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Энергоперемирие с Россией: почему эксперты сомневаются, что Путин на него пойдет

Виталий Кирсанов
16 сентября 2026, 20:13обновлено 16 сентября, 20:45
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Позицию украинской стороны по возможному энергетическому перемирию обозначил спикер Министерства иностранных дел Украины.
Кремль постоянно пытается всех обмануть при переговорах о перемирии
Кремль постоянно пытается всех обмануть при переговорах о перемирии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, росСМИ

Кратко:

  • Украина ждет от России списки объектов для энергетического перемирия
  • Путин не может допустить энергетического перемирия с Украиной: мнение эксперта
  • Кремль постоянно пытается всех обмануть при переговорах о перемирии

Россия продолжает бить по украинской энергетике, одновременно обсуждая с посредниками возможность энергетического перемирия - и именно эта двойственность определяет ход переговоров. Киев заявляет о готовности к прекращению огня и ждет от Москвы конкретики, тогда как военные и политические аналитики сомневаются, что Кремль действительно намерен останавливать атаки.

Главред выяснил, возможно ли энергетическое перемирие между Украиной и Россией.

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Украина ждет от России списки объектов для энергетического перемирия

Позицию украинской стороны по возможному энергетическому перемирию во время брифинга обозначил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. По его словам, Киев готов к введению режимов прекращения огня, но ожидает от Москвы конкретных списков объектов, чтобы согласовать все детали, пишет РБК-Украина.

"Если россияне готовы серьезно к этому, то пусть предоставляют списки объектов, пусть уточняют детали, мы ждем этого... Хотелось бы, чтобы и Россия демонстрировала готовность к этой деэскалации. Я думаю, тогда все решения можно будет найти", - отметил Тихий.

Дипломат подчеркнул, что исчерпывающую позицию по этому вопросу ранее уже озвучил президент Владимир Зеленский. Украина, по словам представителя МИД, давно выступает за такой режим тишины - при условии, что он будет честным и справедливым, а под защитой окажутся все без исключения объекты.

"Украина демонстрирует абсолютную конструктивность и готовность к деэскалации даже в условиях войны", - подчеркнули в министерстве.

Отдельно в МИД отметили роль Вашингтона в продвижении темы перемирия. По словам Тихого, стремление США достичь такого соглашения является важным и своевременным шагом, а параллельно над решениями в энергетической сфере и вопросах экспорта зерна работают еще несколько стран-партнеров - об этом ранее говорил и глава МИД Андрей Сибига.

Почему Путин не может допустить энергетического перемирия с Украиной

Пока дипломаты обсуждают условия, военные аналитики указывают на противоположную логику Кремля в отношении энергетической войны. Такую позицию в эфире "Фабрики новостей" озвучил военный эксперт, экс-пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, отметивший, что удары по инфраструктуре остаются для Москвы инструментом давления, а не темой для уступок.

"Не думаю, что энергетическое перемирие станет нашей реальностью. Путин на самом деле считает, что давление на нашу энергетику может быть действенным аргументом, чтобы заставить нынешнее военно-политическое руководство нашей страны пойти на уступки, фактически на капитуляцию. Ну, а мы с каждым днем все больше приобретаем способность разрушать вражескую энергетическую инфраструктуру", - сказал он.

Энергоперемирие с Россией: почему эксперты сомневаются, что Путин на него пойдет
Владислав Селезнев / Фото: скриншот

Экс-представитель Генштаба обратил внимание на обратный эффект для самой России: в разных регионах страны фиксируются очереди за топливом, а предприятия газодобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей выходят из строя под ударами ВСУ.

"То есть нет общих точек соприкосновения, нет готовности со стороны Москвы идти на определенные компромиссные решения, а это значит, что вряд ли мы будем идти на такие уступки", - сказал эксперт.

Селезнев напомнил и о заявлении президента Зеленского, прозвучавшем несколькими неделями ранее, - о том, что украинская сторона рассчитывает вынудить российского лидера принять условия завершения боевых действий. При этом экмперт сослался на разведданные, согласно которым у противника достаточно ресурсов для продолжения войны как минимум до 2028 года.

"Это неудивительно, ведь работает российская газодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, и, соответственно, в российский бюджет поступают определенные финансовые средства. И, конечно же, среди приоритетных целей обеспечения выполнения положений российского бюджета - это сфера обороны, военная сфера. Поэтому тешить себя иллюзиями, что Путин вместо гранат и патронов будет направлять эти деньги на то, чтобы покупать больше хлеба, ну, это бесполезное дело", - подытожил он.

Кремль постоянно пытается всех обмануть при переговорах о перемирии

Дипломатическую осторожность разделяет и эксперт по стратегическим коммуникациям, партнер компании Truman Юрий Богданов, выступивший в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и "Эспрессо".

По его мнению, любое обсуждение перемирия с российской стороной несет системный риск манипуляций и затягивания процесса.

"Когда мы говорим о любых перемириях с Россией, нужно понимать, что российская сторона все время пытается всех "кинуть" - это, возможно, звучит немного вульгарно, но это точное описание ситуации", - отметил Богданов.

Юрий Богданов
Юрий Богданов / Фото: скриншот

Он предупредил, что перечень российских условий способен разрастаться бесконечно - от прекращения украинских ударов по портам до требований о снятии санкций с теневого флота. Именно поэтому, считает он, партнерам Киева важно максимально сузить рамки будущей сделки.

"Все эти компоненты являются инструментами поддержания эскалации на определенном стабильном уровне. Поэтому, на мой взгляд, очень важно и для нас, и для американцев, если мы хотим, чтобы это перемирие действительно наступило, максимально сужать тот коридор, в котором мы будем его заключать. Потому что чем больше россияне будут набрасывать различных пунктов и условий, тем меньше вероятность, что оно наступит", - объяснил эксперт.

Общий прогноз аналитика остается сдержанным: перспективы реальной договоренности он оценивает скептически, ссылаясь на поведение лично российского президента.

"Я очень скептически настроен относительно этого перемирия, очень скептически отношусь к тому, что удастся договориться, потому что, как и в случае с мирными переговорами, Россия - пока лично Путин - не очень готова к деэскалации", - сказал он.

Отдельным аргументом эксперт назвал фон постоянных угроз в адрес соседних государств. Богданов обратил внимание на обмен дипломатическими выпадами между Москвой и Варшавой, а также на угрозы России в отношении стран Балтии.

"Когда стороны ведут такой уровень вербальной, а возможно, впоследствии и физической эскалации, довольно трудно представить какие-либо локальные перемирия в сфере энергетики", - отметил Богданов.

Он также объяснил, почему именно украинское направление может представлять для Кремля интерес в контексте энергетического перемирия.

"Понятно, почему Россия может хотеть заключить его именно с Украиной, потому что из всех стран, которые сейчас находятся с Россией в конфликте, Украина единственная ведет открытую горячую войну и, с другой стороны, единственная, которая действительно может дотянуться до российской энергетики - даже до Уренгоя. Соответственно, РФ необходимо нейтрализовать угрозу с этой стороны", - подчеркнул он.

Финальную оценку собеседник привязал к текущим действиям Москвы на линии фронта и в тылу.

"Но если честно, учитывая, что мы видим, как Путин реально готовится к эскалации - он эскалирует, начиная с весны, угрожает захватить Донбасс, уже давно наносит удары по гражданской инфраструктуре, - я сейчас не вижу поля для этого перемирия", - подытожил эксперт.

Энергетическое перемирие - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. США объявили, что стороны якобы согласились на взаимные ограничения в отношении ударов по гражданской энергетической инфраструктуре.

Зеленский в ответ заявил, что Украина готова не наносить удары по РФ при условии реальной взаимности и надежных гарантий от партнеров. Киев подчеркнул, что формальная договоренность без механизма выполнения не считается достаточной.

В то же время Путин не хочет заключать соглашение о перемирии до наступления зимы, по данным собеседников FT, знакомых с ходом переговоров. Они указали, что атаки РФ на энергетику могут усилить давление на Киев.

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О персоне: Георгий Тихий

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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