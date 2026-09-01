Котенок с необычными лапками чудом остался жив: его история потрясла мир

Котенок породы мейн-кун родился с 29 пальцами, пережил тяжелую пневмонию и официально установил новый мировой рекорд Гиннесса.

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Котенок с необычными лапками покорил весь мир / Коллаж Главред, фото: WFRV+ Online

Вы узнаете:

Как котенок с 29 пальцами превзошел рекорд, державшийся 24 года

Почему первые месяцы жизни Эребуса едва не стали последними

Как рентгеновские снимки помогли мейн-куну войти в историю

Котенок породы мейн-кун по кличке Эребус Аномали официально попал в Книгу рекордов Гиннесса. У него насчитали 29 пальцев - больше, чем у любой другой зарегистрированной домашней кошки.

Необычная особенность появилась у Эребуса из-за полидактилии (генетического состояния, при котором животное рождается с дополнительными пальцами). Однако путь котенка к мировому рекорду едва не оборвался из-за тяжелой болезни. Об этом пишет The Guardian.

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Сколько пальцев насчитали у Эребуса

Представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили, что на одной из задних лап мейн-куна расположены восемь пальцев, а на каждой из остальных трех - по семь. В общей сложности их оказалось 29.

Для сравнения, у большинства домашних кошек их 18: по пять на передних лапах и по четыре на задних.

Эребус превзошел предыдущий результат на один палец. До него рекорд принадлежал коту по кличке Тоби с 28 пальцами и оставался непревзойденным в течение 24 лет.

Кот по кличке Тоби с 28 пальцами / Фото: Guinness World Records

Предположительно, необычная особенность передалась котенку по наследству. Его биологический отец родился с шестью пальцами на каждой лапе. Всего у него было 24 пальца.

Котенок едва не погиб от пневмонии

Эребус родился в марте, но первые месяцы его жизни оказались непростыми. Владельцы котенка, Кендра Ванденблумер и Хантер Нетт из американского штата Висконсин, заметили, что питомец начал дышать ртом, и срочно доставили его в ветеринарную клинику.

Обследование показало, что у мейн-куна произошла аспирация: пища или жидкость попали в дыхательные пути вместо желудка. Из-за осложнения у животного развилась тяжелая пневмония.

Котенок едва не погиб от пневмонии / Фото: WFRV+ Online

Котенку потребовались медикаментозное лечение и продолжительное пребывание на кислородном аппарате.

"Перспективы Эребуса на некоторое время были мрачными", - рассказали владельцы местным СМИ.

По словам Ванденблумер, состояние легких котенка выглядело пугающе. На рентгеновских снимках они "должны были быть черными, но оказались совершенно белыми".

Снимки помогли подтвердить мировой рекорд

Несмотря на тяжелое состояние, Эребус выздоровел. Владельцы назвали его спасение "чудом".

Позднее сделанные во время лечения рентгеновские снимки стали важным доказательством при оформлении заявки в Книгу рекордов Гиннесса. Они помогли подтвердить необычное строение лап животного и точное количество пальцев.

Снимки помогли подтвердить мировой рекорд / Фото: WFRV+ Online

Официальный титул Эребусу присвоили 13 мая. История котенка получила широкую известность после того, как о его болезни и последующем рекорде рассказали в эфире американского телевидения.

"Просто невероятно, что один из самых страшных периодов в его жизни совпал с началом его пути к мировому рекорду", - говорится на странице в социальных сетях, посвященной мейн-куну.

Ранее Главред писал о том, что пес случайно "оплатил" операцию ветеринарам, спасшим ему жизнь. Собаку привезли лечить перелом, но снимок показал неожиданную находку. Внутри животного скрывался опасный предмет.

Также сообщалось о том, что кошка вернулась к хозяйке спустя 10 лет и сотворила "настоящее чудо". Семья потеряла домашнее животное после переезда и годами не знала, что с ней произошло. Спустя десятилетие один звонок подарил им надежду.

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Об источнике: The Guardian "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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