Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-студентки за 32 с

Визуальные задания помогают развивать внимательность, концентрацию, память и способность быстро замечать даже самые мелкие детали. Об этом пишет Jagranjosh.
Сегодня предлагаем проверить, насколько хорошо вы умеете концентрироваться и находить скрытые изменения. Перед вами две картинки с изображением девушки-студентки. На первый взгляд они выглядят совершенно одинаково, однако между ними спрятаны три отличия.
На выполнение задания отводится всего 32 секунды. За это время вам предстоит внимательно сравнить изображения и обнаружить все несовпадения.
Не торопитесь и рассматривайте картинки как можно внимательнее. Отличия могут оказаться совсем незаметными и скрываться в самых неожиданных местах. Например, у какого-то предмета мог измениться цвет, исчезнуть небольшая деталь или, наоборот, появиться новый элемент.
Подобные головоломки помогают тренировать концентрацию, скорость визуального восприятия и способность быстро распознавать небольшие изменения.
Удалось найти все три отличия за 32 секунды?
Если с первого раза обнаружить все различия не получилось, не расстраивайтесь. Еще раз внимательно сравните изображения, после чего воспользуйтесь подсказкой и проверьте себя.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
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