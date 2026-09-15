Как дозаривать помидоры на кусте: три приёма, которые действительно работают

Не каждый зелёный томат на кусте дождётся спелости - главное вовремя определить, какие плоды ещё стоит спасать.

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Зелёные томаты в конце сезона - какие точно дозреют, а какие - нет / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Плод в стадии "молочной спелости" дозреет даже без куста

Сокращение полива вдвое повышает сахаристость плодов

Ночная температура ниже 10°C вредит дозреванию

Два томата на одном кусте могут иметь совершенно разную судьбу: один уже завершил рост и ждёт лишь тепла и этилена, чтобы покраснеть, другой ещё формируется и, скорее всего, просто не успеет созреть. Эксперты рассказали, какие приёмы ускорения дозревания действительно работают в конце сезона, а какие - лишь дачная легенда.

Как отличить томат, который дозреет, от того, который сгниёт

Размер и цвет плода говорят почти всё. Томат, переставший расти и сменивший цвет с тёмно-зелёного на бледный, почти белёсый зелёный, достиг стадии так называемой "молочной спелости" - такой плод дозреет самостоятельно, на кусте или в помещении, без потери вкуса. А вот твёрдый, матовый, недоразвитый плод ещё находится в середине своего роста и, скорее всего, сгниёт раньше, чем успеет покраснеть, пишет Gardening Know How.

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От опыления до полного размера плода проходит примерно шесть-восемь недель, так что цветок, раскрывшийся в начале сентября, изначально не имел никаких шансов - оборвать такие завязи можно без сожаления.

Как лучше дозаривать помидоры

Приёмы ускорения дозревания томатов имеют смысл только за три-четыре недели до среднестатистической даты первых заморозков - раньше это просто не нужно, позже уже поздно что-либо спасать.

Первый шаг - прищипывание верхушки. Следует срезать точку роста на каждом главном стебле, а также удалить цветки и завязи размером с шарик под ней. У растения ограниченный запас сахаров, и каждый цветок, раскрывающийся в конце сентября, забирает ресурс, который мог бы пойти на дозревание уже имеющегося плода. Такой приём подходит преимущественно для раскидистых индетерминантных сортов. Детерминантные томаты с фиксированным урожаем при сильной обрезке скорее потеряют урожайность.

Совет полностью прекратить полив встречается почти везде, но это уже перебор. Достаточно сократить полив вдвое, как только плоды перестали расти, - это стабильно повышает содержание сахара.

Полное пересушивание почвы - совсем другое дело: растение резко реагирует на возвращение влаги, и плоды трескаются или поражаются вершинной гнилью. Поэтому полив стоит именно постепенно снижать, а не резко прекращать, и основной эффект здесь касается вкуса, а не скорости дозревания.

Ночное тепло - третий рычаг. Для развития окраски нужна температура 20-25°C. Выше 29°C растение вовсе прекращает синтезировать ликопин, а ниже 10°C зелёный плод получает холодовое повреждение вместо окраски.

Сентябрьские ночи во многих регионах балансируют как раз на нижней границе этого диапазона, поэтому укрывной материал стоит набрасывать на каркасы ещё до заката, пока земля удерживает дневное тепло, - прозрачная плёнка держит больше тепла, но её нужно снимать уже к середине утра.

Почему подрезание корней лопатой не работает

Один из распространённых советов предлагает воткнуть лопату в почву сантиметров за 15 от стебля, подрезать внешние корни - и растение якобы "паникует" и спешит отдать весь урожай. Звучит заманчиво, но томат в стадии "молочной спелости" дозревает преимущественно за счёт собственного этилена, почти независимо от того, что происходит с корнями, и никаких серьёзных исследований в пользу этого метода нет.

Самый предсказуемый результат подрезания корней в конце сезона - это просто вялое растение.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов / Инфографика: Главред

Что делать с томатами, если заморозки опередили урожай

Если заморозки всё же опережают урожай, собирать плоды стоит до первой сильной холодной ночи, а не после неё: зелёный плод, переживший ночь при 4°C, попадает в помещение уже повреждённым. Томаты срезают с небольшим кусочком стебля - оторванное "плечико" открывает путь для гнили.

Затем томаты сортируют по цвету и хранят при температуре 13-21°C. Картонная коробка подходит для этого почти идеально, ведь холодильник забирает вкус у недозрелого плода, а солнечный подоконник перегревает его уже к обеду.

Об источнике: Gardening Know How Gardening Know How (@Gardeningknowhow) - это официальный YouTube-канал крупного одноименного англоязычного интернет-портала, который является одним из самых популярных ресурсов по садоводству, огородничеству и растениеводству. На канале можно найти практические советы по садоводству, уходу за комнатными и садовыми растениями, выращиванию овощей и фруктов, борьбе с вредителями и болезнями, ландшафтному дизайну. Канал является медиа-продолжением сайта Gardening Know How (основан в 2007 году). Контент создается командой профессиональных садоводов, агрономов, авторов книг по ботанике и ландшафтных дизайнеров.

Почему помидоры остаются зелеными на кустах

Авторы популярного ютуб-канала "Дача Кухня Відпочинок" назвали семь причин, почему помидоры долго не краснеют.

1. Неблагоприятная температура.

Для образования ликопина - пигмента, отвечающего за красный цвет - требуется умеренное тепло. Если температура поднимается выше 30–32 °C или наступает длительное похолодание, созревание замедляется. В жару не стоит полностью удалять листья над плодами, так как они защищают их от перегрева и ожогов.

2. Избыток азота. Азотные удобрения стимулируют активный рост зеленой массы и пасынков в ущерб созреванию. В период наливания плодов такие подкормки следует полностью ограничить.

3. Дефицит калия. Калий отвечает за окраску и вкус томатов. При его нехватке плоды остаются бледными или имеют зеленоватое пятно у плодоножки. Для исправления ситуации используют раствор монофосфата калия (10–15 г на 10 л воды) при условии предварительного увлажнения почвы.

4. Неправильный полив. Слишком частый и обильный полив во время созревания стимулирует рост куста, задерживая созревание. Однако и полностью прекращать полив нельзя - это приводит к растрескиванию томатов.

5. Загущенность куста. Если на растении много лишних листьев и пасынков, питательные вещества расходятся впустую. Пасынки следует регулярно удалять, а нижние листья убирать постепенно (по 2–3 листа за один раз до кисти с дозревающими плодами).

6. Перегрузка плодами. Когда на кусте сформировалось слишком много завязей, растению не хватает сил для их обеспечения. В конце сезона рекомендуется прищипнуть верхушку растения и удалить мелкие цветки, которые уже не успеют дать урожай.

7. Особенности сорта. Крупноплодные, поздние и среднеспелые сорта естественным образом требуют больше времени для покраснения, чем мелкие и ранние томаты.

Как безопасно ускорить созревание?

Эксперты предостерегают от использования народных "травматичных" методов - прокалывания плодов или надрезания стебля, так как это открывает путь для инфекций.

Если же приближается похолодание, помидоры в состоянии молочной спелости можно снять с куста и оставить дозревать в помещении. Для этого их раскладывают в один слой в коробку или бумажный пакет, добавив одно спелое яблоко или банан (они выделяют этилен - газ, ускоряющий созревание). Для дозаривания важно умеренное тепло, а не прямой солнечный свет, поэтому держать их на подоконнике под солнечными лучами не обязательно.

Смотрите видео - Почему помидоры не краснеют:

Ранее Главред писал о других неожиданных способах использовании ботвы помидоров.

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