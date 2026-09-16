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Пилот украинского F-16 сообщил о серьезной проблеме для самолетов - что известно

Юрий Берендий
16 сентября 2026, 22:42
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Пилот рассказал, что нехватка ракет для F-16 вынуждает авиацию экономно расходовать вооружение во время боевых вылетов.

Пилот украинского F-16 сообщил о серьезной проблеме для самолетов — что известно
Ракеты для F-16 - пилот предупредил о критическом дефиците боеприпасов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • F-16 в Украине испытывают острый дефицит ракет
  • Пилот просит увеличить производство AIM-9 и AIM-120

Украинские F-16 столкнулись с критической нехваткой ракет, из-за чего пилоты вынуждены экономить вооружение во время боевых вылетов. Украине требуются дополнительные AIM-9 и AIM-120, а также возможность локализовать их производство. Об этом сообщил украинский пилот с позывным "Фантом", командир 107-го авиационного крыла ВВС Украины, в интервью NewsMax.

видео дня

По словам пилота, украинские F-16 в первую очередь используются для защиты воздушного пространства от российских беспилотников и крылатых ракет. При этом западные истребители стали существенным усилением по сравнению с МиГ-29 и Су-27.

Однако эффективность самолетов без достаточного количества вооружения существенно ограничена.

"Да, это правда. Любой самолет без вооружения - это как бесполезный инструмент", - заявил "Фантом".

Речь идет прежде всего о ракетах "воздух-воздух", необходимых для работы украинских истребителей. Пилот назвал среди приоритетных потребностей также дополнительные средства противовоздушной обороны.

"Нам нужно больше средств защиты, таких как ракеты "Патриот" и ракеты "воздух-воздух" - AIM-9 или AIM-120 - для нашего авиапарка. По крайней мере, нужно попытаться увеличить производство или хотя бы разрешить Украине локализовать производство в Украине или других европейских странах", - отметил "Фантом".

Отдельной проблемой остается скорость пополнения запасов. По словам журналиста NewsMax, украинские летчики вынуждены следить за поступлением новых партий боеприпасов, а во время отдельных дневных вылетов могут полагаться на бортовые пушки из-за нехватки ракет.

Украинский пилот считает одним из возможных путей решения проблемы передачу Украине технологий для самостоятельного производства необходимого вооружения. Он также призвал союзников усилить контроль за поставками в Россию компонентов, которые могут использоваться в производстве ракет.

"Думаю, не будет сюрпризом, что россияне используют стиральные машины, которые они покупают у третьих сторон, чтобы извлечь из них эти "умные" детали для производства ракет", - сказал "Фантом".

По его мнению, особое внимание нужно уделить санкциям против России и посредников, через которых Москва получает необходимые компоненты.

"Да, это, пожалуй, самый простой способ остановить их ежедневные бомбардировки Украины", - подчеркнул пилот.

ф-16 f-16 инфографика
F-16 / Инфографика: Главред

Украинский F-16 впервые уничтожил истребитель РФ в воздушном бою - что известно

Украинский истребитель F-16 впервые уничтожил российский истребитель в воздушном бою. О первой подтвержденной американской стороной воздушной победе украинского F-16 заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн во время слушаний в Сенате.

Американский генерал отдельно отметил развитие украинской оборонной промышленности и расширение возможностей, которые Киев получил благодаря поддержке международных партнеров. По его словам, речь идет как о средствах противовоздушной обороны, так и о возможностях украинской авиации.

"Невероятная работа, которую выполняет украинская промышленная база, заключается в расширении собственных возможностей. Это варьируется от возможностей "земля-воздух" до возможностей "воздух-воздух", - сказал Кейн.

По словам Кейна, первый такой эпизод произошел недавно. В то же время генерал не раскрыл обстоятельств боя, из-за чего пока нет официальных данных о конкретном российском самолете.

"Недавно мы стали свидетелями первого воздушного боя, в котором украинский F-16 сбил российский истребитель. За последние несколько лет, благодаря поддержке многих партнеров, Украина значительно укрепила свою эшелонированную систему обороны", - подчеркнул он.

Кейн также не назвал дату, место боя и вооружение, с помощью которого была одержана победа. В представленном материале высказывается предположение, что речь идет о российском Су-35, об уничтожении которого украинская сторона сообщала 8 июля, однако американский генерал этого не подтверждал.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мониторинговые каналы зафиксировали подготовку массированного удара по западу Украины. По данным источников, подготовка массированного удара включает активность стратегической авиации РФ в нескольких регионах РФ.

Советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов высказал оценку относительно сроков и характеристик новых российских ракет. Он предупредил, что у Украины есть буквально полгода на создание соответствующих перехватчиков. По его данным, Москва работает над новым классом малых крылатых ракет - "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М" и "Гербера-5", - которые отличаются более высокой скоростью, маневренностью и полетом на очень низких высотах и уже заложены в производственные планы.

The Telegraph сообщил о создании новой базы для запуска реактивных дронов в Орловской области. Спутниковые снимки показали, что новая стартовая база РФ расположена вблизи села Цимбулова и предназначена для размещения реактивных "Гераней". По состоянию на август на базе хранилось более 100 дронов, количество пусковых установок возросло до 16, установлено около 100 солнечных панелей, а база расположена примерно в 175 км от украинской границы.

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Об источнике: Newsmax

Newsmax - это американское новостное и медиаиздание.

Оно было основано в 1998 году Кристофером Радди.

Включает:

  • веб-сайт (newsmax.com);
  • телеканал Newsmax TV;
  • журналы и цифровые продукты.

Издание считается консервативным / правым (right-wing).

Сосредоточено на политике США, комментариях и мнениях, новостях с выраженной идеологической позицией.

Часто конкурирует с другими правыми СМИ (например, Fox News).

Было объявлено, что весной 2026 года американский канал Newsmax выйдет на украинский рынок. Цель - укрепить информационную связь между Киевом и Вашингтоном.

Закрытая презентация состоялась в Киеве в конце февраля 2026 года, на ней присутствовали представители украинской власти, пишет "Детектор Медиа".

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