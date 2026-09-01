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"Адские санкции" против России застряли в Конгрессе США - Politico

Виталий Кирсанов
1 сентября 2026, 17:07
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Речь идет о законопроекте, предусматривающем возможность введения пошлин до 100% против стран, которые покупают российские энергоресурсы.
"Адские санкции" против России застряли в Конгрессе США
"Адские санкции" против России застряли в Конгрессе США / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Сенат одобрил инициативу в начале августа после смерти Линдси Грэма
  • Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не смог подтвердить, будет ли инициатива поставлена на голосование

Законопроект, который расширяет полномочия президента США Дональда Трампа для введения жестких экономических мер против России и государств, поддерживающих Москву, столкнулся с препятствиями в Палате представителей. Несмотря на быстрое продвижение документа в Сенате, в нижней палате Конгресса его рассмотрение фактически застопорилось, сообщает Politico.

Речь идет о законопроекте, предусматривающем возможность введения пошлин до 100% против стран, которые покупают российские энергоресурсы или помогают Кремлю обходить санкции. Документ также предусматривает ограничения в отношении российских энергетических проектов и высокопоставленных представителей власти.

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Сенат одобрил инициативу в начале августа, вскоре после смерти одного из ее наиболее активных сторонников - сенатора Линдси Грэма. Однако в Палате представителей законопроект пока не включили в повестку голосования.

Одной из причин стали разногласия между законодателями. Демократы опасаются, что принятие документа предоставит администрации Трампа слишком широкие возможности для использования импортных тарифов. Среди республиканцев также нет единой позиции: часть конгрессменов выступает за усиление давления на Россию, тогда как другие не хотят расширять вмешательство США в войну против Украины.

Руководство республиканской фракции собралось в понедельник на первое заседание после летнего перерыва, однако законопроект в перечень инициатив для голосования на текущей неделе не вошел.

Председатель Комитета по регламенту Палаты представителей Вирджиния Фокс призналась, что не знает, когда документ может попасть на рассмотрение.

"Мы только что вышли с заседания глав комитетов, и никто не касался этой темы", - сказала она.

На вопрос о том, способен ли законопроект пройти через ее комитет перед вынесением в зал Палаты представителей, Фокс ответила, что не располагает такой информацией: по ее словам, законодатели пока практически не обсуждают документ.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также не смог подтвердить, будет ли инициатива поставлена на голосование.

При этом среди республиканцев есть конгрессмены, которые считают принятие законопроекта необходимым. Конгрессмен Дон Бэкон заявил, что отказ от его утверждения станет серьезной неудачей.

"Я считаю, что принятие законопроекта о санкциях имеет огромное значение. Если его не принять, это будет провал", - отметил он.

Демократы, в свою очередь, считают, что американский президент уже располагает достаточным набором инструментов для усиления экономического давления на Россию. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис предупредил, что новый документ может предоставить администрации Трампа дополнительные полномочия, которыми она, по мнению демократов, способна злоупотреблять.

Его заместитель Кэтрин Кларк также выразила обеспокоенность расширением президентских полномочий. По ее словам, демократы готовы изучить законопроект, если его вынесут на рассмотрение, однако считают опасным предоставление Трампу дополнительных возможностей для введения тарифов.

Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ
Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Что предусматривает законопроект

В начале августа Сенат США одобрил так называемый законопроект об "адских санкциях", одним из главных инициаторов которого был сенатор Линдси Грэм. В случае окончательного принятия ограничения получат статус закона, а не будут вводиться исключительно на основании президентских указов.

Документ позволяет президенту США устанавливать пошлины до 100% для пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, если доля этих энергоресурсов превышает 15% их общего импорта. Под предусмотренные критерии, в частности, подпадают Китай и Индия.

Аналогичные тарифы предлагается применять к государствам, которые помогают России обходить действующие санкции. При этом российский экспорт в США может столкнуться с пошлиной в размере 500%.

Отдельный блок ограничений касается российской энергетики. В частности, предлагается распространить санкции на проекты по производству СПГ, энергетические инициативы в Арктике, так называемый "теневой флот", а также суда, задействованные в морской погрузке российской нефти, газа и угля. Ограничения также могут коснуться компаний и лиц, продающих танкеры для российских операций.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина, членов российского правительства и руководителей силовых структур.

Под ограничения могут попасть и ключевые российские финансовые учреждения - Центральный банк РФ, а также системообразующие государственные банки, включая Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Законопроект об "адских санкциях": что известно

Законопроект был внесен в Сенат 17 декабря 2025 года.

В январе 2026 года Линдси Грэм сообщил, что после продуктивной встречи с президентом Дональдом Трампом получил одобрение двухпартийного законопроекта о санкциях против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук неоднократно обсуждали с Грэмом и Блюменталем продвижение их законопроекта о санкциях против РФ.

Еще в феврале Блюменталь выражал надежду, что двухпартийный законопроект о жестких санкциях против РФ находится "на пороге голосования".

Как писал Главред, в июле стало известно, что Белый дом согласовал "адские санкции" против РФ.

Дональд Трамп говорил, что серьезно рассматривает возможность поддержать инициативу, отметив, что делает это "в честь Линдси Грэма", который был главным сторонником законопроекта.

На встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди президент Трам Трамп допустил, что подпишет законопроект о санкциях против России.

Издание Bloomberg писало о том, что группа американских сенаторов от обеих партий достигла соглашения по законопроекту, который расширяет возможности президента США Дональда Трампа по введению санкций против крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также усиливает ограничения в отношении Ирана.

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Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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