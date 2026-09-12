Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский "поспорил" насчет санкций против РФ: в чем разногласие с Парижем

Алексей Тесля
12 сентября 2026, 23:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
В условиях, когда украинская экономика является для России мишенью, Европе не стоит воспринимать российских бизнесменов как друзей.
Зеленський назвав втрати РФ від санкцій
Владимир Зеленский жестко высказался насчет санкций против РФ / Коллаж: Главред, фото: соцсети В.Зеленского, Pexels

Важное:

  • Бизнес РФ должен сделать конкретные шаги против войны, говорит Зеленский
  • Снятие санкций с Усманова связано для Парижа с вопросом нацбезопасности

Российский бизнес, который платит налоги в бюджет войны, и российские бизнесмены должны чувствовать, что для них нет спокойного места в мире, пока продолжается война, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Санкции должны и впредь действовать так, чтобы со стороны российского бизнеса поступал четкий запрос к российскому руководству о прекращении войны и политики ненависти России к соседям и к Европе", – подчеркнул он в Telegram.

видео дня

По словам Зеленского, санкционные режимы партнеров с начала полномасштабной войны выстраивались таким образом, чтобы российское руководство не могло обещать приближенным бизнесменам отсутствие последствий войны.

Отдельно Зеленский упомянул российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

"Усманов и Фридман – это вот тот российский бизнес, который должен найти в себе смелость сделать конкретные шаги против войны. Именно эта российская экономика не должна получать дополнительных возможностей, пока украинская экономика страдает от российского террора и нежелания Путина остановить войну", – заявил президент.

Он подчеркнул, что на фоне российских атак не время обсуждать ослабление санкций.

"Пятьсот "шахедов" в сутки – это точно не то время, когда вообще стоит начинать дискуссию об ослаблении санкций, и тем более в отношении лиц, о которых никто не может сказать, как именно они помогли защитить жизни и ограничить возможности Путина продолжать войну", – пишет Зеленский.

Президент также призвал партнеров продолжать давление на РФ.

"Необходимо и в дальнейшем оказывать всестороннее давление на Россию за войну. Усиливайте санкции против России, а не ослабляйте Украину", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что в условиях, когда украинская экономика является для России мишенью, Европе не стоит воспринимать российских бизнесменов как друзей.

"Когда Россия использует каждый евро и доллар для затягивания войны, это аморально и самоубийственно – давать российскому бизнесу возможность жить так, чтобы не ощущать последствий войны", – заявил Зеленский.

Позиция Франции

Франция выступает за усиление санкционного давления на Россию и поддержку Украины, а ее требование снять санкции Евросоюза с российского олигарха Алишера Усманова связано с вопросом национальной безопасности и соответствующим обращением международных партнеров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французские дипломатические источники.

Отмечается, что Франция – одна из стран, наиболее вовлеченных в давление на Россию, однако исключение из санкционного списка Алишера Усманова связано для Парижа с определенным вопросом национальной безопасности.

"Франция является одной из стран, наиболее вовлеченных в усиление давления всеми возможными средствами на российскую военную машину", – заявил собеседник.

Так же, по его словам, Франция активно вовлечена и в поддержку Украины.

"У нас есть отдельный вопрос, связанный с национальной безопасностью, и мы хотели бы положительно ответить нашим международным партнерам, которые обращаются к нам по поводу господина Усманова", – пояснил дипломат.

санкции
/ Инфографика: Главред

Санкции против РФ - новости по теме

Как ранее писал Главред, в июле стало известно, что Белый дом согласовал "адские санкции" против РФ. Дональд Трамп говорил, что серьезно рассматривает возможность поддержать инициативу, отметив, что делает это "в честь Линдси Грэма", который был главным сторонником законопроекта.

Напомним, что на встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди президент Трам Трамп допустил, что подпишет законопроект о санкциях против России.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов от обеих партий достигла соглашения по законопроекту, который расширяет возможности президента США Дональда Трампа по введению санкций против крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также усиливает ограничения в отношении Ирана.

Читайте также:

Что такое санкции?

Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Владимир Зеленский санкции против России новости Франции
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский "поспорил" насчет санкций против РФ: в чем разногласие с Парижем

Зеленский "поспорил" насчет санкций против РФ: в чем разногласие с Парижем

23:48Украина
Трехсторонние переговоры о мире: Буданов назвал сроки нового раунда

Трехсторонние переговоры о мире: Буданов назвал сроки нового раунда

22:31Украина
У Трампа сделали заявление о переговорах Украины, США и РФ: какой вопрос главный

У Трампа сделали заявление о переговорах Украины, США и РФ: какой вопрос главный

21:52Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке русалки за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке русалки за 47 с

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

Куда деть ботву помидоров: шесть способов, о которых знают не все

Куда деть ботву помидоров: шесть способов, о которых знают не все

Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

Последние новости

23:48

Зеленский "поспорил" насчет санкций против РФ: в чем разногласие с Парижем

23:02

Четыре даты рождения любят жизнь в одиночестве: что делает их счастливыми

22:46

Нужно ли закрывать крышку унитаза: ученые дали неожиданный ответВидео

22:31

Трехсторонние переговоры о мире: Буданов назвал сроки нового раунда

22:13

"Человек из 2198 года" напугал предсказанием: какая трагедия все изменит

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
21:52

У Трампа сделали заявление о переговорах Украины, США и РФ: какой вопрос главный

21:39

Ошибка на день рождения: почему нельзя дарить деньги

21:27

Унитаз может быть грязнее, чем кажется: все дело в детали, о которой забываютВидео

20:28

РФ бьет сотнями дронов, есть жертвы и "прилеты": детали массированной атакиВидео

Реклама
20:19

Женщина купила платье за бесценок: находка принесет ей стократную прибыльВидео

19:24

Запах и плесень исчезнут: как быстро очистить уплотнитель стиральной машиныВидео

19:10

Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиеныВидео

19:10

5000 долларов за поддержку Трампа: Денисенко раскрыл план перед выборамимнение

18:58

Бесполезная трата денег: 5 средств для уборки, которые не покупают клинеры

18:48

Украина разгромила РФ в первом в истории морском бою дронов - уникальные кадры

18:30

Большинство делает это слишком рано: когда на самом деле отбивные нужно солить

18:23

"Готовы к переговорам": в РФ назвали циничное условие встречи Зеленского и Путина

18:11

Риск возгорания и ожогов: 5 приборов, которые нельзя ставить рядом с плитой

18:05

Женщина купила дом без осмотра и теперь живет в пещере: что ее удивило

17:36

Жир больше не проблема: простой и быстрый способ очистить шкафы на кухнеВидео

Реклама
17:21

Как убрать брызги масла во время жарки - кухня больше не будет в жиру

17:21

"Получает один актер": звезда украинских сериалов раскрыла самый высокий гонорар

16:47

Вонь из обуви исчезнет навсегда: простая смесь уберет запах за один час

16:35

РФ подготовила 3000 дронов для атак в ближайшее время: какие регионы под угрозой

16:25

"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

16:24

"Разрушения растут": РФ ударила баллистикой по Запорожстали, есть пострадавшие

16:12

Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

16:02

Гречка в кроссовках: зачем класть крупу в обувь осенью и зимой

16:01

Мужчина 10 лет хранил дома "кусок металла": пришлось эвакуировать соседей

15:59

В Луцке прогремели взрывы: РФ ударила по железной дороге, первые подробности

15:34

Урожай не спасет: снизятся ли цены на продукты, эксперт предупредил украинцев

15:26

"До сих пор летают дроны": Зеленский эмоционально обратился к мируФото

15:23

Джинсы будут выглядеть как новенькие: как их правильно гладитьВидео

14:50

Затхлый запах из стиральной машины быстро исчезнет – нужны два средства из кухни

14:36

Таро-прогноз до конца сентября 2026: кого ждут деньги, а кого - поворот судьбы

14:33

Украина пробилась на 880 км в тыл РФ: Генштаб заявил о поражении цели в Тольятти

14:15

Как вымыть окна до блеска и без разводов: забытый, но эффективный лайфхак

14:15

Три знака зодиака вступают в новую эру: что изменится с 12 сентября

13:51

Мёд с орехами на зиму: простой рецепт домашней заготовки

13:46

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

Реклама
13:29

"Любовь моя": Горбунов публично обратился к Осадчей и показал ее без макияжа

13:24

Какие имена для детей запрещены в мире: существуют ли ограничения в Украине

13:14

Тест на внимательность: нужно найти 5 лимонов среди птиц за 20 секунд

12:53

На Украину надвигается погодный "армагеддон": какие регионы зальет дождями

12:40

В Украине некоторых продуктов может временно не быть - нужно ли делать запасы

12:36

Не сгниет и не завянет: что делать с морковью сразу после уборки

12:35

"Непростое время": Витвицкая рассказала о пережитом во время беременности

12:28

Секрет ароматного глинтвейна: как сделать идеальную смесь специй домаВидео

12:17

Гороскоп Таро на 14–20 сентября: Рыбам — открытия, Водолеям — терпение

12:08

"Самая важная атака года": ВСУ пошли в наступление, пока Путин врал об успехах РФ

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять