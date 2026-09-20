Урожай удивит весной: как правильно посадить озимый лук на грядке

Посадка озимого лука на гребне помогает отводить лишнюю воду и снизить риск загнивания. Рассказываем о сроках посадки и правилах ухода.

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Как избежать загнивания луковиц зимой / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Зачем сажать озимый лук на гребне

Как защитить лук от излишней влаги

Когда высаживать севок осенью

Посадка озимого лука на небольшие приподнятые гребни приобрела большую популярность среди огородников. Этот простой метод помогает защитить севок от избыточной влаги и получить богатый урожай весной. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание "Улюблена", посадка лука на гребни высотой 10–15 см - удачное решение для участков с тяжёлой или влажной почвой. Во время осенних ливней и весеннего таяния снега вода стекает в междурядья, благодаря чему луковицы меньше подвержены риску выпреть и загнить.

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Правила подготовки грядки и сроки посадки

Перед посадкой почву рыхлят, удаляют сорняки и добавляют перепревший компост, ведь использовать свежий навоз не рекомендуется. Луковицы высаживают на вершине гребней через каждые 7–10 см, оставляя между рядами 20–25 см. Над верхушкой луковицы должно оставаться несколько сантиметров почвы.

Сажать озимый лук следует за 2–4 недели до наступления устойчивых морозов, поскольку слишком ранняя посадка может привести к преждевременному росту перьев, что помешает успешной зимовке. Дополнительный полив осенью обычно не требуется, если почва достаточно увлажнена осадками.

С наступлением холодов грядку можно прикрыть сухими листьями или соломой. Весной укрытие следует своевременно снять, чтобы почва быстрее прогревалась, а молодые всходы получали достаточно света и воздуха.

Видео о том, что нужно сделать перед посадкой озимого лука, можно посмотреть здесь:

Кому подходит этот способ

Гребенчатый способ особенно хорошо подходит для тяжелых и сырых почв, поскольку помогает эффективнее отводить лишнюю воду и позволяет земле быстрее прогреваться весной. Это снижает риск застоя влаги у луковиц и создает более благоприятные условия для развития растений.

Однако для лёгких песчаных участков такой способ может быть менее уместен из-за угрозы быстрого пересыхания почвы. На таких грядках влага удерживается хуже, поэтому приподнятые гребни могут усугубить проблему нехватки воды.

Что любит и чего не любит лук / Инфографика: Главред

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