Зеленский "поспорил" насчет санкций против РФ: в чем разногласие с Парижем

В условиях, когда украинская экономика является для России мишенью, Европе не стоит воспринимать российских бизнесменов как друзей.

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Владимир Зеленский жестко высказался насчет санкций против РФ / Коллаж: Главред, фото: соцсети В.Зеленского, Pexels

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Бизнес РФ должен сделать конкретные шаги против войны, говорит Зеленский

Снятие санкций с Усманова связано для Парижа с вопросом нацбезопасности

Российский бизнес, который платит налоги в бюджет войны, и российские бизнесмены должны чувствовать, что для них нет спокойного места в мире, пока продолжается война, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Санкции должны и впредь действовать так, чтобы со стороны российского бизнеса поступал четкий запрос к российскому руководству о прекращении войны и политики ненависти России к соседям и к Европе", – подчеркнул он в Telegram.

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По словам Зеленского, санкционные режимы партнеров с начала полномасштабной войны выстраивались таким образом, чтобы российское руководство не могло обещать приближенным бизнесменам отсутствие последствий войны.

Отдельно Зеленский упомянул российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

"Усманов и Фридман – это вот тот российский бизнес, который должен найти в себе смелость сделать конкретные шаги против войны. Именно эта российская экономика не должна получать дополнительных возможностей, пока украинская экономика страдает от российского террора и нежелания Путина остановить войну", – заявил президент.

Он подчеркнул, что на фоне российских атак не время обсуждать ослабление санкций.

"Пятьсот "шахедов" в сутки – это точно не то время, когда вообще стоит начинать дискуссию об ослаблении санкций, и тем более в отношении лиц, о которых никто не может сказать, как именно они помогли защитить жизни и ограничить возможности Путина продолжать войну", – пишет Зеленский.

Президент также призвал партнеров продолжать давление на РФ.

"Необходимо и в дальнейшем оказывать всестороннее давление на Россию за войну. Усиливайте санкции против России, а не ослабляйте Украину", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что в условиях, когда украинская экономика является для России мишенью, Европе не стоит воспринимать российских бизнесменов как друзей.

"Когда Россия использует каждый евро и доллар для затягивания войны, это аморально и самоубийственно – давать российскому бизнесу возможность жить так, чтобы не ощущать последствий войны", – заявил Зеленский.

Позиция Франции

Франция выступает за усиление санкционного давления на Россию и поддержку Украины, а ее требование снять санкции Евросоюза с российского олигарха Алишера Усманова связано с вопросом национальной безопасности и соответствующим обращением международных партнеров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французские дипломатические источники.

Отмечается, что Франция – одна из стран, наиболее вовлеченных в давление на Россию, однако исключение из санкционного списка Алишера Усманова связано для Парижа с определенным вопросом национальной безопасности.

"Франция является одной из стран, наиболее вовлеченных в усиление давления всеми возможными средствами на российскую военную машину", – заявил собеседник.

Так же, по его словам, Франция активно вовлечена и в поддержку Украины.

"У нас есть отдельный вопрос, связанный с национальной безопасностью, и мы хотели бы положительно ответить нашим международным партнерам, которые обращаются к нам по поводу господина Усманова", – пояснил дипломат.

/ Инфографика: Главред

Санкции против РФ - новости по теме

Как ранее писал Главред, в июле стало известно, что Белый дом согласовал "адские санкции" против РФ. Дональд Трамп говорил, что серьезно рассматривает возможность поддержать инициативу, отметив, что делает это "в честь Линдси Грэма", который был главным сторонником законопроекта.

Напомним, что на встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди президент Трам Трамп допустил, что подпишет законопроект о санкциях против России.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов от обеих партий достигла соглашения по законопроекту, который расширяет возможности президента США Дональда Трампа по введению санкций против крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также усиливает ограничения в отношении Ирана.

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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