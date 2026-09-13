Обычный ламинат уходит в прошлое: какое покрытие покоряет интерьеры в 2026 году

В 2026 году дизайнеры всё чаще отдают предпочтение ламинату с геометрической укладкой, напоминающему классический паркет

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Трендовый ламинат 2026 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему ламинат "елочкой" снова стал популярным в 2026 году

На что обратить внимание при выборе ламината для кухни и коридора

В 2026 году классический ламинат с прямой укладкой постепенно уступает место более выразительным решениям. На первый план выходит ламинат с укладкой "елочкой".

Как пишет Главред со ссылкой на Телеграф, такой формат давно ассоциировался с дорогим паркетом, но современные технологии позволяют добиться похожего эффекта без использования массивной древесины.

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Почему "елочка" снова в тренде

Главная причина популярности - внешний вид. Геометрический рисунок делает пол более живым, придает интерьеру глубину и визуальную динамику. Правильно подобранный оттенок дерева способен сделать комнату теплее и уютнее.

Современные ламинированные покрытия хорошо имитируют натуральную древесину: на поверхности видны текстура, прожилки и другие детали, благодаря чему ламинат сложно отличить от классического паркета. Это позволяет создать стильный интерьер без значительных затрат.

Как выбрать ламинат для квартиры

Перед покупкой рекомендуем учесть назначение помещения. Для спальни, где нагрузка минимальна, подойдет стандартный вариант. В прихожей, гостиной или квартире с детьми и домашними животными лучше использовать более износостойкое покрытие.

Ключевым показателем является класс износостойкости AC. Для жилых помещений оптимальными остаются AC3 и AC4 - они сочетают прочность с доступной ценой.

Не менее важна толщина планок. Ламинат толщиной 10–12 мм ощущается более устойчивым под ногами, лучше поглощает звук и обеспечивает более длительный срок эксплуатации.

Влагостойкость

Для кухни, прихожей или других зон, где возможен контакт с водой, нужно проверять, обладает ли конкретная модель влагостойкими или водостойкими свойствами. Сам факт, что это ламинат, не гарантирует защиты от влаги.

Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

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Об источнике: Телеграф Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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