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Трамп выступил в ООН - что он сказал об Украине и какой сигнал послал Путину

Юрий Берендий
22 сентября 2026, 17:41обновлено 22 сентября, 18:27
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Трамп заявил о готовности США усилить давление на Иран, бороться с картелями, укрепить позиции в Гренландии и положить конец войне в Украине.
Выступление Трампа на Генеральной Ассамблее ООН - что сказал президент США / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео
Выступление Трампа на Генеральной Ассамблее ООН - что сказал президент США / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Трамп обозначил главные внешнеполитические приоритеты США
  • Президент США пригрозил Ирану и картелям
  • Трамп заявил о завершении нескольких войн

Сегодня, 22 сентября, президент США Дональд Трамп выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Перед началом выступления, когда он входил в здание ООН, журналист спросил его, какое послание он хочет передать президенту РФ Владимиру Путину.

"Прекратите войну", - кратко ответил Трамп.

видео дня

Во время выступления на Генассамблее ООН, которое транслировал"Голос Америки", Трамп подчеркнул личную ответственность за действия американской администрации. Он также заявил, что нынешняя власть стремится не только делать заявления, но и реализовывать конкретные шаги.

"Лидеры в этом зале, мы знаем... вы прекрасно знаете, что происходит. Но у нас мало времени для того, чтобы сделать этот мир безопасным для наших детей. И мы должны воспользоваться этой возможностью прямо сейчас", - заявил Трамп.

Заявление Трампа о войне России против Украины

Отдельно американский президент отметил, что Вашингтон продолжает работать с руководством России и Украины. Трамп выразил надежду, что война вскоре будет завершена.

"Мы очень тесно сотрудничаем с лидерами России и Украины и положим конец этой войне. Считаю, что мы достигнем мира значительно быстрее, чем ожидалось, ведь все уже устали от этого", - заявил Трамп.

Он также упомянул о многочисленных жертвах среди военных и гражданских лиц.

"Погибли десятки тысяч людей, в основном молодые солдаты. Когда я смотрю на фотографии с этой войны, я больше не хочу видеть подобных кадров", - сказал президент США.

Он напомнил о подписанном им законопроекте Линдси Грэма, который, по словам Трампа, наделяет президента гораздо более широкими полномочиями в сфере тарифов. Трамп считает, что этот документ может способствовать завершению войны.

Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ
Законопроект Линдси Грэма об ужесточении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Также Трамп выразил благодарность своей супруге Мелании за её работу по возвращению украинских детей, похищенных Россией, в их семьи в Украине.

Война США против Ирана

Отдельно американский президент остановился на ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, США намерены противодействовать распространению терроризма и хаоса в регионе.

"Мы нацелены на то, чтобы обуздать терроризм, в частности на Ближнем Востоке. Ведь они сеяли хаос и смерть по всему региону", - отметил Трамп.

Отдельный блок выступления был посвящён Ирану и его ядерной программе. Трамп заявил, что Тегеран ранее отказался от американского предложения о свертывании ядерной программы, после чего США прибегли к силовым мерам.

"Я никогда не позволю Ирану обладать ядерным оружием. Когда я приступил к работе в прошлом году, мы начали переговоры с Ираном, чтобы они свернули свою ядерную программу. Они отказались от того предложения, которое мы им сделали. Это была их ошибка", - заявил президент США.

По словам Трампа, иранская сторона продолжает разрабатывать беспилотники и ракеты. Он также связал эти разработки с потенциальной угрозой для европейских стран.

"Режим продолжает создавать дроны и ракеты. Но мы, американцы в регионе, вместе с союзниками не дадим им возможности развивать этот потенциал. Они уже создают ракеты, которые могут достичь Европы", - подчеркнул Трамп.

НАТО vs
НАТО против "Оси зла" / Инфографика: Главред

Отдельно Трамп заявил, что Вашингтон готов к экономическому давлению на Тегеран, если тот не откажется от ядерной программы. В то же время президент США допустил возможность достижения соглашения с Ираном и заявил, что в таком случае страна может получить шанс на восстановление.

"Если соглашение с Ираном будет, мы скажем, что они построят гораздо лучшую страну, чем когда-либо. Возможно, одну из лучших стран на Ближнем Востоке или в мире", - заявил Трамп.

Президент США также дал понять, что не намерен смягчать позицию Вашингтона в отношении Тегерана. По его словам, Иран должен осознавать последствия отказа от соглашений.

