозов в ближайшие пару недель можно не ждать;
- густой утренний туман - к сухой и ясной погоде;
- высокая трава и бурьян осенью - к сильным снежным заносам.
Если в этот день деревья покрылись инеем - это к урожайному году, а если выпал первый снег - это к скорому приходу зимы.
Больше новостей:
- Не 30 сентября: когда теперь отмечают День Веры, Надежды и Любви
- Календарь важных дат на октябрь 2026 года: государственные и религиозные праздники
- Почему 22 сентября нельзя лениться: какой церковный праздник
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред