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Когда собирать яблоки на зимнее хранение: основные ошибки хозяев

Марина Иваненко
12 сентября 2026, 03:03
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Когда собирать яблоки, чтобы они не испортились зимой? Рассказываем, как определить степень зрелости плодов и создать правильные условия для хранения.
Какие яблоки лучше всего подходят для хранения
Какие яблоки лучше всего подходят для хранения / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Когда собирать яблоки для длительного хранения
  • Как определить зрелость плодов
  • При каких условиях яблоки сохранятся до весны

Правильный выбор времени для сбора яблок и соблюдение условий их хранения позволяют наслаждаться свежими фруктами вплоть до апреля. Сбор урожая требует учета сортовых особенностей плодов, поскольку преждевременный или запоздалый сбор может привести к быстрой порче и потере сочности. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание "Окна-новости", в зависимости от сроков созревания яблоки делятся на три основные группы. Летние сорта собирают до середины августа, и они пригодны для употребления в течение 3–4 недель. Осенние сорта созревают в сентябре и могут храниться до нескольких месяцев, тогда как поздние сорта, которые срывают с деревьев в сентябре и октябре, при надлежащих условиях способны храниться до середины весны.

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Как понять, что яблоки уже пора собирать

Зрелость плодов определяют по нескольким характерным признакам. Яблоко должно приобрести типичную для своего сорта окраску, а при лёгком нажатии на кожуру мякоть должна немного прогибаться.

О готовности к сбору также может свидетельствовать выраженный аромат. Цвет мякоти у спелых плодов обычно меняется от зеленоватого до белого или кремового, а вкус становится характерным для конкретного сорта.

В то же время для яблок, предназначенных для длительного хранения, важно не дожидаться полной потребительской зрелости на дереве. Точные сроки сбора зависят от сорта и погодных условий.

Видео о том, когда правильно срывать яблоки, можно посмотреть здесь:

Почему яблоки не стоит срывать как попало

Фрукты для длительного хранения лучше собирать в сухую погоду после того, как высохла утренняя роса. Яблоки снимают с дерева осторожно, стараясь не повредить кожицу и не оторвать плодоножку.

Плоды с вмятинами, трещинами, следами ударов или признаками болезней лучше сразу отложить. Даже небольшое повреждение может стать причиной быстрого порчи соседних яблок во время хранения.

После сбора урожай желательно как можно быстрее перенести в прохладное место. Резкое охлаждение и длительное пребывание плодов в тепле могут негативно повлиять на их лежкость, поэтому условия нужно подбирать с учётом конкретного сорта.

Что любит и чего не любит яблоня
Что любит и чего не любит яблоня / Инфографика: Главред

Где яблоки пролежат до весны

Для длительного хранения чаще всего используют прохладные помещения с температурой около 0–4 °C и относительной влажностью воздуха примерно 85–90%. Важно, чтобы в хранилище не было резких перепадов температуры и избыточной влаги.

Яблоки можно раскладывать в деревянные ящики, картонные коробки или на стеллажи. Плоды желательно размещать так, чтобы они не сильно соприкасались друг с другом. Для этого слои можно перекладывать сухой бумагой, песком или чистой древесной стружкой.

Солому для хранения используют реже, поскольку она может придать фруктам специфический запах. Кроме того, важно регулярно проверять запасы и сразу убирать яблоки, которые начали портиться.

Как хранить яблоки в квартире

Если специального погреба или хранилища нет, часть урожая можно хранить в холодильнике или другом прохладном месте. Яблоки можно разложить небольшими порциями в пакеты с вентиляционными отверстиями, не наполняя их слишком плотно.

Для квартиры особенно важно избегать перегрева плодов. Чем выше температура хранения, тем быстрее яблоки будут терять влагу и портиться. Поэтому для длительного хранения лучше выбирать самое прохладное место и периодически проверять состояние урожая.

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Об источнике: "Окна-новости"

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