'Невероятная честь': стало известно, какой фильм представит Украину на 'Оскаре'

В 2026 году национальный отбор оказался непростым, поскольку на участие претендовали несколько сильных работ.

https://glavred.info/movies/neveroyatnaya-chest-stalo-izvestno-kakoy-film-predstavit-ukrainu-na-oskare-10797209.html Ссылка скопирована

Стало известно, какой фильм представит Украину на "Оскаре" / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/alisafrom

Кратко:

Нацпретендентом стала лента "Следы" режиссера Алисы Коваленко

Лента уже получила ряд наград на международных кинофестивалях

Украинский Оскаровский комитет определил фильм, который будет представлять Украину на 99-й премии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Национальным претендентом стала документальная лента "Следы" режиссера Алисы Коваленко и сорежиссера Марисы Никитюк. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

В Оскаровском комитете отметили, что в этом году национальный отбор оказался непростым, поскольку на участие претендовали несколько сильных работ. По мнению членов комитета, "Следы" выделяются тем, что рассказывают о сложном опыте украинских женщин и одновременно затрагивают темы достоинства, солидарности, восстановления и справедливости.

видео дня

"В этом году выбор не был простым – в отборе были представлены сильные и достойные работы, каждая из которых по-своему говорит об Украине и опыте, который мы сегодня проживаем. Мы очень надеемся, что они смогут достойно конкурировать и в других категориях премии", - говорится в сообщении.

Документальная картина посвящена украинским женщинам, пережившим насилие и пытки во время российской агрессии. При этом авторы фильма сосредоточились не только на документировании военных преступлений, но и на историях самих выживших, которые решили публично говорить о пережитом.

Одной из центральных героинь стала Ирина Довгань - бывшая пленница, которая после освобождения занялась активистской деятельностью и документированием свидетельств женщин, пострадавших на деоккупированных территориях Украины.

Через ее историю и судьбы других героинь создатели "Следов" показывают последствия пережитой травмы, а также попытки женщин восстановить свою жизнь. В фильме особое внимание уделено взаимной поддержке и солидарности тех, кто столкнулся с подобным опытом.

Лента уже получила ряд наград на международных кинофестивалях. Среди них - Berlinale, Movies That Matter в Гааге и Millenium Docs Against Gravity.

Кроме того, фильм вошел в топ-20 картин - фаворитов зрителей документального фестиваля Hot Docs в Торонто. Украинская премьера "Следов" состоялась на Docudays UA.

Алиса Коваленко назвала выбор фильма для представления Украины на "Оскаре" большой честью и ответственностью.

"Избрание нашего документального фильма "Следы" для представления Украины на 99-й премии "Оскар" – это невероятная честь и ответственность. Но прежде всего – это возможность привлечь внимание мира к преступлениям насилия и пыткам, совершенным российскими оккупантами, и сделать громче голоса женщин, которые отказались молчать о пережитом", - сказала режиссер.

В национальном отборе 2026 года участвовали восемь фильмов. Победителя определил Украинский Оскаровский комитет, в состав которого вошли 12 человек.

15 фильмов, которые войдут в шорт-лист международной категории, объявят 15 декабря 2026 года. Окончательный список из пяти номинантов станет известен 21 января 2027 года. Церемония вручения 99-й премии "Оскар" запланирована на 14 марта 2027 года.

Новости кино

Ранее Главред сообщал, что 63-летний культовый режиссер Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме режиссера Джейми Адамса. В съемках сцены принимают участие Тарантино и 58-летняя певица Кайли Миноуг.

В Голливуде готовят новую версию культового фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов". Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крэйвена.

Британский актер Руперт Гринт вновь воплотит образ Рона Уизли спустя 15 лет после выхода заключительной части киносаги о Гарри Поттере. Актер присоединился к бродвейской постановке "Гарри Поттер и проклятое дитя". Вместе с ним в спектакле уже задействован Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в оригинальных фильмах франшизы.

Вас также может заинтересовать:

Что такое награда "Оскар" "Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред