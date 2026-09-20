Что носить вместо косухи осенью 2026: стилистка показала 4 модные альтернативы

Стилист Анна Севрюкова назвала четыре актуальные альтернативы классической кожаной куртке.

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Что носить вместо косухи / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pinterest.com, maribezuglaa7

Вы узнаете:

Что носить вместо косухи осенью 2026 года

Какие кожаные куртки в моде в 2026 году

Как выбрать кожаную куртку по типу фигуры

Классическая косуха долгое время оставалась одним из самых популярных вариантов верхней одежды, однако осенью 2026 года её можно заменить более актуальными силуэтами. Главред расскажет, какие четыре альтернативы можно добавить в гардероб.

Модная ли косуха в 2026 году

По словам стилистки Анны Севрюковой, пик популярности косух пришелся на предыдущие годы, а сейчас этот фасон постепенно теряет актуальность. Однако стилистка не советует избавляться от качественной любимой вещи только из-за смены трендов.

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"Подчеркиваю: если у вас в гардеробе есть классная кожаная куртка-косуха, которую вы очень любите, не спешите её выбрасывать. Ведь мода цикличная, и каждый цикл повторяется раз в 5–6 лет", - пояснила Анна Севрюкова.

Когда косуха стала популярной / скриншот из видео

Кожаный жакет

Первой альтернативой косухе стилистка называет кожаный жакет. Особенно актуально будет смотреться приталенный фасон, который позволяет сделать силуэт более выразительным. Сделать такую вещь более акцентной поможет фактурный материал. Вместо гладкой кожи можно обратить внимание на модели с имитацией кожи рептилий.

"Если это будет ещё какая-то текстура, например, под змею или под крокодила, это вообще будет супер", - отметила Севрюкова.

Кожаный жакет / скриншот из видео

Кожаный тренч

Еще одной альтернативой короткой косухе может стать удлиненная кожаная верхняя одежда. Анна Севрюкова советует обратить внимание на плащи и тренчи, причем фасон можно выбирать в соответствии с желаемым силуэтом.

"Можно выбрать также приталенный силуэт, то есть под пояс. Или, например, прямой крой, который был актуален в конце 90-х и в 2000-х годах", - рассказала эксперт.

Кожаный тренч / скриншот из видео

Кожаный бомбер

Кожаный бомбер остается актуальным и в этом сезоне. Стилистка отдельно выделяет модели с воротником-стойкой.

"Кстати, в масс-маркете очень много вариантов. А если ещё и воротник-стойка - это вообще топ из топов. Рекомендую обратить на это внимание", - посоветовала Анна Севрюкова.

Такой фасон может стать практичной альтернативой куртке-косусе для повседневного гардероба, особенно для тех, кто предпочитает более непринуждённый силуэт.

Кожаный бомбер / скриншот из видео

Кожаная куртка прямого кроя

Четвертая альтернатива - кожаная куртка или жакет прямого кроя. При выборе такой модели важна не только форма, но и длина, поскольку край куртки может визуально акцентировать определенную зону фигуры. Если основной объем приходится на бедра, стилистка рекомендует избегать моделей, которые заканчиваются непосредственно на этой линии.

"И последнее - это кожаная куртка или жакет прямого кроя. Рекомендую выбирать модели, которые немного выше линии бедер. Поскольку если у вас основной объем находится именно в зоне бедер, она может акцентировать внимание на этом. Она не приталенная, поэтому будет превращать вас в прямоугольник. Поэтому рекомендую выбирать вариант либо немного укороченный, либо выше линии бедер", - пояснила Севрюкова.

Кожаная куртка прямого кроя / скриншот из видео

Подробнее о том, чем заменить куртку-косуху, смотрите в видео.

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Об источнике: Анна Севрюкова Анна Севрюкова - украинская персональная стилистка, которая работает в Полтаве, Киеве и проводит онлайн-консультации для клиентов по всему миру. Эксперт специализируется на разборе гардероба, создании капсульных образов и профессиональном сопровождении по магазинам. В своём блоге она делится практическими советами по сочетанию одежды, обзорами трендов и стилистическими приёмами для формирования актуального гардероба.

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