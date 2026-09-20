Зачем лавровый лист кладут в горшки с комнатными растениями: эффект удивит

Обычная кухонная специя может стать простым дополнением к уходу за комнатными растениями.

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Лавровый лист для комнатных растений / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Зачем класть сухой лавровый лист в горшок с комнатным растением

Как он поможет отпугнуть вредителей

Лавровый лист давно известен как универсальная приправа на кухне, но в последнее время он нашел неожиданное применение и в уходе за комнатными растениями.

Главред расскажет, зачем класть сухие лавровые листья в горшки.

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Почему стоит класть лавровый лист в горшок

В сухих листьях лавра содержатся эфирные масла, в том числе цинеол и эвкалиптол, пишет Gardening Know How. Именно они придают листьям характерный резкий аромат, который отпугивает некоторых вредителей. Для насекомых этот запах неприятен, поэтому лавровый лист становится своеобразным природным барьером, помогающим сохранить растения здоровыми.

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Как правильно использовать

Рекомендуем положить сухой листочек на поверхность почвы или слегка прикопать его, главное - не повредить корни. Никаких настоев или специальных растворов готовить не нужно, режим полива также остается без изменений. Со временем лист перегниет сам, но стоит помнить: он не станет полноценной подкормкой, ведь питательных веществ в нем почти нет.

Важные предостережения

Эксперты отмечают, что лавровый лист действует лишь в качестве профилактики. Если растение уже массово атаковали насекомые, этот метод не поможет. Также не стоит засыпать весь горшок специями, поскольку чрезмерное количество органики на поверхности почвы может ухудшить дренаж и привести к избыточной влажности.

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Об источнике: Gardening Know How Gardening Know How (@Gardeningknowhow) - это официальный канал на YouTube крупного одноименного англоязычного интернет-портала, который является одним из самых популярных ресурсов по садоводству, огородничеству и растениеводству. На канале можно найти практические советы по садоводству, уходу за комнатными и садовыми растениями, выращиванию овощей и фруктов, борьбе с вредителями и болезнями, а также ландшафтному дизайну. Канал является медиа-продолжением сайта Gardening Know How (основанного в 2007 году). Контент создается командой профессиональных садоводов, агрономов, авторов книг по ботанике и ландшафтных дизайнеров.

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