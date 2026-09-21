Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ ударила по складам супермаркетов на Одесщине: вспыхнул масштабный пожар

Мария Николишин
21 сентября 2026, 09:44
google news Подпишитесь
на нас в Google
Пожар тушили более 80 спасателей, работу затрудняла угроза новых воздушных атак.
РФ ударила по складам супермаркетов на Одесщине: вспыхнул масштабный пожар
Последствия удара по Одесской области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • Россияне атаковали склады супермаркетов в Одесской области
  • Пожар ликвидировали более 80 спасателей
  • Погибших и пострадавших нет

21 сентября страна-агрессор Россия атаковала Одесскую область. Под удар попали помещения сети продуктовых супермаркетов. Вспыхнул пожар. Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В Одесской области после вражеских ударов загорелись складские помещения сети продуктовых супермаркетов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", - написал он.

видео дня

По его словам, пожар в настоящее время ликвидирован.

"Работа спасателей была затруднена угрозой повторных воздушных ударов", - подчеркнул Кипер.

В ГСЧС добавили, что под вражеским ударом оказались складские помещения, которые ранее уже подвергались атакам со стороны России.

"В результате удара вспыхнул масштабный пожар. К счастью, погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий были привлечены более 80 спасателей", - говорится в сообщении.

  • Последствия удара по Одесской области 21 сентября
    Последствия удара по Одесской области 21 сентября фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA
  • Последствия удара по Одесской области 21 сентября
    Последствия удара по Одесской области 21 сентября фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA
  • Последствия удара по Одесской области 21 сентября
    Последствия удара по Одесской области 21 сентября фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA
  • Последствия удара по Одесской области 21 сентября
    Последствия удара по Одесской области 21 сентября фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA
  • Последствия удара по Одесской области 21 сентября
    Последствия удара по Одесской области 21 сентября фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA
  • Последствия удара по Одесской области 21 сентября
    Последствия удара по Одесской области 21 сентября фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA
  • Последствия удара по Одесской области 21 сентября
    Последствия удара по Одесской области 21 сентября фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA
  • Последствия удара по Одесской области 21 сентября
    Последствия удара по Одесской области 21 сентября фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA

Какие цели для ударов может выбирать Россия

Военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах Иван Ступак говорил, что Россия расширяет перечень объектов для атак.

По его словам, после нанесения ударов по украинской логистике и складам в списке появились административные здания, а далее будут объекты культурного наследия.

"Понимаем, что дальше, согласно их плану, скорее всего, последует разрушение каких-то исторических зданий, памятников архитектуры и истории, которым там по 100, 200, до 1000 лет. Что угодно можно разрушить. И это вот только первый шаг. В здание Главного управления разведки уже раньше наносились удары. Поэтому, учитывая новый этап, мы понимаем, что нас будут терроризировать, пока не будет найден оптимальный выход из этой ситуации. Над этим работают, но для этого нужно время как минимум до ноября", - пояснил он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 21 сентября российская оккупационная армия атаковала дронами Запорожье. В результате была повреждена гражданская инфраструктура: два многоэтажных дома, учебное заведение и торговый центр. Известно о как минимум пяти раненых.

Вечером 20 сентября российские БПЛА дважды атаковали Сумы. Оккупанты нанесли удар в районе жилого дома. В результате погибла женщина, а ее муж получил ранения.

Вечером 19 сентября Россия атаковала Киевскую область. В результате атаки погибли четверо человек. По крайней мере трое из погибших были членами одной семьи.

Читайте также:

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательные работы, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ГСЧС Одесская область новости Украины новости Одессы атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп хочет уступок от Зеленского: что решит встреча президентов в Нью-Йорке

Трамп хочет уступок от Зеленского: что решит встреча президентов в Нью-Йорке

11:28Аналитика
РФ продолжает эскалацию: Зеленский заявил об угрозе расширения войны

РФ продолжает эскалацию: Зеленский заявил об угрозе расширения войны

11:02Украина
Около 350 тысяч дронов в год: раскрыты секретные планы Кремля до 2035 года

Около 350 тысяч дронов в год: раскрыты секретные планы Кремля до 2035 года

08:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
Резкое похолодание идет в Украине: точная дата начала дождей

Резкое похолодание идет в Украине: точная дата начала дождей

Каштаны против моли и запаха в шкафу: как правильно использовать

Каштаны против моли и запаха в шкафу: как правильно использовать

Китайский гороскоп на сегодня, 21 сентября: Тиграм - удача, Свиньям - обида

Китайский гороскоп на сегодня, 21 сентября: Тиграм - удача, Свиньям - обида

Россияне продвинулись на 4 км от границы на Сумщине: что происходит на фронте

Россияне продвинулись на 4 км от границы на Сумщине: что происходит на фронте

Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Овнам — проекты, Львам — старт

Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Овнам — проекты, Львам — старт

Последние новости

11:29

Китайский гороскоп на завтра, 22 сентября: Быкам - поездки, Козлам - недомолвки

11:28

Трамп хочет уступок от Зеленского: что решит встреча президентов в Нью-Йорке

11:11

"Не афиширует": Юрий Никитин рассказал, каким Андрей Данилко является вне сцены

11:02

Гороскоп на завтра, 22 сентября: Ракам — перемены, Козерогам — встреча

11:02

РФ продолжает эскалацию: Зеленский заявил об угрозе расширения войныФото

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
11:01

Случай в Косово - тревожный сигнал для Украины: пояснил Портниковмнение

10:59

Полностью поседел: Николас Кейдж изменился до неузнаваемости

10:24

Хризантемы переживут холод и дождь: как сохранить цветы до морозовВидео

10:14

Почему 22 сентября нельзя лениться: какой церковный праздник

Реклама
09:48

"Кого же мы ждем": беременная Федишин поразила пикантными фото

09:44

РФ ударила по складам супермаркетов на Одесщине: вспыхнул масштабный пожарФото

09:40

Кличко на прощании Пенеттьери: опубликованные кадры запутали поклонников

09:15

Москва не предупреждала об атаке дронов ради высокой явки на "выборах" - ISW

09:07

Было 27 лет: у Синди Кроуфорд скончался единственный сын

08:51

Около 350 тысяч дронов в год: раскрыты секретные планы Кремля до 2035 года

08:21

РФ готовится атаковать НАТО: евроразведка назвала возможные сроки

07:35

В Сумах дрон ударил прямо по супругам: во время атаки пара была возле подъезда

06:55

Повреждены многоэтажки и ТЦ, есть пострадавшие: РФ ударила по Запорожью дронамиФото

05:55

"Нога как у слона": путинист Плющенко загремел в турецкую больницу

04:44

Приметы о любви и браке: какие знаки предвещают счастливые перемены

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке испуганной женщины за 49 с

03:31

Зажимы для хлеба можно не выбрасывать: классные способы повторного использования

02:32

Опасно для грядок: что ни в коем случае нельзя выбрасывать в компостную яму

01:10

Древняя находка поразила ученых: под полом монастыря нашли невероятный клад

20 сентября, воскресенье
23:57

У Трампа была главная просьба к Зеленскому: СМИ узнали детали переговоров

22:53

Зачем закапывать увядшие бархатцы на огороде: секрет опытных садоводов

22:42

Перемирие между РФ и Украиной: Турция сделала важное предложение

22:09

РФ взялась за АЗС в Киеве: "Флэш" предупредил об опасном замысле врага

21:45

Зеленский созвонился с Трампом и договорился о встрече: детали переговоров

20:29

Лучшее средство для идеальной чистоты: как моментально прочистить раковинуВидео

20:08

Герань переживет зиму и обильно зацветет: что нужно сделать в сентябре

19:15

Защита Украины под угрозой: раскрыта главная проблема с ПВО

19:05

Потеряют вкус и аромат: какие грибы ни в коем случае нельзя сушить на зиму

18:49

Резкое похолодание идет в Украине: точная дата начала дождей

18:25

Мощные взрывы в Москве: СМИ узнали, чем били по целям РФ

17:47

Китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Крысам — успех, Драконам — шанс

17:43

Россияне продвинулись на 4 км от границы на Сумщине: что происходит на фронте

17:25

Муравьи больше не вернутся: простой рецепт домашней приманкиВидео

17:21

При какой температуре стирать цветную одежду: секрет яркости вещей

16:54

Налет отвалится за 15 минут: что нужно залить в унитазВидео

Реклама
16:21

"У тебя женщина с прицепом": Тарас Цимбалюк сорвался на хейтеровВидео

16:15

Зачем лавровый лист кладут в горшки с комнатными растениями: эффект удивит

16:11

Зачем класть три лавровых листа под матрас: секрет свежести спальни

16:09

Лотки из-под яиц помогают красиво посадить тюльпаны: весной клумба преображаетсяВидео

16:00

В Киеве гремели взрывы, обломки упали в одном из районов: Кличо раскрыл детали

15:56

Четыре знака зодиака скоро приблизятся к исполнению заветной мечты - кто они

15:53

Что носить вместо косухи осенью 2026: стилистка показала 4 модные альтернативыВидео

15:22

Почти все ошибаются: что на самом деле означает значок вентилятора на духовке

15:03

Рок-песня 1975 года никогда не возглавляла чарты, но попала в список величайшихВидео

14:57

РФ сбросила авиабомбы на эвакуационный пункт в Краматорске: есть раненые

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять