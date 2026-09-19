Темные пятна от грибов исчезнут в считанные минуты: чем отмыть руки после маслят

Темный сок маслят быстро оставляет следы на коже, но избавиться от них можно с помощью простых средств

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Как вымыть руки после чистки грибов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем быстро отмыть тёмные пятна после чистки маслянок

Какие домашние средства помогают очистить руки от грибного сока

Осенний грибной сезон приносит не только вкусные блюда, но и небольшую проблему - тёмные пятна на руках после работы с маслятками. Их сок быстро впитывается в кожу, и обычное мытье мылом часто не даёт результата.

Главред расскажет, как быстро отмыть руки после чистки грибов.

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Лимонная кислота

Самый распространенный способ - ванночка с лимонной кислотой, пишет 24 Канал. Достаточно растворить пакетик порошка в литре тёплой воды и окунуть руки на несколько минут. После этого, не смывая раствор, следует помыть руки с мылом и хорошо прополоскать. Такой метод эффективен именно тогда, когда применяется сразу после контакта с грибами.

Сода

Пищевая сода помогает не только удалить следы, но и нейтрализовать запах. Смешайте её с небольшим количеством воды до образования густой пасты, нанесите на загрязнённые участки и осторожно помассируйте. Затем смойте тёплой водой. Сода действует как мягкий абразив, постепенно осветляя кожу.

Лимонный сок

Свежий лимон также пригодится. Достаточно натереть пятна кусочком цитруса или нанести несколько капель сока на кожу. После процедуры руки нужно промыть водой.

Уксус

Еще один вариант - раствор уксуса с водой в равных пропорциях. Им следует протереть загрязненные места, а затем тщательно вымыть руки. Уксус хорошо растворяет грибковый пигмент, но важно не оставлять его на коже надолго, чтобы избежать раздражения.

Как предотвратить появление пятен

Лучший способ избежать проблемы - защитить руки ещё до начала работы с грибами. Для этого рекомендуем надевать тонкие перчатки или заранее нанести на кожу жирный крем или растительное масло.

Как избавиться от пятен на одежде

Следы от грибов могут испортить и ткань. В таком случае поможет паста из уксуса и соли, которую следует нанести на пятно перед стиркой. Лимонный сок также эффективен - его стоит оставить на загрязнённом участке примерно на 15 минут. Если же пятно стойкое, лучше воспользоваться специальным пятновыводителем, подобранным в соответствии с типом ткани.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" подаёт новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

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