"И единственное, что приходит мне в голову, - это то, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Они - предатели. Они - трусы", - сказал Трамп.

Он призвал другие государства присоединиться к экономическому давлению на Тегеран. Речь идет, по словам американского президента, об изоляции Ирана до тех пор, пока страна не откажется от ядерных амбиций и поддержки террористических организаций.

"Я хочу обратиться ко всем странам: присоединяйтесь к нам и содействуйте полной экономической изоляции Ирана до тех пор, пока они не откажутся от своих ядерных амбиций и не перестанут поддерживать террористов", - заявил Трамп.

О военных возможностях США

Отдельно Трамп заверил, что Соединенные Штаты располагают достаточными запасами вооружений и наращивают производство боеприпасов. По его словам, оборонная промышленность страны готовится к масштабному увеличению выпуска ракет и другого оружия.

"Трусы и предатели пытаются убедить всех, будто у США не хватает боеприпасов, но это ложь. У нас сейчас больше боеприпасов, чем когда-либо прежде", - заявил президент США.

Трамп также сообщил о планах по строительству новых производственных мощностей. Он заявил, что американская оборонная промышленность сможет быстрее обеспечивать вооружением как сами США, так и их союзников.

Заявление о завершении войны в Газе

Говоря о Ближнем Востоке, президент США заявил о достижении договоренностей о прекращении войны в секторе Газа. Он связал это с дипломатическими усилиями Вашингтона и участием других государств.

"За несколько недель мы прекратили войну в секторе Газа и спасли тысячи жизней. Мы также вернули домой всех заложников, которые оставались в плену", - сказал Трамп.

Он рассказал и о создании Совета мира, который, по его словам, будет заниматься восстановлением региона и гуманитарными вопросами.

Контекст Венесуэлы

Еще одной темой выступления стала Венесуэла. Трамп заявил о военной операции США и аресте Николаса Мадуро, связав политику в отношении Каракаса с энергетическими интересами Вашингтона.

"Наши действия в Венесуэле доказывают: Соединенные Штаты больше не будут терпеть угроз в свой адрес. При необходимости мы задействуем весь наш военный потенциал для защиты интересов США", - подчеркнул Трамп.

Венесуэла
Венесуэла / Инфографика: Главред

О борьбе с картелями и наркотрафиком

Отдельно Трамп остановился на вопросах безопасности американского континента и борьбе с наркотрафиком. Он заявил, что администрация США рассматривает картели как враждебные организации и готова применять против них военную силу.

"С тех пор как я стал президентом, я признал наркоторговцев и картели иностранными враждебными организациями, и мы стремимся стереть их с лица земли", - заявил Трамп.

По его словам, американские силы проводят операции против судов, перевозящих наркотики по морским путям. Трамп также отметил высокий показатель уничтожения таких целей.

"Они прибегают к насилию и убийствам как к инструменту шантажа. Поэтому Соединенные Штаты сейчас наносят многочисленные удары по судам, перевозящим наркотики", - сказал президент США.

Отдельно Трамп упомянул Мексику и Кубу. Он заявил, что Вашингтон контролирует ситуацию в обеих странах и стремится не допустить деятельности иностранных агентов и организованных преступных группировок в регионе.

Планы в отношении Гренландии

Еще одной темой выступления стала Гренландия. Трамп заявил о намерении США усилить военное присутствие на острове, объяснив это вопросами безопасности американского континента и Европы.

"Враги не смогут разместить свои военные базы в Гренландии. Поэтому мы начнем процесс развертывания военного контингента и построим там две базы", - заявил Трамп.

Американский президент также связал усиление присутствия США в Арктике с деятельностью НАТО, подчеркнув, что это будет способствовать защите региона и укреплению Альянса.

Гренландия Инфографика
Гренландия / Инфографика: Главред

Критика ООН и МКС

Отдельный блок выступления был посвящен международным организациям. Трамп заявил о сокращении американского финансирования и призвал к реформированию ООН, одновременно выступив против глобальных налогов и чрезмерного международного регулирования.

"Никакого мирового правительства не будет, как и глобальных налогов, пока я остаюсь президентом", - заявил Трамп.

Президент США также резко высказался в отношении Международного уголовного суда. Он призвал страны выходить из этой организации и заявил, что Вашингтон отвергает её подходы к оценке действий США.

Искусственный интеллект как один из главных вызовов

Значительную часть выступления американский президент посвятил развитию искусственного интеллекта. Он заявил, что США стремятся сохранить лидерство в этой сфере, одновременно подчеркнув необходимость контроля над технологиями.

