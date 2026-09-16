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Не только чёрный: как на самом деле выглядеть стройнее

Алена Кюпели
16 сентября 2026, 21:49
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Дизайнер рассказала всю правду про черный цвет.
одежда, черный цвет
Черный цвет - не всегда универсальный рецепт/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Что играет основную роль в подборе одежды
  • Как выглядеть стройнее с помощью цвета

Существует устойчивое мнение, что чёрный цвет помогает визуально сделать фигуру стройнее. Однако специалисты отмечают: всё не так однозначно.

Стилистка Галина Денисюк рассказала сайту 1plus1, почему черная одежда может даже подчеркнуть объемы и на что следует обращать внимание при создании образа.

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По словам эксперта, чёрный действительно способен "сглаживать" силуэт за счёт того, что хуже отражает свет и не создаёт резких контрастов. Это визуально уменьшает объём и делает линии более цельными. Именно поэтому тёмные вещи часто кажутся более "стройнящими".

Тем не менее ключевую роль играет не только цвет. Намного важнее:

  • посадка одежды
  • крой
  • ткань
  • правильные пропорции

Например, плохо сидящая чёрная вещь может, наоборот, подчеркнуть недостатки, тогда как грамотно подобранный светлый наряд - выглядеть выигрышнее.

Также стилист обращает внимание на вертикальные линии, монохромные образы и правильные акценты - всё это может визуально вытянуть силуэт не хуже, чем чёрный цвет.

"Поэтому формула "надену черное – и буду выглядеть стройнее" работает далеко не всегда. Цвет не способен компенсировать неудачную посадку", – подчеркнула стилистка.

Слово, чёрная одежда действительно может создавать эффект стройности, но это лишь один из инструментов. Гораздо важнее общий образ и грамотный подбор вещей под конкретную фигуру.

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