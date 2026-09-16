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"Невероятная честь": стало известно, какой фильм представит Украину на "Оскаре"

Виталий Кирсанов
16 сентября 2026, 22:07
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В 2026 году национальный отбор оказался непростым, поскольку на участие претендовали несколько сильных работ.
'Невероятная честь': стало известно, какой фильм представит Украину на 'Оскаре'
Стало известно, какой фильм представит Украину на "Оскаре" / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/alisafrom

Кратко:

  • Нацпретендентом стала лента "Следы" режиссера Алисы Коваленко
  • Лента уже получила ряд наград на международных кинофестивалях

Украинский Оскаровский комитет определил фильм, который будет представлять Украину на 99-й премии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Национальным претендентом стала документальная лента "Следы" режиссера Алисы Коваленко и сорежиссера Марисы Никитюк. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

В Оскаровском комитете отметили, что в этом году национальный отбор оказался непростым, поскольку на участие претендовали несколько сильных работ. По мнению членов комитета, "Следы" выделяются тем, что рассказывают о сложном опыте украинских женщин и одновременно затрагивают темы достоинства, солидарности, восстановления и справедливости.

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"В этом году выбор не был простым – в отборе были представлены сильные и достойные работы, каждая из которых по-своему говорит об Украине и опыте, который мы сегодня проживаем. Мы очень надеемся, что они смогут достойно конкурировать и в других категориях премии", - говорится в сообщении.

Документальная картина посвящена украинским женщинам, пережившим насилие и пытки во время российской агрессии. При этом авторы фильма сосредоточились не только на документировании военных преступлений, но и на историях самих выживших, которые решили публично говорить о пережитом.

Одной из центральных героинь стала Ирина Довгань - бывшая пленница, которая после освобождения занялась активистской деятельностью и документированием свидетельств женщин, пострадавших на деоккупированных территориях Украины.

Через ее историю и судьбы других героинь создатели "Следов" показывают последствия пережитой травмы, а также попытки женщин восстановить свою жизнь. В фильме особое внимание уделено взаимной поддержке и солидарности тех, кто столкнулся с подобным опытом.

Лента уже получила ряд наград на международных кинофестивалях. Среди них - Berlinale, Movies That Matter в Гааге и Millenium Docs Against Gravity.

Кроме того, фильм вошел в топ-20 картин - фаворитов зрителей документального фестиваля Hot Docs в Торонто. Украинская премьера "Следов" состоялась на Docudays UA.

Алиса Коваленко назвала выбор фильма для представления Украины на "Оскаре" большой честью и ответственностью.

"Избрание нашего документального фильма "Следы" для представления Украины на 99-й премии "Оскар" – это невероятная честь и ответственность. Но прежде всего – это возможность привлечь внимание мира к преступлениям насилия и пыткам, совершенным российскими оккупантами, и сделать громче голоса женщин, которые отказались молчать о пережитом", - сказала режиссер.

В национальном отборе 2026 года участвовали восемь фильмов. Победителя определил Украинский Оскаровский комитет, в состав которого вошли 12 человек.

15 фильмов, которые войдут в шорт-лист международной категории, объявят 15 декабря 2026 года. Окончательный список из пяти номинантов станет известен 21 января 2027 года. Церемония вручения 99-й премии "Оскар" запланирована на 14 марта 2027 года.

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Что такое награда "Оскар"

"Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".

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