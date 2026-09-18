Много бронетехники и солдат: РФ стягивает подкрепление в горячую точку фронта

Украинские военные раскрыли замысел противника.

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Враг планирует масштабную операцию в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, скриншот с DeepState

Что сообщили аналитики:

Украинские военные заявили о планах РФ атаковать ВСУ с помощью бронетехники

РФ хочет возобновить механизированные штурмы на Добропольском направлении

Цель врага - захват как минимум одного из городов "пояса крепостей"

Командование страны-агрессора России стягивает бронетехнику и подразделения дронов на Добропольское направление, готовя механизированные штурмы осенью 2026 года. К предстоящим атакам готовятся 51-я и 8-я общевойсковые армии Южного военного округа, а также 41-я общевойсковая армия Центрального военного округа.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что об этом предупредил командир 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" бригадный генерал Денис Прокопенко.

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На что рассчитывает враг

Оккупационная армия надеется, что дожди и туманы ограничат работу оптики и беспилотников, а значит, дадут бронетехнике шанс преодолеть "серую зону" незамеченной. Именно поэтому в ISW ожидают изменения ситуации на поле боя уже в ближайшие недели.

Враг делает ставку и на комбинированный формат атак. Имеющиеся штурмовые группы численностью около 200 пехотинцев противник будет усиливать механизированными колоннами примерно из 50 единиц бронетехники - такая схема должна рассеять внимание украинских подразделений и увеличить шансы на прорыв.

По оценке Прокопенко, российская наступательная кампания достигнет кульминации в сентябре 2026 года, а к октябрю 2026 года российские войска начнут менять тактику, прибегая к попыткам механизированных прорывов. При этом они будут пытаться захватить как минимум один населённый пункт в пределах "пояса крепостей" до завершения осенней кампании, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

"Накопление российской бронетехники на Добропольском направлении свидетельствует о том, что военное командование РФ может планировать расширение роли механизированных штурмов в условиях осенней погоды, пытаясь осуществить прорыв на этом направлении и охватить "пояс крепостей" с юга", - отметили аналитики.

Украина готовится к осеннему наступлению РФ

Главред писал, что по словам командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко, основная задача окупантов на эту осень – это Славянск, Краматорск, Константиновка, все-все позакрывать. И держать украинские войска на растяжке.

Пивненко отметил, что Украина уже усиливает потенциально опасные районы. В частности, наращивает структуру подразделений, готовит новые экипажи беспилотников и планирует реагировать на возможное накопление российских сил еще до начала активных действий.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские войска проводят контрнаступательную операцию под кодовым названием "Вивальди" против российского выступления к северо-западу от Лимана.

Ранее бойцы 2-го батальона "Волкодавы" 57-й мотопехотной бригады рассказали подробности уничтожения российских штурмовиков. Потери РФ составили как минимум один взвод - 30 оккупантов.

Накануне стало известно, что операция "Вивальди", которую украинские военные проводят на севере Донецкой области, направлена на то, чтобы вывести подразделения на более выгодные позиции для дальнейшей обороны. По итогам нескольких ее этапов Украина может получить хорошие новости.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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