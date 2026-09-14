Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украина готова не бить по России, но есть нюанс - Зеленский раскрыл детали переговоров

Юрий Берендий
14 сентября 2026, 19:25обновлено 14 сентября, 19:58
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украина готова не наносить удары по РФ, но сомневается в том, что Москва предпримет соответствующие шаги, отметил Зеленский.
Украина готова не бить по России, но есть нюанс — Зеленский раскрыл детали переговоров
Украина готова не наносить удары по РФ - Зеленский назвал условие соглашения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Украина готова прекратить удары по РФ при условии взаимности
  • Зеленский требует от партнеров конкретных гарантий

Украина готова не наносить удары по российским энергетическим объектам, но только при условии реальной взаимности со стороны РФ и надежных гарантий от партнеров. Киев предлагает начать с договоренности о защите энергетики, портов, логистики и других объектов, необходимых для жизни гражданского населения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в сообщении в Telegram, реагируя на заявление президента США Трампа, который заявил о согласии Украины и России прекратить удары по энергообъектам.

Президент подчеркнул, что российские атаки регулярно затрагивают объекты, от которых зависит снабжение электроэнергией, продовольствием и медикаментами.

видео дня

"Если партнеры готовы обеспечить реальное желание России не наносить удары по нашей электросети, другим нашим энергетическим объектам, критической инфраструктуре, транспортировке продовольствия, то мы, конечно, готовы обеспечить соответствующее воздержание от наших ударов", - заявил Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского
Пост Владимира Зеленского / Скриншот

В то же время Киев не считает достаточной формальную договоренность без механизма, который обеспечит её выполнение. Зеленский предупредил, что Москва может использовать временное снижение напряжения в своих интересах.

"Чтобы это было надежно, долгосрочно и имело реальный эффект для жизни людей, а не сорвалось после того, как россияне проведут свои "выборы" и получат именно на это время ослабление напряжения в отношении бензина и дизеля", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, такая договоренность может стать первым этапом более широкого процесса прекращения войны. Он ожидает от международных партнеров конкретных предложений о том, как обеспечить выполнение Россией возможных обязательств.

"Войну нужно заканчивать. И деэскалационный шаг в отношении критической инфраструктуры может стать первым шагом к миру. Ожидаем от партнеров конкретики", - заявил Зеленский.

Как США могут заставить Путина сесть за стол переговоров - комментарий эксперта

Снятие или ослабление санкций против России со стороны США и Европы станет конкретным сигналом перехода переговоров о войне в Украине в содержательную фазу. Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду.

"Заявление о готовности Европы и Соединённых Штатов отменить санкции против России. Если они скажут: мы готовы, например, ослабить санкции в энергетической сфере, разрешить России продавать нефть и газ, а Европа готова это покупать на определенных условиях - тогда да", - подчеркнул Клочок.

В то же время, по словам эксперта, пока Вашингтон и Брюссель не сделали подобных заявлений. Он считает, что именно экономическое направление станет одним из ключевых вопросов, которые Москва будет пытаться продвигать в ходе контактов с США.

"Они уже обсуждают это с американцами. Причем это должно происходить синхронно - в Вашингтоне и Брюсселе. Если такие заявления прозвучат, тогда можно будет говорить, что что-то конкретное действительно приближается", - добавил Клочок.

Отдельно эксперт обратил внимание на роль европейских государств в дальнейшем процессе. По его оценке, нынешний этап в значительной степени связан с привлечением европейских союзников к переговорному формату и учетом их интересов в сфере безопасности.

"Сейчас процесс движется только в том направлении, чтобы европейцы полноценно присоединились к переговорам. Я почти уверен, что это обсуждали и Трамп с Путиным. Кушнер после Киева на сто процентов должен был донести до Трампа: там сидят европейцы, Зеленский не один, рядом Великобритания, Германия и Франция. Их интересы придется учитывать. А главный интерес Европы - чтобы война не дошла до них", - подчеркнул Клочок.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп выдвинул Владимиру Зеленскому требование прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Трамп подчеркнул в своем выступлении, что именно уничтожение запасов дизельного топлива вызывает дефицит горючего, и призвал Украину прекратить удары по НПЗ.

Авиационный эксперт Богдан Долинце сообщил о массовом наращивании производства реактивных беспилотников в России и изменениях в организации противовоздушной обороны. Эксперт отметил, что противник в настоящее время производит до 1000 реактивных дронов ежемесячно. По его словам, Россия также формирует мобильные огневые группы, задействует Су-34, Су-35 и Ми-28 для перехвата целей и создает разветвленную сеть недорогих средств поражения низколетящих объектов.

Генерал Уэсли Кларк заявил, что наземный штурм Киева маловероятен в ближайшее время и что Кремль будет делать ставку на усиление воздушных ударов и диверсий. Кларк высказал мнение, что Россия будет стремиться вывести столицу из строя и поэтому усилит ракетные и дронные удары.

