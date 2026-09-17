СМИ раскрыли детали зарубежных поездок Лаврова со своей любовницей

Кратко:
- Кабаева, Лавров и Полякова вместе посещали Хорватию в 2017 и 2018 годах
- Для зарубежных путешествий использовались бизнес-джеты
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Светлана Полякова, которую СМИ называют его любовницей, неоднократно путешествовали за границу вместе с Любовью Кабаевой - матерью предполагаемой возлюбленной российского диктатора Владимира Путина. Об этом 17 сентября сообщило "Агентство" со ссылкой на еще не опубликованное расследование издания "Проект".
Журналисты изучили связи представителей российского руководства между собой, а также их контакты с крупными бизнесменами. В рамках расследования они, в частности, проанализировали данные о пересечении границы.
Согласно полученной информации, Кабаева, Лавров и Полякова вместе посещали Хорватию в 2017 и 2018 годах. Еще одна совместная поездка состоялась в 2021 году - тогда они отправились в Турцию.
Для зарубежных путешествий, как утверждают авторы расследования, использовались дорогостоящие бизнес-джеты. Один из самолетов, по их данным, регулярно находился в пользовании президента московского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера.
Во время некоторых перелетов к Лаврову, Поляковой и Кабаевой также присоединялись родственники предпринимателей Виталия Мащицкого и Александра Чигиринского.
Таким образом, журналисты обратили внимание на возможные связи Лаврова и матери предполагаемой возлюбленной Путина с крупными предпринимателями. В расследовании также изучается их возможная причастность к финансированию дорогостоящих зарубежных поездок.
Как утверждают журналисты, Светлану Полякову и Любовь Кабаеву связывают не только совместные поездки, но и дружеские отношения.
В частности, они дважды вместе летали в Италию - в 2016 и 2018 годах. Для этих путешествий, согласно расследованию, использовался самолет, которым летает Татьяна Юмашева, дочь бывшего президента России Бориса Ельцина.
В 2019 году Полякова и Кабаева также побывали вместе в Хорватии. В этой поездке их сопровождала Лейсан Кабаева - младшая сестра предполагаемой возлюбленной Путина.
Роман Путина и Кабаевой - главные новости
Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.
По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-близняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.
Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.
Напомним, ранее Кабаева устроила настоящий разнос диктатору Путину на фоне слухов о его новом романе.
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О персоне: Сергей Лавров
Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы.
С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.
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