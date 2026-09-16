Не только чёрный: как на самом деле выглядеть стройнее

Кратко:
- Что играет основную роль в подборе одежды
- Как выглядеть стройнее с помощью цвета
Существует устойчивое мнение, что чёрный цвет помогает визуально сделать фигуру стройнее. Однако специалисты отмечают: всё не так однозначно.
Стилистка Галина Денисюк рассказала сайту 1plus1, почему черная одежда может даже подчеркнуть объемы и на что следует обращать внимание при создании образа.
По словам эксперта, чёрный действительно способен "сглаживать" силуэт за счёт того, что хуже отражает свет и не создаёт резких контрастов. Это визуально уменьшает объём и делает линии более цельными. Именно поэтому тёмные вещи часто кажутся более "стройнящими".
Тем не менее ключевую роль играет не только цвет. Намного важнее:
- посадка одежды
- крой
- ткань
- правильные пропорции
Например, плохо сидящая чёрная вещь может, наоборот, подчеркнуть недостатки, тогда как грамотно подобранный светлый наряд - выглядеть выигрышнее.
Также стилист обращает внимание на вертикальные линии, монохромные образы и правильные акценты - всё это может визуально вытянуть силуэт не хуже, чем чёрный цвет.
"Поэтому формула "надену черное – и буду выглядеть стройнее" работает далеко не всегда. Цвет не способен компенсировать неудачную посадку", – подчеркнула стилистка.
Слово, чёрная одежда действительно может создавать эффект стройности, но это лишь один из инструментов. Гораздо важнее общий образ и грамотный подбор вещей под конкретную фигуру.
Вас также может заинтересовать:
- Какие джинсы пора выкинуть в мусор: дизайнер назвал 3 модели
- Блогерша показала стильные свитера на осень 2026: чем утеплиться перед холодами
- Трендовые джинсы на осень 2026: стилистка раскрыла 4 модные модели
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред