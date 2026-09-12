Совсем не с молоком: с чем необычным в СССР ели хлопья

Советская пищевая промышленность позиционировала хлопья как универсальный продукт для любого приема пищи - от завтрака до первого блюда.

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С чем необычным ели кукурузные хлопья в СССР / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, instagram.com/kinderrost

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Когда в СССР начали выпускать кукурузные хлопья

С чем их советовали подавать вместо сухариков

Что обещала реклама "Головбакалии" в 1955 году

Кукурузные хлопья в Советском Союзе рекомендовали есть не только с молоком, но и с мясными и овощными бульонами, киселем и даже кофе. Такие советы давали официальные гастрономические издания и торговые ведомства, которые продвигали новый для населения продукт как универсальное блюдо для любого приема пищи, сообщает Oboz.ua.

Выпуск первых кукурузных хлопьев начался в начале 1930-х годов - задолго до поездки наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна в США. В 1933 году в Москве заработал опытный завод по производству так называемого корнфлекса, который работал по американской технологии и на импортном оборудовании.

Поскольку продукт был совершенно незнаком большинству граждан, а его название звучало как иностранное, властям пришлось отдельно разъяснять правила его употребления. Уже в 1939 году в первом издании "Книги о вкусной и здоровой пище" хлопьям отвели отдельный раздел с подробной инструкцией.

Инструкция для тех, кто не знал, что делать с новинкой

Главное, что пытались донести до покупателя, - продукт не требует варки или другой термической обработки и полностью готов к употреблению. Перечень рекомендуемых способов подачи оказался значительно шире, чем привычное сегодня молоко: в нем фигурировали сливки, простокваша, творог, варенье, мед, фрукты и кисель.

Отдельно авторы советовали высыпать хрустящие лепестки в жидкость постепенно, небольшими порциями - чтобы они не успели размокнуть и сохранили текстуру.

Замена гренкам в первом блюде

Наиболее неожиданным для современного потребителя выглядит несладкий блок рекомендаций. Кулинарные издания настойчиво предлагали подавать кукурузные хлопья к мясным и овощным бульонам и супам - вместо привычных гренков или сухариков. Им отводилась чисто текстурная роль: придать первому блюду хрусткость.

Эту концепцию закрепила и более поздняя советская реклама. На плакате "Головбакалия" 1955 года прямо утверждалось, что хлопья одинаково "хороши с молоком, сметаной, киселем, бульоном, а иногда и с кофе", - говорилось в рекламном тексте.

Такой набор универсальных советов объяснялся стремлением пищевой промышленности показать максимальную пользу и многофункциональность нового продукта, чтобы быстрее сформировать на него спрос.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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