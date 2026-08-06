Украинцы в Китае спасли рыжего котенка, которого бросили умирать на дороге

Животное помыли, накормили и дали ему имя, а пользователи сети начали делиться своими историями о спасении.

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На проезжей части спасли рыжего котенка / Коллаж: Главред, фото: threads

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Сын украинки в Китае подобрал котенка на дороге

Животное назвали Мартин, оно живет с двумя котами

История разлетелась в украинском Threads

В украинском сегменте Threads набирает популярность трогательная история спасения четвероногого. Украинка под ником annparhomenko, которая сейчас проживает в Китае, поделилась рассказом о том, как её сын заметил на местной проезжей части беззащитного рыжего котенка и не смог пройти мимо.

Мальчик принес пушистого малыша домой, где его сразу помыли, накормили и назвали Мартином. По словам украинки, новоприбывший пушистик мгновенно нашел общий язык со "старшими" четвероногими обитателями семьи.

"Рокси (рыжая трехлапка) как старшая, контролирует ситуацию, Сильвестр (чёрно-белый) вообще нашёл лучшего друга и постоянно играет с ним", - рассказала женщина.

История спасения тронула пользователей сети, которые оставили немало теплых комментариев под постом. Многие отметили поступок парня: в комментариях к посту люди благодарят мать за прекрасное воспитание сына и отмечают, что такие поступки становятся "настоящим глотком свежего воздуха" на фоне неутешительных новостей.

Фото: скриншот

Некоторые комментаторы шутят, что маленький Мартин "вытащил свой счастливый билет", а другие украинцы начали делиться собственными подобными историями.

Фото: скриншот

В комментариях появились фотографии других спасённых котиков, в частности пушистика Митрофана, которого когда-то подобрали во время разрушительного града.

Фото: скриншот

История Мартина стала очередным доказательством того, что украинская отзывчивость и доброта не знают границ и способны изменить к лучшему чью-то маленькую жизнь в любой точке мира.

Ранее Главред писал о том, что турист заметил в съемном жилье потайную дверь и услышал странные звуки. Мужчина случайно обнаружил потайной люк под полом комнаты. После находки ему показалось, что снизу доносятся шаги.

Также сообщалось о том, что супруги нашли в старом доме целые пачки денег. Старая банка под лестницей оказалась тайником с купюрами 1970-х. Супруги нашли более 1000 фунтов стерлингов, забытые в доме.

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Об источнике: Threads Threads - социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads является прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем можно публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или ставить лайки под их контентом, пишет Википедия.

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