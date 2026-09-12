Тест на внимательность: нужно найти 5 лимонов среди птиц за 20 секунд

На первый взгляд головоломки кажутся простыми, но правильный ответ часто скрывается среди множества деталей.

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Нужно найти лимоны среди птиц / Фото: Dudolf

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. На первый взгляд изображение может показаться простым, однако среди большого количества похожих деталей спрятались объекты, которые нужно заметить как можно быстрее.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти пять лимонов среди желтых птиц. На выполнение задания дается всего 20 секунд.

На изображении много желтых мультяшных птиц, расположенных очень близко друг к другу. У некоторых из них есть разные аксессуары, но не стоит на них отвлекаться, поскольку задача состоит именно в том, чтобы найти маленькие лимоны.

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Нужно найти пять лимонов среди птиц за 20 секунд / Фото: Dudolf

Попробуйте установить таймер на 20 секунд и внимательно просканировать всё изображение. Лимоны значительно меньше птиц, поэтому их легко не заметить среди большого количества деталей.

Оптические иллюзии и головоломки могут тренировать концентрацию, внимательность и способность быстро находить нужные объекты. В то же время такие задания не являются научным тестом на уровень интеллекта - это прежде всего развлечение для проверки наблюдательности.

Если вам не удалось найти все пять лимонов за 20 секунд, ниже можно проверить правильный ответ. На изображении они обведены, чтобы вы могли увидеть, где именно они были спрятаны.

Ответ на головоломку / Фото: Dudolf

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в одной из которых нужно было найти козла среди овец за 7 секунд.

Также можно проверить свою наблюдательность в тесте, где нужно было найти кусок сыра среди фруктов за 7 секунд.

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