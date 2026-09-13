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Прогулка с металлоискателем завершилась находкой века: сколько стоит клад

Константин Пономарев
13 сентября 2026, 14:14
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Под камнями в лесу обнаружили почти 4,5 килограмма древнего серебра. Находка включает тысячи монет из разных частей средневекового мира.
В Финляндии нашли крупнейший клад эпохи викингов
В Финляндии нашли крупнейший клад эпохи викингов / Коллаж Главред, фото: Lahti Museum

Вы узнаете:

  • Какие украшения и редкие монеты сохранились в древних тайниках
  • Почему сокровища разделили и спрятали в двух тайниках
  • Кому могли принадлежать тысячи древних монет и украшений

В лесу примерно в 150 километрах к северу от Хельсинки обнаружили крупнейший в истории Финляндии серебряный клад эпохи викингов. Находка весит почти 4,5 килограмма и включает тысячи монет, ювелирные изделия и фрагменты так называемого платежного серебра.

Клад с помощью металлоискателя обнаружил Калле Лаппинен 3 сентября в окрестностях города Сюсмя. Мужчина нашел два скопления серебряных предметов и сразу сообщил о них музейным специалистам. Уже на следующий день на место прибыли археологи, которые провели профессиональные раскопки. Об этом пишет Live Science.

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Серебро спрятали между камнями

Как рассказал археолог Исторического музея Лахти Эско Тиккала, две части клада находились рядом со скальным выступом в лесу. Их обнаружили между камнями на глубине около 45 сантиметров. Расстояние между тайниками составляло приблизительно 12 метров.

Предположительно, ценности поместили в емкости из березовой коры. Монеты и украшения датируются периодом между 1000 и 1050 годами, однако установить точное время захоронения пока невозможно.

Клад еще предстоит полностью очистить
Клад еще предстоит полностью очистить / Фото: Lahti Museum

Клад еще предстоит полностью очистить, рассортировать и пересчитать. По предварительным данным, в нем находятся тысячи монет.

"В этом кладе довольно много монет. У меня не было времени, чтобы их перебрать", - рассказал Эско Тиккала.

Археологи не обнаружили поблизости следов захоронений или других сооружений.

Монеты привезли из разных частей света

Происхождение найденных монет указывает на широкие торговые связи жителей региона. Среди находок есть деньги, отчеканенные на территориях современной Германии, Швеции и Великобритании.

Кроме того, археологи обнаружили дирхамы - серебряные монеты исламского мира. Ранее найденные на территории Финляндии экземпляры обычно датировались периодом с 800 по 1050 год.

Монеты привезли из разных частей света
Монеты привезли из разных частей света / Фото: Lahti Museum

Помимо монет были найдены ювелирные изделия, включая серебряный браслет. Еще одной важной частью находки стали куски серебра, которые использовали в качестве платежного средства. При необходимости их разрезали на более мелкие фрагменты, а стоимость определяли по весу.

Только цена драгоценного металла в современных условиях может составлять около 10 тысяч долларов.

Почему сокровища могли спрятать в лесу

Точная причина появления двух тайников пока остается загадкой. В последние десять лет в этом регионе Финляндии уже находили несколько других кладов, однако обстоятельства их захоронения определить сложно.

Клад эпохи викингов могли оставить не викинги
Клад эпохи викингов могли оставить не викинги / Фото: Lahti Museum

В древности ценности могли прятать для безопасного хранения во времена войн, политической нестабильности или других угроз. Клады также могли быть связаны с религиозными подношениями или попытками скрыть имущество от сборщиков налогов.

Клад эпохи викингов могли оставить не викинги

Несмотря на датировку, ученые подчеркивают: находку нельзя автоматически связывать с викингами. Понятие "эпоха викингов" в данном случае обозначает исторический период, а не происхождение владельца серебра.

"Термин "эпоха викингов" не подразумевает, что в Финляндии были викинги. У нас нет источников, которые бы указывали на то, что Финляндия была "викинговской" в том же смысле, что и регионы современной Швеции, Норвегии и Дании", - пояснил Тиккала.

Эпоху викингов традиционно отсчитывают от нападения на монастырь Линдисфарн в 793 году до поражения скандинавского войска при Стамфорд-Бридже в 1066 году.

Ранее Главред писал о том, что работники случайно раскопали "золотой город". Обычная проверка перед строительством трассы обернулась сенсацией. Под землей нашли кельтское золото и десятки тысяч ценнейших артефактов.

Также стало известно о том, что супруги нашли в старом доме целые пачки денег. Старая банка под лестницей оказалась тайником с купюрами 1970-х. Супруги нашли более 1000 фунтов стерлингов, забытые в доме.

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Об источнике: Live Science

Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов.

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