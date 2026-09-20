Украину накрывает волна непогоды: синоптик назвала дату похолодания с дождями

Температура воздуха резко снизится во всех областях Украины. Диденко объяснила, почему.

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Прогноз погоды в Украине на 21–26 сентября / фото: УНИАН

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В каких областях в ближайшие дни будут идти дожди

Насколько снизится температура воздуха в Украине

Погода в Украине завтра, 21 сентября, ухудшится из-за холодного атмосферного фронта. В большинстве областей Украины начнутся дожди - от умеренных до сильных, а также резко снизится температура воздуха.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, кроме этого будет скакать атмосферное давление, ветер сменится с юго-западного на западный и северо-западный и станет порывистым, местами сильным.

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"На востоке и юге Украины дожди будут скорее небольшими, разве что локально умеренными. В понедельник в западных, северных областях и во многих центральных температура воздуха снизится до +15+18 градусов", - добавила синоптик.

Погода в Украине 21–26 сентября

В южной части Украины, в восточных областях, а также в Полтавской и Днепропетровской областях 21 сентября ещё сохранится высокая температура воздуха, там ожидается +20+27 градусов.

Погода в Украине 21 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Однако и в этих регионах уже 22 сентября также заметно похолодает. Во вторник осадки ослабнут, но в среду снова ожидаются сильные дожди.

Погода в Украине 22 сентября / фото: скриншот с meteoprog

"Приготовьте уже сегодня зонтики, прочную обувь, более теплую одежду и обязательно достаньте теплое одеяло и пижаму с зайчиками с длинным рукавом. Холодный период продлится всю следующую неделю, однако не грустите: ближе к следующим выходным, уже с 26 сентября, в Украине снова установится тёплая погода", - подчеркнула Диденко.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Киеве 21 сентября

В столице в понедельник ожидается холодная и дождливая погода. Синоптик прогнозирует порывистый ветер северо-западного направления и понижение температуры воздуха до +15 градусов. Дождь в течение суток может быть сильным.

Погода в Киеве 21 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Как изменится погода в Украине в следующие выходные

Главред писал, что, согласно прогнозу Игоря Кибальчича, в субботу, 26 сентября, дождливая и холодная погода сохранится в западных областях Украины, на остальной территории страны под влиянием выступления антициклона прогнозируется переменная облачность, без осадков.

В воскресенье, 27 сентября, в западных и северных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в остальных регионах Украины осадков не ожидается. Ветер ночью будет переменного направления, 3–8 м/с, днём южный/юго-западный, 5–10 м/с.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что на следующей неделе через территорию Украины будут проходить атмосферные фронты, которые принесут умеренные и сильные осадки. Но похолодание не будет окончательным, тёплые дни в Украине ещё будут.

Ранее сообщалось, что зима 2026–2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам, может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре.

Накануне стало известно, что с северными ветрами в Украину поступит холодный влажный воздух из Скандинавии, температурный фон снизится. Ночью +8+13 градусов, днём +16+21 градус.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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