Вторичная детонация и пожар: в Ростове дроны атаковали стратегический аэродром

Кратко:
- Беспилотники атаковали военный аэродром в Ростове
- На стоянке самолетов вспыхнул масштабный пожар
- Из-за падения обломков обесточены 4 района города
В ночь на 17 сентября в российском Ростове-на-Дону прогремели взрывы на фоне атаки БПЛА. Местные жители публиковали кадры с масштабным пожаром. Под удар, вероятно попала территория военного аэродрома.
Как пишет мониторинговый канал Exilenova+, в Ростове-на-Дону была атакована авиабаза "Ростов-на-Дону - Центральный".
"БПЛА Сил Обороны сегодня атаковали Ростов. Под удар попала авиация и инфраструктура военной базы. Моменты вторичной детонации фиксировали с разных ракурсов", - говорится в сообщении.
По данным мониторов, на авиабазе вспыхнул масштабный пожар. Видео смотрите по ссылке.
Как пишет российский телеграм-канал ASTRA, пожар произошел на территории по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 51.
"По информации с официального сайта "Росгранстроя", по этому адресу располагается военный аэродром Министерства обороны РФ "Ростов-на-Дону - Центральный". Ранее 6 сентября в Генштабе ВСУ сообщали о поражении этого аэродрома. В результате украинской атаки в Ростове-на-Дону горит, вероятно, участок военного аэродрома, на котором расположена стоянка самолетов", - говорится в сообщении.
Из уточненного анализа ASTRA следует, что один из очагов возгорания находится в районе стоянки самолетов.
Как следует из спутниковых снимков Google, на стоянке могли размещаться военные самолеты и вертолеты.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону "возникло возгорание" в результате массированной атаки. В четырех районах города нарушено электроснабжение.
"По оперативной информации погибших и пострадавших нет. Есть последствия на земле, возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Экстренные службы работают на местах происшествий. В результате падения обломков БПЛА повреждена трансформаторная подстанция, нарушено электроснабжение в четырех районах города", - сообщил Слюсарь.
Атаки по территории РФ - новости
Как писал Главред, в ночь на 17 сентября российский Ярославль атаковали дроны. Местные власти были вынуждены перекрыть движение в сторону Москвы. После серии взрывов в промышленной зоне Ярославля начался сильный пожар. По предварительным данным, под удар попал крупный нефтеперерабатывающий завод "Славнефть – ЯНОС".
В ночь на 15 сентября в нескольких регионах России прогремели взрывы на фоне атаки дронов и ракет. "Прилеты" есть в Таганроге и Сызрани. Целью атаки стал крупный нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть".
Серия взрывов прогремела в Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны. Дроны летели над многоэтажками в сторону промышленной зоны, которую в городе обычно называют "нефтянкой".
В ночь на 11 сентября в российском Волгограде прогремела серия взрывов, после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар. В Сети сообщают о ракетном ударе по Волгограду. Вероятно, под удар попал нефтеперерабатывающий завод.
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
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Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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