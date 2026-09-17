Как высушить белье за час без батарей и лишних трат: раскрыт хитрый лайфхак

Вы узнаете:
- Особенности сушки белья в закрытом помещении
- Осенью влажности в доме становится больше - в чем опасность
- Как уменьшить количество влаги на кухне в холодное время
С наступлением холодов мы всё чаще держим окна закрытыми, а привычные способы сушки белья после стирки на улице становятся практически недоступными. В результате одежду приходится развешивать в комнатах, а вместе с ней в воздух попадает дополнительная влага.
Если не контролировать уровень влажности и недостаточно проветривать помещение, это может привести к появлению конденсата, сырости и, как следствие, плесени, пишет Express.
Проблема заключается не только в неприятном запахе или испорченном виде стен. Плесень способна негативно сказываться на качестве воздуха в помещении, поэтому зимой особенно важно не создавать для неё благоприятную среду.
Сушка белья в закрытом помещении
Одна из типичных зимних ошибок - развешивать мокрую одежду в комнате и при этом практически не проветривать её. В холодное и дождливое время стирки становится больше, а возможности сушить вещи на улице сокращаются. Однако большое количество мокрого белья способно заметно увеличить влажность воздуха.
Когда влажный воздух соприкасается с холодными поверхностями - окнами, стенами или откосами, - образуется конденсат. Если такая ситуация повторяется регулярно, поверхности долго остаются влажными, что создаёт подходящие условия для развития плесени.
Поэтому при сушке одежды в помещении желательно обеспечить нормальную циркуляцию воздуха и по возможности использовать хорошо проветриваемую комнату.
Вытяжка не должна выключаться сразу
Не менее важную роль играет вентиляция кухни и ванной комнаты. Многие включают вытяжной вентилятор во время душа или приготовления еды, но выключают его сразу после окончания процедуры.
Этого может быть недостаточно. В воздухе ещё некоторое время сохраняется повышенная концентрация влаги, поэтому вытяжку рекомендуется продолжать использовать примерно 15 минут после душа или готовки. Это позволяет вывести из помещения лишний влажный воздух и снизить вероятность образования конденсата.
Осенью влажности в доме становится больше
В холодное время года мы проводим значительно больше времени в помещении. Закрытые окна, более редкое проветривание, приготовление пищи, горячий душ и другие повседневные процессы постепенно увеличивают количество водяного пара в воздухе.
Причём влага появляется даже в результате обычной жизнедеятельности. По оценкам специалистов, семья из четырёх человек, живущая в доме с тремя спальнями, может выделять до 112 пинт влаги в течение недели - только за счёт дыхания, приготовления пищи, принятия душа и кипячения воды.
Именно поэтому зимой важно обращать внимание не только на отопление, но и на вентиляцию.
Как уменьшить количество влаги на кухне
При приготовлении пищи стоит использовать несколько простых приёмов. Кастрюли и сковороды лучше накрывать крышками, особенно когда вода закипает. Посудомоечную машину желательно не открывать сразу после завершения цикла: горячий пар быстро распространится по кухне.
Во время приготовления еды также не стоит без необходимости держать дверцу духовки открытой. Чем меньше горячего пара и влажного воздуха попадает в помещение, тем проще поддерживать нормальный уровень влажности.
Что делать в ванной
В ванной комнате основной источник избыточной влаги - горячая вода. Чтобы уменьшить количество пара, можно выбирать воду немного прохладнее и не принимать душ при слишком высокой температуре.
Дверь ванной лучше держать закрытой во время водных процедур и некоторое время после них, одновременно используя вытяжку. Такой подход помогает не распространять влажный воздух по всему дому и быстрее удалить его из помещения.
Несколько простых изменений в повседневных привычках способны существенно уменьшить количество влаги в доме. Регулярное проветривание, правильное использование вытяжки и контроль за тем, где сушится бельё, помогут снизить риск появления конденсата, сырости и плесени в холодное время года.
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Об источнике: Express.co.uk
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