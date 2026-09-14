Большинство ошибается: как долго на самом деле можно хранить мясо в морозилке

Даже при стабильно низкой температуре мясо постепенно теряет влагу, меняет текстуру и может ухудшаться по вкусу.

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Срок хранения мяса в морозильной камере / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Как долго можно хранить сырое мясо в морозильной камере

Почему замороженное мясо со временем теряет вкус и сочность

Как правильно упаковать мясо перед замораживанием

Замораживание - самый надёжный способ сохранить мясо, ведь низкая температура блокирует развитие бактерий. Но это не значит, что продукт будет оставаться качественным бесконечно. Со временем меняется его структура, вкус и внешний вид.

Главред расскажет, как долго на самом деле можно хранить сырое мясо в морозилке.

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Что происходит с мясом при длительном хранении

Кристаллы льда постепенно разрушают клеточные стенки, и мясо теряет влагу. Это приводит к сухости и жесткости после приготовления, пишет Southern Living. Жир в продукте может прогоркать, особенно если упаковка не герметична. Именно поэтому даже безопасное с точки зрения микробов мясо может иметь неприятный привкус.

Как долго можно хранить сырое мясо в морозильной камере

Рекомендуем ориентироваться не только на безопасность, но и на вкусовые качества. Большинство видов сырого мяса следует использовать в течение года, а некоторые - значительно быстрее:

свинина в виде отбивных или жаркого - до полугода;

свежая говядина - от полугода до года;

баранина - примерно 6–9 месяцев;

куриные части - до 9 месяцев, а целая птица - до года;

фарш - не более 3–4 месяцев;

бекон и колбасные изделия - от месяца до двух;

жирная рыба - всего несколько месяцев, тогда как нежирная может храниться до восьми;

креветки и раки - от полугода до полутора лет.

Как правильно замораживать мясо

Качество мяса напрямую зависит от упаковки. Если продукт уже на грани порчи, замораживание не спасет его вкус. Рекомендуем помещать мясо в морозильную камеру в течение суток после покупки.

оберните оригинальную упаковку дополнительным слоем пищевой пленки или фольги;

используйте пакет с застежкой, максимально удалив воздух;

укажите дату замораживания;

размещайте мясо в глубине морозильника, где температура стабильна.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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