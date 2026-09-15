Резкое похолодание прервет бабье лето: когда в Украине изменится погода

Теплая погода будет радовать украинцев ещё недолго. Синоптик предупредила о внезапном понижении температуры воздуха.

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Прогноз погоды в Украине / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как изменится погода в Украине 16 сентября

Будут ли завтра осадки в Киеве

Когда в Украину придет настоящее осеннее похолодание

Погода в Украине завтра, 16 сентября, будет комфортной. Самая высокая температура воздуха ожидается в западных областях Украины - до +22+26 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В большинстве областей в течение дня прогнозируется +20+23 градусов, в восточной части Украины в среду будет прохладнее - +17+20 градусов.

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Погода в Украине 16 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве 16 сентября

В столице завтра будет сухо, солнечно и тепло. Температура воздуха в дневные часы будет держаться на уровне +23 градусов. Осадков в Киеве в среду Диденко не прогнозирует.

Погода в Киеве 16 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Как изменится погода в Украине на следующей неделе

Со следующего понедельника, 21 сентября, в Украине начнется настоящее осеннее похолодание. Синоптик предупредила, что температура существенно снизится - в течение дня ожидается +10+17 градусов.

"Через территорию Украины будут проходить атмосферные фронты, которые принесут умеренные и сильные осадки. Этот прогноз еще потребует уточнения", - отметила Диденко.

Она также подчеркнула, что это похолодание не будет окончательным, тёплые дни в Украине ещё будут.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что средняя месячная температура воздуха в Украине в сентябре прогнозируется в пределах +11+18 градусов, что близко к норме. В то же время месячное количество осадков ожидается в пределах 37–76 мм, а в Карпатах - 74–106 мм.

Ранее сообщалось, что 15 сентября в Украине будет тепло и преимущественно сухо, хотя без дождей не обойдется. Осадки наиболее вероятны в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Накануне стало известно, что до конца текущей недели, до 20 сентября, погода в Украине будет переменчивой, с колебаниями температуры воздуха и кратковременными дождями.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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