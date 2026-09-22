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Россия нанесла удар по иностранному предприятию в Житомире: что известно

Руслана Заклинская
22 сентября 2026, 18:28
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На месте удара разразился масштабный пожар.
Россия нанесла удар по иностранному предприятию в Житомире: что известно
Последствия удара по предприятию в Житомире / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Житомирская ОГА

Главное:

  • Россия нанесла удар по предприятию с иностранными инвестициями
  • Предприятие уже ранее подвергалось российским атакам
  • Погибших и пострадавших нет

22 сентября российские войска нанесли удар по одному из предприятий с иностранными инвестициями в Житомирской общине. Объект уже ранее подвергался российским атакам. Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Россия продолжает свой террор, нанося удары по гражданской инфраструктуре Житомирщины. Сегодня враг в очередной раз нанес удар по одному из предприятий с иностранными инвестициями в Житомирской общине, которое уже пострадало от предыдущих обстрелов", - рассказал он.

видео дня

По его словам, обошлось без погибших и пострадавших. На месте удара в настоящее время работают экстренные службы и специалисты, которые устраняют последствия удара и фиксируют его результаты.

Реактивный "Шахед"
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Воздушную тревогу в Житомирском районе объявили в 16:24. Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупредили о движении в направлении Житомира реактивного беспилотника.

По данным местных каналов, в Житомире под удар попало предприятие Kromberg & Schubert. На заводе производят электрические кабельные системы для автомобилей мировых брендов, в частности Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz и Porsche. Официальной информации от компании относительно удара пока нет.

Как РФ изменила тактику ударов "Шахедами" - объяснение эксперта

Россияне начали подбирать тип ударного беспилотника в зависимости от метеоусловий на маршруте и в районе цели. По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, противник учитывает, в частности, туман и облачность, которые могут затруднять работу украинской ПВО.

"Первое, на что будет обращать внимание противник, - это погодные условия в районе пролета маршрута и в районе цели, которую он хочет поразить. Если будет туман, облачность, это затруднит работу украинской противовоздушной обороны. И, соответственно, противник будет применять то или иное средство - реактивный или обычный "Шахед", - рассказал Игнат в эфире телемарафона.

В то же время РФ не только увеличивает количество ударных средств, но и использует новые тактические приёмы. В целом россияне уже запустили около 7700 реактивных беспилотников, из которых примерно 1900 - за неполный сентябрь. Процент сбитых таких целей, по словам Игната, держится на уровне около 60%.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в Одесской области после вражеских ударов загорелись складские помещения сети супермаркетов. Кипер подчеркнул, что работу спасателей осложняла угроза повторных атак.

ГСЧС сообщило о попаданиях и падении обломков в трех районах Киева, в результате чего пострадали четыре человека. Спасатели добавили, что самые тяжелые последствия зафиксировали в Днепровском районе, где произошло попадание в пятиэтажное здание и пожар в подвальном помещении.

Кроме того, российские войска нанесли баллистические удары по Днепропетровской области. Глава ОГА отметил, что известно о двух погибших и шести раненых в результате атак по Днепру, Кривому Рогу и Павлограду.

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О персоне: Виталий Бунечко

Виталий Иванович Бунечко (род. 6 августа 1973 года, Сарны, Ровенская область, УССР) - глава Житомирской областной администрации с 8 августа 2019 года, сообщает Википедия.

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