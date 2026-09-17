Как высушить белье за час без батарей и лишних трат: раскрыт хитрый лайфхак

Если не контролировать уровень влажности и недостаточно проветривать помещение, это может привести к появлению конденсата.

https://glavred.info/lifehack/kak-vysushit-bele-za-chas-bez-batarey-i-lishnih-trat-raskryt-hitryy-layfhak-10797440.html Ссылка скопирована

Раскрыта ошибка при сушке белья / Колаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Особенности сушки белья в закрытом помещении

Осенью влажности в доме становится больше - в чем опасность

Как уменьшить количество влаги на кухне в холодное время

С наступлением холодов мы всё чаще держим окна закрытыми, а привычные способы сушки белья после стирки на улице становятся практически недоступными. В результате одежду приходится развешивать в комнатах, а вместе с ней в воздух попадает дополнительная влага.

Если не контролировать уровень влажности и недостаточно проветривать помещение, это может привести к появлению конденсата, сырости и, как следствие, плесени, пишет Express.

видео дня

Проблема заключается не только в неприятном запахе или испорченном виде стен. Плесень способна негативно сказываться на качестве воздуха в помещении, поэтому зимой особенно важно не создавать для неё благоприятную среду.

Сушка белья в закрытом помещении

Одна из типичных зимних ошибок - развешивать мокрую одежду в комнате и при этом практически не проветривать её. В холодное и дождливое время стирки становится больше, а возможности сушить вещи на улице сокращаются. Однако большое количество мокрого белья способно заметно увеличить влажность воздуха.

Когда влажный воздух соприкасается с холодными поверхностями - окнами, стенами или откосами, - образуется конденсат. Если такая ситуация повторяется регулярно, поверхности долго остаются влажными, что создаёт подходящие условия для развития плесени.

Поэтому при сушке одежды в помещении желательно обеспечить нормальную циркуляцию воздуха и по возможности использовать хорошо проветриваемую комнату.

Вытяжка не должна выключаться сразу

Не менее важную роль играет вентиляция кухни и ванной комнаты. Многие включают вытяжной вентилятор во время душа или приготовления еды, но выключают его сразу после окончания процедуры.

Этого может быть недостаточно. В воздухе ещё некоторое время сохраняется повышенная концентрация влаги, поэтому вытяжку рекомендуется продолжать использовать примерно 15 минут после душа или готовки. Это позволяет вывести из помещения лишний влажный воздух и снизить вероятность образования конденсата.

Осенью влажности в доме становится больше

В холодное время года мы проводим значительно больше времени в помещении. Закрытые окна, более редкое проветривание, приготовление пищи, горячий душ и другие повседневные процессы постепенно увеличивают количество водяного пара в воздухе.

Причём влага появляется даже в результате обычной жизнедеятельности. По оценкам специалистов, семья из четырёх человек, живущая в доме с тремя спальнями, может выделять до 112 пинт влаги в течение недели - только за счёт дыхания, приготовления пищи, принятия душа и кипячения воды.

Именно поэтому зимой важно обращать внимание не только на отопление, но и на вентиляцию.

/ Инфографика: Главред

Как уменьшить количество влаги на кухне

При приготовлении пищи стоит использовать несколько простых приёмов. Кастрюли и сковороды лучше накрывать крышками, особенно когда вода закипает. Посудомоечную машину желательно не открывать сразу после завершения цикла: горячий пар быстро распространится по кухне.

Во время приготовления еды также не стоит без необходимости держать дверцу духовки открытой. Чем меньше горячего пара и влажного воздуха попадает в помещение, тем проще поддерживать нормальный уровень влажности.

Что делать в ванной

В ванной комнате основной источник избыточной влаги - горячая вода. Чтобы уменьшить количество пара, можно выбирать воду немного прохладнее и не принимать душ при слишком высокой температуре.

Дверь ванной лучше держать закрытой во время водных процедур и некоторое время после них, одновременно используя вытяжку. Такой подход помогает не распространять влажный воздух по всему дому и быстрее удалить его из помещения.

Несколько простых изменений в повседневных привычках способны существенно уменьшить количество влаги в доме. Регулярное проветривание, правильное использование вытяжки и контроль за тем, где сушится бельё, помогут снизить риск появления конденсата, сырости и плесени в холодное время года.

Смотрите видео - советы по сушке вещей

Подборка осенних лайфхаков по сушке вещей. Авторы собрали как проверенные советов, так и идеи, предложенные самими читателями "Книги твоего дома".

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред