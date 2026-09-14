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Большинство ошибается: как долго на самом деле можно хранить мясо в морозилке

Инна Ковенько
14 сентября 2026, 14:55
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Даже при стабильно низкой температуре мясо постепенно теряет влагу, меняет текстуру и может ухудшаться по вкусу.
Большинство ошибается: как долго на самом деле можно хранить мясо в морозилке
Срок хранения мяса в морозильной камере / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Как долго можно хранить сырое мясо в морозильной камере
  • Почему замороженное мясо со временем теряет вкус и сочность
  • Как правильно упаковать мясо перед замораживанием

Замораживание - самый надёжный способ сохранить мясо, ведь низкая температура блокирует развитие бактерий. Но это не значит, что продукт будет оставаться качественным бесконечно. Со временем меняется его структура, вкус и внешний вид.

Главред расскажет, как долго на самом деле можно хранить сырое мясо в морозилке.

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Что происходит с мясом при длительном хранении

Кристаллы льда постепенно разрушают клеточные стенки, и мясо теряет влагу. Это приводит к сухости и жесткости после приготовления, пишет Southern Living. Жир в продукте может прогоркать, особенно если упаковка не герметична. Именно поэтому даже безопасное с точки зрения микробов мясо может иметь неприятный привкус.

Как долго можно хранить сырое мясо в морозильной камере

Рекомендуем ориентироваться не только на безопасность, но и на вкусовые качества. Большинство видов сырого мяса следует использовать в течение года, а некоторые - значительно быстрее:

  • свинина в виде отбивных или жаркого - до полугода;
  • свежая говядина - от полугода до года;
  • баранина - примерно 6–9 месяцев;
  • куриные части - до 9 месяцев, а целая птица - до года;
  • фарш - не более 3–4 месяцев;
  • бекон и колбасные изделия - от месяца до двух;
  • жирная рыба - всего несколько месяцев, тогда как нежирная может храниться до восьми;
  • креветки и раки - от полугода до полутора лет.

Как правильно замораживать мясо

Качество мяса напрямую зависит от упаковки. Если продукт уже на грани порчи, замораживание не спасет его вкус. Рекомендуем помещать мясо в морозильную камеру в течение суток после покупки.

  • оберните оригинальную упаковку дополнительным слоем пищевой пленки или фольги;
  • используйте пакет с застежкой, максимально удалив воздух;
  • укажите дату замораживания;
  • размещайте мясо в глубине морозильника, где температура стабильна.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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