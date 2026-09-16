Пилот украинского F-16 сообщил о серьезной проблеме для самолетов — что известно

Ключевые тезисы:
- F-16 в Украине испытывают острый дефицит ракет
- Пилот просит увеличить производство AIM-9 и AIM-120
Украинские F-16 столкнулись с критической нехваткой ракет, из-за чего пилоты вынуждены экономить вооружение во время боевых вылетов. Украине требуются дополнительные AIM-9 и AIM-120, а также возможность локализовать их производство. Об этом сообщил украинский пилот с позывным "Фантом", командир 107-го авиационного крыла ВВС Украины, в интервью NewsMax.
По словам пилота, украинские F-16 в первую очередь используются для защиты воздушного пространства от российских беспилотников и крылатых ракет. При этом западные истребители стали существенным усилением по сравнению с МиГ-29 и Су-27.
Однако эффективность самолетов без достаточного количества вооружения существенно ограничена.
"Да, это правда. Любой самолет без вооружения - это как бесполезный инструмент", - заявил "Фантом".
Речь идет прежде всего о ракетах "воздух-воздух", необходимых для работы украинских истребителей. Пилот назвал среди приоритетных потребностей также дополнительные средства противовоздушной обороны.
"Нам нужно больше средств защиты, таких как ракеты "Патриот" и ракеты "воздух-воздух" - AIM-9 или AIM-120 - для нашего авиапарка. По крайней мере, нужно попытаться увеличить производство или хотя бы разрешить Украине локализовать производство в Украине или других европейских странах", - отметил "Фантом".
Отдельной проблемой остается скорость пополнения запасов. По словам журналиста NewsMax, украинские летчики вынуждены следить за поступлением новых партий боеприпасов, а во время отдельных дневных вылетов могут полагаться на бортовые пушки из-за нехватки ракет.
Украинский пилот считает одним из возможных путей решения проблемы передачу Украине технологий для самостоятельного производства необходимого вооружения. Он также призвал союзников усилить контроль за поставками в Россию компонентов, которые могут использоваться в производстве ракет.
"Думаю, не будет сюрпризом, что россияне используют стиральные машины, которые они покупают у третьих сторон, чтобы извлечь из них эти "умные" детали для производства ракет", - сказал "Фантом".
По его мнению, особое внимание нужно уделить санкциям против России и посредников, через которых Москва получает необходимые компоненты.
"Да, это, пожалуй, самый простой способ остановить их ежедневные бомбардировки Украины", - подчеркнул пилот.
Украинский F-16 впервые уничтожил истребитель РФ в воздушном бою - что известно
Украинский истребитель F-16 впервые уничтожил российский истребитель в воздушном бою. О первой подтвержденной американской стороной воздушной победе украинского F-16 заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн во время слушаний в Сенате.
Американский генерал отдельно отметил развитие украинской оборонной промышленности и расширение возможностей, которые Киев получил благодаря поддержке международных партнеров. По его словам, речь идет как о средствах противовоздушной обороны, так и о возможностях украинской авиации.
"Невероятная работа, которую выполняет украинская промышленная база, заключается в расширении собственных возможностей. Это варьируется от возможностей "земля-воздух" до возможностей "воздух-воздух", - сказал Кейн.
По словам Кейна, первый такой эпизод произошел недавно. В то же время генерал не раскрыл обстоятельств боя, из-за чего пока нет официальных данных о конкретном российском самолете.
"Недавно мы стали свидетелями первого воздушного боя, в котором украинский F-16 сбил российский истребитель. За последние несколько лет, благодаря поддержке многих партнеров, Украина значительно укрепила свою эшелонированную систему обороны", - подчеркнул он.
Кейн также не назвал дату, место боя и вооружение, с помощью которого была одержана победа. В представленном материале высказывается предположение, что речь идет о российском Су-35, об уничтожении которого украинская сторона сообщала 8 июля, однако американский генерал этого не подтверждал.
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Об источнике: Newsmax
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