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Вторичная детонация и пожар: в Ростове дроны атаковали стратегический аэродром

Анна Ярославская
17 сентября 2026, 08:09
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Вероятно, загорелся участок военного аэродрома, на котором расположена стоянка самолетов.
В Ростове-на-Дону горит территория военного аэродрома
В Ростове-на-Дону горит территория военного аэродрома / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress, t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • Беспилотники атаковали военный аэродром в Ростове
  • На стоянке самолетов вспыхнул масштабный пожар
  • Из-за падения обломков обесточены 4 района города

В ночь на 17 сентября в российском Ростове-на-Дону прогремели взрывы на фоне атаки БПЛА. Местные жители публиковали кадры с масштабным пожаром. Под удар, вероятно попала территория военного аэродрома.

Как пишет мониторинговый канал Exilenova+, в Ростове-на-Дону была атакована авиабаза "Ростов-на-Дону - Центральный".

видео дня

"БПЛА Сил Обороны сегодня атаковали Ростов. Под удар попала авиация и инфраструктура военной базы. Моменты вторичной детонации фиксировали с разных ракурсов", - говорится в сообщении.

Атака на авиабазу в Ростове
Атака на авиабазу в Ростове / Фото: t.me/exilenova_plus
Атака на авиабазу в Ростове
Атака на авиабазу в Ростове / Фото: t.me/exilenova_plus

По данным мониторов, на авиабазе вспыхнул масштабный пожар. Видео смотрите по ссылке.

Пожар на авиабазе в Ростове
Пожар на авиабазе в Ростове / t.me/exilenova_plus

Как пишет российский телеграм-канал ASTRA, пожар произошел на территории по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 51.

"По информации с официального сайта "Росгранстроя", по этому адресу располагается военный аэродром Министерства обороны РФ "Ростов-на-Дону - Центральный". Ранее 6 сентября в Генштабе ВСУ сообщали о поражении этого аэродрома. В результате украинской атаки в Ростове-на-Дону горит, вероятно, участок военного аэродрома, на котором расположена стоянка самолетов", - говорится в сообщении.

Пожар на военном аэродроме
Пожар на военном аэродроме / t.me/astrapress

Из уточненного анализа ASTRA следует, что один из очагов возгорания находится в районе стоянки самолетов.

Как следует из спутниковых снимков Google, на стоянке могли размещаться военные самолеты и вертолеты.

Стоянка самолетов на аэродроме
Стоянка самолетов на аэродроме / t.me/astrapress

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону "возникло возгорание" в результате массированной атаки. В четырех районах города нарушено электроснабжение.

"По оперативной информации погибших и пострадавших нет. Есть последствия на земле, возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Экстренные службы работают на местах происшествий. В результате падения обломков БПЛА повреждена трансформаторная подстанция, нарушено электроснабжение в четырех районах города", - сообщил Слюсарь.

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 17 сентября российский Ярославль атаковали дроны. Местные власти были вынуждены перекрыть движение в сторону Москвы. После серии взрывов в промышленной зоне Ярославля начался сильный пожар. По предварительным данным, под удар попал крупный нефтеперерабатывающий завод "Славнефть – ЯНОС".

В ночь на 15 сентября в нескольких регионах России прогремели взрывы на фоне атаки дронов и ракет. "Прилеты" есть в Таганроге и Сызрани. Целью атаки стал крупный нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть".

Серия взрывов прогремела в Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны. Дроны летели над многоэтажками в сторону промышленной зоны, которую в городе обычно называют "нефтянкой".

В ночь на 11 сентября в российском Волгограде прогремела серия взрывов, после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар. В Сети сообщают о ракетном ударе по Волгограду. Вероятно, под удар попал нефтеперерабатывающий завод.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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