Заготовки не помутнеют и не испортятся: куда поставить банки на зиму

Неправильное место для банок может сократить срок их хранения, даже если все заготовки были правильно приготовлены и герметично закрыты.

https://glavred.info/lifehack/zagotovki-ne-pomutneyut-i-ne-isportyatsya-kuda-postavit-banki-na-zimu-10797626.html Ссылка скопирована

Как хранить домашнюю консервацию / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Где лучше всего хранить домашнюю консервацию зимой

Какая температура необходима для длительного хранения закруток

Сколько времени можно безопасно хранить домашние заготовки

Домашняя консервация может простоять всю зиму, если правильно подобрать место для её хранения. Однако даже хорошо приготовленные заготовки могут потерять качество из-за несоответствующих условий.

Главред расскажет, где хранить банки, чтобы они как можно дольше оставались пригодными к употреблению. Penn State Extension.

видео дня

Почему даже закрутки могут портиться

Если заготовки стоят в тепле, сырости или под прямыми солнечными лучами, продукты постепенно теряют вкус, цвет и плотность. В худшем случае может пострадать герметичность, и заготовки станут опасными для употребления, пишет Penn State Extension.

Чем опасно тепло для консервирования

Высокая температура ускоряет процессы порчи: продукты теряют цвет, аромат и плотность. Если банки стоят возле плиты, батареи или котла, они нагреваются неравномерно, что может привести к расширению воздуха внутри и повреждению крышки. Резкие перепады температуры еще опаснее - они способны нарушить герметичность и сделать заготовки непригодными к употреблению.

Как влага влияет на банки

Сырость в помещении вызывает ржавчину на металлических крышках. Даже небольшая трещина способна пропускать воздух, и тогда продукты начинают портиться. Поэтому банки не стоит ставить во влажных подвалах или на балконах, где часто образуется конденсат.

Почему свет вреден для консервов

Прямые солнечные лучи постепенно изменяют цвет и структуру продуктов. Компоты становятся тусклыми, овощи - менее аппетитными, а варенье теряет яркость. Если банки стоят на подоконнике или открытых полках напротив окна, качество заготовок быстро ухудшается.

Какая температура подходит для хранения

Специалисты советуют поддерживать температуру от +10 до +21 °C. Именно в таких условиях продукты дольше всего сохраняют свои качества.

Где лучше всего хранить домашнюю консервацию

Оптимальным местом станет сухая кладовая без окон. Там банки можно разместить на прочных полках с небольшим зазором между ними. Кухонный шкаф тоже подойдет, если он находится подальше от плиты, духовки или батареи. Застекленный балкон или лоджия допустимы только в том случае, если там нет сильного нагрева летом и промерзания зимой. Погреб или подвал подходят при условии, что они сухие, чистые и хорошо вентилируемые.

Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Сколько времени можно хранить заготовки

Даже герметично закрытые банки постепенно теряют свои свойства. Поэтому стоит планировать количество заготовок так, чтобы использовать их в течение года. Дату приготовления лучше указывать на банках, а сами банки расставлять так, чтобы старые были впереди, а новые - сзади.

Читайте также:

Об источнике: Penn State Extension Penn State Extension - это образовательная программа Университета штата Пенсильвания, которая распространяет научно обоснованные знания и практические рекомендации для общественности. Она охватывает темы сельского хозяйства, питания, окружающей среды, благополучия семьи и развития сообществ, предлагая курсы, публикации и консультации, основанные на исследованиях университета. Цель ресурса - помочь людям принимать безопасные и эффективные решения в повседневной жизни, в частности в отношении выращивания растений, хранения продуктов, здорового питания и управления природными ресурсами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред