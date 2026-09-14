Украина готова не бить по России, но есть нюанс — Зеленский раскрыл детали переговоров

Украина готова не наносить удары по РФ, но сомневается в том, что Москва предпримет соответствующие шаги, отметил Зеленский.

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Украина готова не наносить удары по РФ - Зеленский назвал условие соглашения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Украина готова прекратить удары по РФ при условии взаимности

Зеленский требует от партнеров конкретных гарантий

Украина готова не наносить удары по российским энергетическим объектам, но только при условии реальной взаимности со стороны РФ и надежных гарантий от партнеров. Киев предлагает начать с договоренности о защите энергетики, портов, логистики и других объектов, необходимых для жизни гражданского населения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в сообщении в Telegram, реагируя на заявление президента США Трампа, который заявил о согласии Украины и России прекратить удары по энергообъектам.

Президент подчеркнул, что российские атаки регулярно затрагивают объекты, от которых зависит снабжение электроэнергией, продовольствием и медикаментами.

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"Если партнеры готовы обеспечить реальное желание России не наносить удары по нашей электросети, другим нашим энергетическим объектам, критической инфраструктуре, транспортировке продовольствия, то мы, конечно, готовы обеспечить соответствующее воздержание от наших ударов", - заявил Зеленский.

Пост Владимира Зеленского / Скриншот

В то же время Киев не считает достаточной формальную договоренность без механизма, который обеспечит её выполнение. Зеленский предупредил, что Москва может использовать временное снижение напряжения в своих интересах.

"Чтобы это было надежно, долгосрочно и имело реальный эффект для жизни людей, а не сорвалось после того, как россияне проведут свои "выборы" и получат именно на это время ослабление напряжения в отношении бензина и дизеля", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, такая договоренность может стать первым этапом более широкого процесса прекращения войны. Он ожидает от международных партнеров конкретных предложений о том, как обеспечить выполнение Россией возможных обязательств.

"Войну нужно заканчивать. И деэскалационный шаг в отношении критической инфраструктуры может стать первым шагом к миру. Ожидаем от партнеров конкретики", - заявил Зеленский.

Как США могут заставить Путина сесть за стол переговоров - комментарий эксперта

Снятие или ослабление санкций против России со стороны США и Европы станет конкретным сигналом перехода переговоров о войне в Украине в содержательную фазу. Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду.

"Заявление о готовности Европы и Соединённых Штатов отменить санкции против России. Если они скажут: мы готовы, например, ослабить санкции в энергетической сфере, разрешить России продавать нефть и газ, а Европа готова это покупать на определенных условиях - тогда да", - подчеркнул Клочок.

В то же время, по словам эксперта, пока Вашингтон и Брюссель не сделали подобных заявлений. Он считает, что именно экономическое направление станет одним из ключевых вопросов, которые Москва будет пытаться продвигать в ходе контактов с США.

"Они уже обсуждают это с американцами. Причем это должно происходить синхронно - в Вашингтоне и Брюсселе. Если такие заявления прозвучат, тогда можно будет говорить, что что-то конкретное действительно приближается", - добавил Клочок.

Отдельно эксперт обратил внимание на роль европейских государств в дальнейшем процессе. По его оценке, нынешний этап в значительной степени связан с привлечением европейских союзников к переговорному формату и учетом их интересов в сфере безопасности.

"Сейчас процесс движется только в том направлении, чтобы европейцы полноценно присоединились к переговорам. Я почти уверен, что это обсуждали и Трамп с Путиным. Кушнер после Киева на сто процентов должен был донести до Трампа: там сидят европейцы, Зеленский не один, рядом Великобритания, Германия и Франция. Их интересы придется учитывать. А главный интерес Европы - чтобы война не дошла до них", - подчеркнул Клочок.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп выдвинул Владимиру Зеленскому требование прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Трамп подчеркнул в своем выступлении, что именно уничтожение запасов дизельного топлива вызывает дефицит горючего, и призвал Украину прекратить удары по НПЗ.

Авиационный эксперт Богдан Долинце сообщил о массовом наращивании производства реактивных беспилотников в России и изменениях в организации противовоздушной обороны. Эксперт отметил, что противник в настоящее время производит до 1000 реактивных дронов ежемесячно. По его словам, Россия также формирует мобильные огневые группы, задействует Су-34, Су-35 и Ми-28 для перехвата целей и создает разветвленную сеть недорогих средств поражения низколетящих объектов.

Генерал Уэсли Кларк заявил, что наземный штурм Киева маловероятен в ближайшее время и что Кремль будет делать ставку на усиление воздушных ударов и диверсий. Кларк высказал мнение, что Россия будет стремиться вывести столицу из строя и поэтому усилит ракетные и дронные удары.

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О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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