РФ ударила по складам супермаркетов на Одесщине: вспыхнул масштабный пожар

Пожар тушили более 80 спасателей, работу затрудняла угроза новых воздушных атак.

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Последствия удара по Одесской области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

Россияне атаковали склады супермаркетов в Одесской области

Пожар ликвидировали более 80 спасателей

Погибших и пострадавших нет

21 сентября страна-агрессор Россия атаковала Одесскую область. Под удар попали помещения сети продуктовых супермаркетов. Вспыхнул пожар. Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В Одесской области после вражеских ударов загорелись складские помещения сети продуктовых супермаркетов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", - написал он. видео дня

По его словам, пожар в настоящее время ликвидирован.

"Работа спасателей была затруднена угрозой повторных воздушных ударов", - подчеркнул Кипер.

В ГСЧС добавили, что под вражеским ударом оказались складские помещения, которые ранее уже подвергались атакам со стороны России.

"В результате удара вспыхнул масштабный пожар. К счастью, погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий были привлечены более 80 спасателей", - говорится в сообщении.

Какие цели для ударов может выбирать Россия

Военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах Иван Ступак говорил, что Россия расширяет перечень объектов для атак.

По его словам, после нанесения ударов по украинской логистике и складам в списке появились административные здания, а далее будут объекты культурного наследия.

"Понимаем, что дальше, согласно их плану, скорее всего, последует разрушение каких-то исторических зданий, памятников архитектуры и истории, которым там по 100, 200, до 1000 лет. Что угодно можно разрушить. И это вот только первый шаг. В здание Главного управления разведки уже раньше наносились удары. Поэтому, учитывая новый этап, мы понимаем, что нас будут терроризировать, пока не будет найден оптимальный выход из этой ситуации. Над этим работают, но для этого нужно время как минимум до ноября", - пояснил он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 21 сентября российская оккупационная армия атаковала дронами Запорожье. В результате была повреждена гражданская инфраструктура: два многоэтажных дома, учебное заведение и торговый центр. Известно о как минимум пяти раненых.

Вечером 20 сентября российские БПЛА дважды атаковали Сумы. Оккупанты нанесли удар в районе жилого дома. В результате погибла женщина, а ее муж получил ранения.

Вечером 19 сентября Россия атаковала Киевскую область. В результате атаки погибли четверо человек. По крайней мере трое из погибших были членами одной семьи.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательные работы, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

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