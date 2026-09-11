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"Адские санкции" против РФ: Bloomberg назвал сроки голосования в Конгрессе

Виталий Кирсанов
11 сентября 2026, 21:26
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Закон об "адских санкциях" против России могут вынести на голосование уже на следующей неделе.
Закон об "адских санкциях" против РФ могут принять уже на следующей неделе
Закон об "адских санкциях" против РФ могут принять уже на следующей неделе / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Законопроект планируют рассмотреть в рамках обычной процедуры
  • Зеленский призвал США ужесточить санкции против России уже сейчас

Законопроект о так называемых "адских санкциях" против России, который в июле поддержал Сенат США, могут вынести на голосование в Палате представителей Конгресса уже на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Документ, инициированный ныне покойным сенатором Линдси Грэмом, предусматривает предоставление президенту США полномочий вводить 100% пошлины в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа. Потенциально под действие таких мер могут попасть Китай, Индия и Турция.

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По информации Bloomberg, законопроект планируют рассмотреть в рамках обычной процедуры, для принятия которой достаточно простого большинства голосов.

Ранее документ подвергся критике со стороны демократов. Они выступали против предоставления Дональду Трампу широких полномочий для самостоятельного введения таможенных тарифов.

Тем не менее руководство Палаты представителей решило вынести законопроект на голосование. Как отмечает Bloomberg, инициатива сохраняет поддержку как среди представителей обеих партий, так и со стороны Белого дома.

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России уже сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США должны усилить санкционное давление на Россию уже сейчас, не дожидаясь принятия законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма. Об этом глава государства сказал во время выступления на Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

По словам Зеленского, новые ограничения могут быть введены как в рамках законопроекта Грэма, так и по решению администрации президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что санкции являются невоенным инструментом, который способен ограничить финансовые возможности России и лишить ее ресурсов для продолжения войны против Украины.

Зеленский также выразил недоумение по поводу затягивания решений.

"Я, честно говоря, иногда не понимаю, почему не получается принимать решения быстро. Ведь во время войны лучше принять иногда неидеальное решение, чем ничего не делать", - отметил президент.

Он призвал безотлагательно принимать меры в отношении российской экономики и энергетического сектора, а также ограничивать возможности РФ производить баллистические ракеты и другое вооружение.

"Что мы делаем? Чего мы ждем? Каждый день Россия применяет баллистическое оружие. Десять ракет, двадцать, пятьдесят. Каждый человек важен", - подчеркнул Зеленский.

В то же время президент Украины назвал законопроект Грэма важным и символическим шагом, отдельно отметив позицию сенатора и его поддержку Украины. При этом Зеленский подчеркнул, что для усиления давления на Россию необходимы также решительные действия со стороны администрации Дональда Трампа.

Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ
Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Как новые пошлины США могут ударить по партнерам России

Политический аналитик Тарас Загородний считает, что законопроект США о введении пошлин для торговых партнеров России может стать одним из самых мощных инструментов геополитического давления, хотя его реализация способна осложнить отношения Вашингтона не только с Китаем и Индией, но и со странами Европейского Союза.

В интервью Главреду эксперт обратил внимание на то, что одним из авторов инициативы является сенатор Линдси Грэм. По его мнению, главной целью законопроекта является Китай, вторым по значимости направлением воздействия остается Индия, а третьим - Бразилия.

В то же время аналитик отметил, что роль Европы в дискуссии вокруг новых пошлин практически не обсуждается, хотя потенциальные последствия для отношений с США могут быть существенными.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Законопроект об "адских санкциях": что известно

Законопроект был внесен в Сенат 17 декабря 2025 года.

В январе 2026 года Линдси Грэм сообщил, что после продуктивной встречи с президентом Дональдом Трампом получил одобрение двухпартийного законопроекта о санкциях против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук неоднократно обсуждали с Грэмом и Блюменталем продвижение их законопроекта о санкциях против РФ.

Еще в феврале Блюменталь выражал надежду, что двухпартийный законопроект о жестких санкциях против РФ находится "на пороге голосования".

Как писал Главред, в июле стало известно, что Белый дом согласовал "адские санкции" против РФ.

Дональд Трамп говорил, что серьезно рассматривает возможность поддержать инициативу, отметив, что делает это "в честь Линдси Грэма", который был главным сторонником законопроекта.

На встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди президент Трам Трамп допустил, что подпишет законопроект о санкциях против России.

Издание Bloomberg писало о том, что группа американских сенаторов от обеих партий достигла соглашения по законопроекту, который расширяет возможности президента США Дональда Трампа по введению санкций против крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также усиливает ограничения в отношении Ирана.

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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