Читайте также:

О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
перемирие война в Украине мирное урегулирование мирные переговоры Энергетическое перемирие
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина готова не бить по России, но есть нюанс — Зеленский раскрыл детали переговоров

Украина готова не бить по России, но есть нюанс — Зеленский раскрыл детали переговоров

19:25Война
Трамп объявил энергетическое перемирие в войне РФ с Украиной и назвал условия

Трамп объявил энергетическое перемирие в войне РФ с Украиной и назвал условия

18:17Война
Зеленский принял решение после скандала с выездом генпрокурора Кравченко

Зеленский принял решение после скандала с выездом генпрокурора Кравченко

17:27Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-студентки за 32 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-студентки за 32 с

Китайский гороскоп на завтра, 15 сентября: Козлам - неожиданность, Свиньям - терпение

Китайский гороскоп на завтра, 15 сентября: Козлам - неожиданность, Свиньям - терпение

Батарейки снова заработают — простой трюк с лимонным соком

Батарейки снова заработают — простой трюк с лимонным соком

Мыши и крысы забудут дорогу домой: копеечное средство из кухни против грызунов

Мыши и крысы забудут дорогу домой: копеечное средство из кухни против грызунов

Привлечь богатство в дом: 3 продукта, которые всегда должны быть на кухне

Привлечь богатство в дом: 3 продукта, которые всегда должны быть на кухне

Последние новости

19:54

Всего два простых ингредиента: неприятный запах исчезнет моментально

19:25

Украина готова не бить по России, но есть нюанс — Зеленский раскрыл детали переговоров

19:17

Выглядит странно, но работает: зачем медные предметы натирают кетчупомВидео

19:15

Стекло будет еще долго сиять: простой секрет мытья окон без разводовВидео

18:55

США могут посадить Путина за стол переговоров: раскрыт неожиданный сценарий

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
18:41

Яйца будут свежими до 5 недель: названо идеальное место и условия храненияВидео

18:34

РФ готовит новые ракеты для ударов по Украине: "Флеш" назвал критический срок

18:17

Трамп объявил энергетическое перемирие в войне РФ с Украиной и назвал условия

18:07

Привычные ершики для унитаза теряют популярность: чем их заменяют в 2026 году

Реклама
17:48

"Проблема во мне": Матвиенко оказалась на грани развода с Мирзояном

17:42

Опытные хозяйки натирают обувь ластиком — для чего

17:34

Еще один урожай до морозов: когда и как сеять редис в сентябреВидео

17:31

Пыль на мебели не будет оседать неделями: простой трюк во время уборки

17:27

Зеленский принял решение после скандала с выездом генпрокурора Кравченко

17:05

Распад Великобритании: три нации заявили о "неизбежных изменениях" и подписали сделку

16:57

Прослужат всю осень: стилист показала 5 удобных вещей для ежедневных образовВидео

16:55

Цена может достичь 105 грн за литр: когда дизель пересечет психологическую черту

16:53

Урожай появится раньше: что можно посеять на огороде в сентябре

16:22

Опытные хозяйки добавляют немного уксуса при варке свеклы: для чего

16:20

В Кремле сделали циничное заявление после атаки на поезд возле Польши

Реклама
16:17

Встреча Зеленского и Путина в Майами: какой план у Кремля и что изменят переговоры

15:58

В украинском языке нет СМИ, ВНЗ и ГОСТ: какие привычные аббревиатуры стоит забыть

15:55

"Готовим борщ": звезда сериала "Великолепный век" оскандалился в РФ

15:35

Доллар резко взлетел вверх, а евро обвалился: новый курс валют на 15 сентября

15:12

Засор в раковине исчезнет за минуту: сантехник поделился простым труком с бутылкой

15:04

Не только Киев: Россия готовит удар по западу Украины, какие города станут целями

14:55

Большинство ошибается: как долго на самом деле можно хранить мясо в морозилке

14:45

"Это чистая политика и борьба за влияние" — политолог об обмене ударами между Генпрокуратурой, НАБУ и САП

14:26

Тест на IQ: нужно найти число 35 среди 85 за 9 секунд

14:16

Россияне имеют новые продвижения на ключевых участках фронта: раскрыты детали

13:49

Лимонная кислота лишь называется лимонной: из чего ее на самом деле производят

13:46

Сладкий персик вырастет из косточки: садовница показала пошаговый метод посадки

13:35

"Отдаешь чужому мужчине": Сумская и Борисюк удивили признанием о дочери

12:56

Сентябрь покажет характер: какие регионы зальет дождями и когда ждать бабьего лета

12:55

Батарейки снова заработают — простой трюк с лимонным соком

12:47

"Выбрала идеального отца": Гросу высказалась о муже и втором ребенке

12:28

Что сделать со спатифиллумом в сентябре: 7 шагов для подготовки цветка к зимеВидео

12:02

Мыши и крысы забудут дорогу домой: копеечное средство из кухни против грызунов

11:56

Швы между плиткой мгновенно станут белоснежными: поможет простое домашнее средство

11:54

Китайский гороскоп на завтра, 15 сентября: Козлам - неожиданность, Свиньям - терпение

Реклама
11:48

Прямо в баре: бойфренда Хайден Пенеттьери задержала полиция

11:42

РФ накопила дроны и готовит новую волну атак: Игнат рассказал, какие регионы под угрозой

11:31

Зачем втыкать зубочистки в торт: рабочий лайфхак для спасения десерта

11:04

К 2030 году все может измениться: создатели ИИ предупредили об угрозе длячеловечества

11:00

Гороскоп на завтра, 15 сентября: Тельцам — счастье, Ракам — прибыль

10:58

"Совсем взрослая": дочь Галкина поразила сходством с отцом

10:40

Забытые украинские слова "перекинчик" и "пря": что они на самом деле означают

10:12

Дело об отмывании средств Николаем Лагуном: у "фунтов" экс-банкира прошли обыски - СМИ

10:00

Генпрокурор Кравченко срочно уехал из Украины за границу: что известноФото

09:52

Всю ночь Сочи сотрясали взрывы: массированный налет дронов парализовал аэропорт

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять