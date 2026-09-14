Большинство ошибается: как долго на самом деле можно хранить мясо в морозилке

Читайте в материале:
- Как долго можно хранить сырое мясо в морозильной камере
- Почему замороженное мясо со временем теряет вкус и сочность
- Как правильно упаковать мясо перед замораживанием
Замораживание - самый надёжный способ сохранить мясо, ведь низкая температура блокирует развитие бактерий. Но это не значит, что продукт будет оставаться качественным бесконечно. Со временем меняется его структура, вкус и внешний вид.
Главред расскажет, как долго на самом деле можно хранить сырое мясо в морозилке.
Что происходит с мясом при длительном хранении
Кристаллы льда постепенно разрушают клеточные стенки, и мясо теряет влагу. Это приводит к сухости и жесткости после приготовления, пишет Southern Living. Жир в продукте может прогоркать, особенно если упаковка не герметична. Именно поэтому даже безопасное с точки зрения микробов мясо может иметь неприятный привкус.
Как долго можно хранить сырое мясо в морозильной камере
Рекомендуем ориентироваться не только на безопасность, но и на вкусовые качества. Большинство видов сырого мяса следует использовать в течение года, а некоторые - значительно быстрее:
- свинина в виде отбивных или жаркого - до полугода;
- свежая говядина - от полугода до года;
- баранина - примерно 6–9 месяцев;
- куриные части - до 9 месяцев, а целая птица - до года;
- фарш - не более 3–4 месяцев;
- бекон и колбасные изделия - от месяца до двух;
- жирная рыба - всего несколько месяцев, тогда как нежирная может храниться до восьми;
- креветки и раки - от полугода до полутора лет.
Как правильно замораживать мясо
Качество мяса напрямую зависит от упаковки. Если продукт уже на грани порчи, замораживание не спасет его вкус. Рекомендуем помещать мясо в морозильную камеру в течение суток после покупки.
- оберните оригинальную упаковку дополнительным слоем пищевой пленки или фольги;
- используйте пакет с застежкой, максимально удалив воздух;
- укажите дату замораживания;
- размещайте мясо в глубине морозильника, где температура стабильна.
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Об источнике: Southern Living
Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.
В журнале Southern Living есть следующие рубрики:
- кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
- архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
- статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
- советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
- практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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