Резкое похолодание прервет бабье лето: когда в Украине изменится погода

Вы узнаете:
- Как изменится погода в Украине 16 сентября
- Будут ли завтра осадки в Киеве
- Когда в Украину придет настоящее осеннее похолодание
Погода в Украине завтра, 16 сентября, будет комфортной. Самая высокая температура воздуха ожидается в западных областях Украины - до +22+26 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В большинстве областей в течение дня прогнозируется +20+23 градусов, в восточной части Украины в среду будет прохладнее - +17+20 градусов.
Погода в Киеве 16 сентября
В столице завтра будет сухо, солнечно и тепло. Температура воздуха в дневные часы будет держаться на уровне +23 градусов. Осадков в Киеве в среду Диденко не прогнозирует.
Как изменится погода в Украине на следующей неделе
Со следующего понедельника, 21 сентября, в Украине начнется настоящее осеннее похолодание. Синоптик предупредила, что температура существенно снизится - в течение дня ожидается +10+17 градусов.
"Через территорию Украины будут проходить атмосферные фронты, которые принесут умеренные и сильные осадки. Этот прогноз еще потребует уточнения", - отметила Диденко.
Она также подчеркнула, что это похолодание не будет окончательным, тёплые дни в Украине ещё будут.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что средняя месячная температура воздуха в Украине в сентябре прогнозируется в пределах +11+18 градусов, что близко к норме. В то же время месячное количество осадков ожидается в пределах 37–76 мм, а в Карпатах - 74–106 мм.
Ранее сообщалось, что 15 сентября в Украине будет тепло и преимущественно сухо, хотя без дождей не обойдется. Осадки наиболее вероятны в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Накануне стало известно, что до конца текущей недели, до 20 сентября, погода в Украине будет переменчивой, с колебаниями температуры воздуха и кратковременными дождями.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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