"США являются лидирующей державой в сфере суперинтеллекта, и мы будем развивать это направление безопасно и ответственно", - сказал Трамп.

Он также раскритиковал прогнозы, которые, по его мнению, преувеличивают технологические и климатические угрозы. Трамп подчеркнул, что американские власти не планируют тормозить прогресс.

"Я не собираюсь останавливать или сдерживать развитие технологий, которое по своим масштабам превосходит и промышленную революцию своего времени, и появление интернета. Но мы должны быть очень бдительными", - заявил президент США.

Завершая выступление, Трамп призвал государства объединяться перед лицом общих вызовов. Он заявил, что США сохранят ведущую роль в мировой политике и будут применять силу для защиты собственных интересов.

Чем Зеленский убедит Трампа - дипломат назвал главный аргумент

Поставки вооружения и возможность повлиять на позицию Дональда Трампа с помощью экономических аргументов могут стать главными результатами встречи Владимира Зеленского с президентом США в Нью-Йорке. В то же время ожидать реального прорыва в переговорах с Россией или усиления давления на Москву пока преждевременно. Об этом сообщил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью изданию Oboz.ua.

Встреча лидеров Украины и США охватывает несколько тем, в частности военную поддержку и возможные дальнейшие шаги в отношении России. Огрызко считает, что именно в вопросе вооружения Киев может добиться конкретного результата.

"Если коротко, то мое видение таково: в вопросе вооружения ситуация будет развиваться в положительном направлении. Трамп все-таки должен понять, что он так же несет ответственность за преступления, которые ежедневно совершает Россия в Украине, бомбардируя нашу территорию", - отметил Огризко.

С дипломатическими контактами с Москвой ситуация, по его мнению, значительно сложнее. Россия не демонстрирует изменения своей позиции, а предпосылок для существенного усиления американского давления на Кремль эксперт пока не видит.

"Что касается переговоров, я в это абсолютно не верю, потому что Россия пока не изменила своей позиции. Поэтому это в основном пустые разговоры. Если говорить о давлении на Россию, я тоже в это абсолютно не верю, потому что пока мы не видим обстоятельств, которые могли бы этому способствовать", - отметил Огрызко.

В то же время дипломат считает, что для американского президента важным аргументом могут стать последствия прекращения боевых действий для цен и экономики. Именно через эту плоскость Зеленский, по мнению Огризко, может попытаться изменить позицию Трампа.

"Главный итог, на мой взгляд, будет заключаться в другом. Если Зеленскому удастся убедить Трампа, что можно обменять прекращение огня на то, что он получит для себя бонусы, а цены пойдут не вверх, а вниз, в частности на дизельное топливо, - это единственный момент, который может реально на него повлиять. Все остальное, как мне кажется, относится к разряду неких политических фондов", - считает Огрызко.

Отдельным риском остается возможность односторонних требований к Украине. В таком случае Киеву придется доказывать, что ограничения для украинской стороны без одновременного сдерживания России создают неравные условия.

"Такое может быть, но у нас есть аргумент. Президент, я думаю, привезет с собой статистику, которая показывает, сколько гражданских, невинных жизней ежедневно уносит Россия, которая не ставит перед собой цель уничтожения только военных объектов. Она ставит целью уничтожение украинцев и самого украинского государства", - убежден Огрызко.

По его мнению, Киев может настаивать на необходимости одновременного давления на обе стороны, если от Украины будут требовать ограничить военные действия.

"Нельзя требовать от одной стороны разоружиться, когда на неё нападают, а агрессора при этом не останавливать. Давление будет, но есть и контраргументы, на которые Трамп не может не обратить внимания", - добавил он.

Политика Трампа в отношении войны РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп заявил, что Россия утратила контроль над нефтеперерабатывающей отраслью из-за войны против Украины. Он подчеркнул, что предприятия повреждены и что значительная часть НПЗ выведена из строя.

В ответ Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пойти на шаги по деэскалации, если Россия прекратит атаки на энергетический сектор и критическую инфраструктуру Украины. Он также сообщил, что этот вопрос планируется обсудить с партнерами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

СМИ сообщают, что запланированная встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в рамках Генеральной Ассамблеи ООН может затронуть вопрос об ограничении атак на российскую нефтяную инфраструктуру. В публикации указывается, что во время предстоящей встречи Трамп поднимет вопрос о НПЗ как один из ключевых.

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О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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