Эксперты советуют посыпать свечи корицей — как работает трюк и для чего

Остатки воска можно превратить в ароматную свечу с корицей и гвоздикой. Как это сделать и почему специи могут избавить от насекомых в доме.

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Свеча с корицей - почему специю рекомендуют смешивать с воском / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как сделать свечу из остатков воска

Как сделать ароматную свечу

Зачем добавлять корицу в свечу

Остатки воска от старых свечей не обязательно выбрасывать - их можно повторно использовать и превратить в новую ароматную свечу, которая будет отпугивать насекомых. Для этого понадобятся несколько простых ингредиентов, которые помогут придать изделию приятный пряный запах.

Блогер и автор YouTube-канала "Smart Fox" показал, как сделать такую свечу в домашних условиях, добавив в воск корицу и гвоздику. По его словам, получившееся изделие может не только наполнить дом характерным ароматом, но и помочь создать зону, свободную от комаров. Действительно ли это работает - выяснял Главред.

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Как сделать свечу с корицей

Для начала понадобятся конические свечи или остатки воска от тех, что уже догорели. Воск нужно растопить исключительно на водяной бане.

Пока материал нагревается, из одной новой свечи следует достать фитиль и отложить его. После полного расплавления воска смесь переливают в пустую стеклянную емкость от чайной свечи или другую стеклянную форму.

Именно на этом этапе в будущую свечу добавляют главный ингредиент. Блогер советует ориентироваться на размер формы и использовать примерно от половины до одной чайной ложки молотой корицы.

"Следует использовать молотую корицу и, в зависимости от размера свечи, насыпать примерно от половины до полной чайной ложки непосредственно в ещё жидкий воск. Теперь можно немного всё перемешать, чтобы корица равномерно распределилась по всему воску", - отметил эксперт по лайфхакам.

Зачем в свечу добавляют гвоздику

Помимо корицы, в состав можно добавить ещё одну ароматную специю. При этом её советуют вводить постепенно, пока воск застывает, чтобы отдельные частицы не собрались на дне формы.

"По желанию можно также добавить несколько гвоздик. Однако их следует добавлять понемногу во время застывания, чтобы они не опустились на дно и не остались там, а равномерно распределились по всей свече", - подчеркнул автор канала Smart Fox.

Параллельно нужно установить подготовленный фитиль. Его помещают в центр ещё жидкой смеси и фиксируют сверху прищепками для белья или деревянной шпажкой.

После этого остается дождаться полного застывания воска. В результате получается новая свеча, сделанная из остатков материала.

Смотрите видео о том, отпугивает ли корица комаров:

Помогает ли свеча с корицей от комаров

Помимо повторного использования воска, автор лайфхака обращает внимание на ароматический эффект получившейся свечи. По его словам, сочетание корицы и гвоздики создает выраженный запах, который может быть неприятен для насекомых.

"Ведь теперь вы не просто создали совершенно новую свечу - она ещё и обладает двумя невероятными преимуществами. Благодаря гвоздике и корице вы обеспечили себе поистине замечательную ароматическую свечу", - отметил эксперт по лайфхакам.

Во время горения, как утверждает блогер, свеча должна распространять аромат корицы и гвоздики. Именно запах специй он называет главной особенностью такого домашнего варианта.

"Когда вы её зажёте, она будет очень приятно пахнуть корицей, а также немного гвоздикой. Но гораздо большее преимущество этой свечи заключается в том, что корица и гвоздика - это абсолютные заклятые враги насекомых, таких как комары", - заявил автор YouTube-канала "Smart Fox".

По словам блогера, насекомые не переносят запах корицы и гвоздики, поэтому он связывает аромат такой свечи с уменьшением их количества в помещении.

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Об источнике: YouTube-канал "Smart Fox" "Smart Fox" - YouTube-канал с аудиторией в 426 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях уборки. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия по созданию видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые чрезвычайно информативны и просты в реализации.

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