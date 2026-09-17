Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

СМИ раскрыли детали зарубежных поездок Лаврова со своей любовницей

Виталий Кирсанов
17 сентября 2026, 13:33
google news Подпишитесь
на нас в Google
Журналисты изучили связи представителей российского руководства между собой, а также их контакты с крупными бизнесменами.
СМИ раскрыли детали зарубежных поездок Лаврова со своей любовницей
СМИ раскрыли детали зарубежных поездок Лаврова со своей любовницей / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

  • Кабаева, Лавров и Полякова вместе посещали Хорватию в 2017 и 2018 годах
  • Для зарубежных путешествий использовались бизнес-джеты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Светлана Полякова, которую СМИ называют его любовницей, неоднократно путешествовали за границу вместе с Любовью Кабаевой - матерью предполагаемой возлюбленной российского диктатора Владимира Путина. Об этом 17 сентября сообщило "Агентство" со ссылкой на еще не опубликованное расследование издания "Проект".

Журналисты изучили связи представителей российского руководства между собой, а также их контакты с крупными бизнесменами. В рамках расследования они, в частности, проанализировали данные о пересечении границы.

видео дня

Согласно полученной информации, Кабаева, Лавров и Полякова вместе посещали Хорватию в 2017 и 2018 годах. Еще одна совместная поездка состоялась в 2021 году - тогда они отправились в Турцию.

Для зарубежных путешествий, как утверждают авторы расследования, использовались дорогостоящие бизнес-джеты. Один из самолетов, по их данным, регулярно находился в пользовании президента московского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера.

Во время некоторых перелетов к Лаврову, Поляковой и Кабаевой также присоединялись родственники предпринимателей Виталия Мащицкого и Александра Чигиринского.

Таким образом, журналисты обратили внимание на возможные связи Лаврова и матери предполагаемой возлюбленной Путина с крупными предпринимателями. В расследовании также изучается их возможная причастность к финансированию дорогостоящих зарубежных поездок.

Как утверждают журналисты, Светлану Полякову и Любовь Кабаеву связывают не только совместные поездки, но и дружеские отношения.

В частности, они дважды вместе летали в Италию - в 2016 и 2018 годах. Для этих путешествий, согласно расследованию, использовался самолет, которым летает Татьяна Юмашева, дочь бывшего президента России Бориса Ельцина.

В 2019 году Полякова и Кабаева также побывали вместе в Хорватии. В этой поездке их сопровождала Лейсан Кабаева - младшая сестра предполагаемой возлюбленной Путина.

Роман Путина и Кабаевой - главные новости

Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-близняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

Напомним, ранее Кабаева устроила настоящий разнос диктатору Путину на фоне слухов о его новом романе.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Сергей Лавров

Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Лавров Алина Кабаева Сергей Лавров
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украину вернули еще более 250 тел погибших военных

В Украину вернули еще более 250 тел погибших военных

14:24Украина
Войну в Украине можно остановить: Зеленский сказал, кто способен дожать Путина

Войну в Украине можно остановить: Зеленский сказал, кто способен дожать Путина

13:40Война
"Украина может ждать хороших новостей": Билецкий рассказал об операции "Вивальди"

"Украина может ждать хороших новостей": Билецкий рассказал об операции "Вивальди"

11:33Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Умерла популярная российская актриса: играла в "Место встречи изменить нельзя"

Умерла популярная российская актриса: играла в "Место встречи изменить нельзя"

Хиту 1966 года присвоили звание лучшей поп-песни всех времен

Хиту 1966 года присвоили звание лучшей поп-песни всех времен

Доллар, евро и злотый резко полетели вниз: новый курс валют на 17 сентября

Доллар, евро и злотый резко полетели вниз: новый курс валют на 17 сентября

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух людей на пикнике за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух людей на пикнике за 47 с

Выехал за границу благодаря Виннику: известный певец сделал признание

Выехал за границу благодаря Виннику: известный певец сделал признание

Последние новости

14:55

Суд обязал Львовский горсовет зарегистрировать петицию об отставке Андрея Садового

14:43

Победитель "Голоса" найден мертвым в свои 43 года

14:24

В Украину вернули еще более 250 тел погибших военных

14:23

Дантес попал в ДТП на своем люксовом авто и показал последствияВидео

14:07

Михаил Федоров на посту министра обороны заранее потратил миллиарды, которые сейчас должны идти на выплаты военным, - нардеп

Россия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — КриволапРоссия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — Криволап
13:40

Войну в Украине можно остановить: Зеленский сказал, кто способен дожать Путина

13:33

СМИ раскрыли детали зарубежных поездок Лаврова со своей любовницей

13:30

Российский певец украл ребенка, тайком вывез от родителей и спал с ней в Москве

13:23

Известный юрист заявил, что соратница Шабунина Каленюк приписывает себе статус адвоката, которого у неё нет

Реклама
13:00

Сколько варить гречку, чтобы она получилась вкусной: повар назвал точное время

13:00

"Он служит": 21-летний сын Скрипки подписал контракт с ВСУ

12:22

Почему 18 сентября нельзя хвастаться успехами: какой церковный праздник

12:18

Как необычно называют детей в мире: современные оригинальные варианты имен

12:14

Китайский гороскоп на завтра, 18 сентября: Собакам - комплименты, Обезьянам - защита

11:33

"Украина может ждать хороших новостей": Билецкий рассказал об операции "Вивальди"

11:27

Минус Ан-12, два Ан-26 и вертолеты РФ: Зеленский рассказал о новых ударах ВСУ

11:25

После выборов в РФ могут закрыть границы: раскрыт план Кремля по мобилизации

11:02

"Амбассадор психиатрии": Галич назвал диагнозы, из-за которых "списался" из ВСУ

10:40

"Звонили посреди ночи": известный артист рассказал о попытках россиян повлиять на него

10:18

Зеленский назначил исполняющего обязанности генпрокурора: кто им стал

Реклама
10:17

Осенний посев на даче: семь лучших культур для посадки в сентябре и под зиму

10:10

Почему молоко часто портится в холодильнике: названа распространенная ошибка

10:03

"Надеюсь на чудо": Надя Дорофеева заговорила об операции после кровоизлияния

09:54

Новый план Кремля: ISW сообщил о возможных действиях РФ в Сумской области

09:26

Маринованные перцы в банках: рецепт восхитительной закуски на зиму

09:10

Дрон попал в жилую высотку, разрушены квартиры: последствия атаки на ОдессуФото

08:44

Трамп подпишет важный закон, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров — СМИ

08:38

Повреждены дома, школа и АЗС, 16 пострадавших: новые данные об атаке РФ на КиевФото

08:14

Выборы в Госдуму РФ могут стать последними для Путина: эксперт назвал причину

08:09

Вторичная детонация и пожар: в Ростове дроны атаковали стратегический аэродром

07:32

В Ярославле горит один из крупнейших НПЗ России, трасса на Москву перекрыта

06:45

Киев - под ударом дронов и ракет: пострадали более 10 человек, среди них дети

05:55

Выехал за границу благодаря Виннику: известный певец сделал признание

05:07

"Самое серьёзное испытание для Украины": какие 3 новых сценария войны готовит РФ

04:29

Как почистить кожаную куртку: можно ли ее загружать в стиральную машину

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух людей на пикнике за 47 с

03:36

Богатство буквально упадет с неба: шесть знаков китайского зодиака сорвут куш

03:03

Секрет идеальной манной каши: когда на самом деле нужно сыпать крупу

02:51

Зачем оставлять кофейную гущу в холодильнике: лайфхак решает назойливую проблему

02:30

Нужно успеть до морозов: секреты осенней обрезки и пересадки лавандыВидео

Реклама
01:47

Палата представителей США окончательно приняла закон об "адских санкциях" против РФ - детали

00:58

Президент Литвы предупредил о новой угрозе от дронов РФ: что задумали в Кремле

16 сентября, среда
23:42

Малина отблагодарит рекордным урожаем: что обязательно сделать с кустами в сентябре

23:27

Деньги польются рекой: три знака зодиака ждут финансовые перемены

23:14

"Путин не видит будущего в мирной России": назван опасный сценарий войны

22:42

Пилот украинского F-16 сообщил о серьезной проблеме для самолетов — что известно

22:38

Умерла популярная российская актриса: играла в "Место встречи изменить нельзя"

22:31

Зеленский анонсировал важные встречи в США: о чем будут говорить

22:22

Личный номер Меган Маркл оказался в публичном доступе: куда попал телефон

22:18

Зеленский анонсировал масштабные проверки в госорганах: кого они затронут

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять